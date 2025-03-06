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Основы суверенного управления страной цивилизацией

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Беседа: Виктор Алексеевич Ефимов — Ольга Руденко-Белякова

Ольга Белякова – Руденко:
▫️ VK — https://vk.com/o__bozhe
▫️ Ютуб: / @o_bozhe

Содержание видео:
0:06 Ефимов Виктор Алексеевич. Профессор
0:57 Знаменитые лекции ФСБ
4:04 Как управляют миром
9:25 7 этапов управления
14:00 Как же управляют человечеством на примере косяка рыб
17:52 Структурное и бесструктурное управление
18:26 Как должна быть устроена система здравоохранения
22:00 Налоговая система, работающая против нашего государства
23:46 6 приоритетов управления людьми и государствами
25:22 Мировоззрение, цели и смыслы
22:55 Историко-алгоритмический приоритет
26:55 Идеологический приоритет
28:30 Мировые деньги
29:13 Генное оружие, как пятый приоритет
33:07 Военное оружие
37:35 Почему свобода слова является полным безумием?
40:40 Тип психики управленца и схемы управления
43:02 Человек — единство духа, души и тела
48:07 Какова роль веры и духовности в жизни Виктора Алексеевича
52:10 Научное определение Бога с точки зрения физики
58:35 Вопрос Ефимову В.А. от искусственного интеллекта
1:00:42 Главный совет 20-тилетним
1:03:45 ПОДАРОК ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ!
1:04:32 Завершаем интервью чтением Пушкина

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➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

Соцсети Виктора Ефимова:⠀
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➤ ВКонтакте https://vk.com/viktorefimof

Комментарий редакции

Тезисы беседы Виктора Алексеевича Ефимова с Ольгой:

1. О мироустройстве и лекциях для ФСБ:
   – Лекции Ефимова, изначально прочитанные для сотрудников ФСБ, посвящены вопросам глобального управления и выхода из системы "кровавого вампиризма", которая, по его мнению, угнетает Россию столетиями. Эти идеи остаются актуальными, несмотря на то, что лекции были записаны более 25 лет назад.
   – Мир управляется не конкретными людьми, а системой бесструктурного управления через вброс информации. Ефимов подчеркивает важность правильной терминологии для понимания процессов управления.

2. Глобальный предиктор и управление миром:
   – Ефимов вводит понятие "глобальный предиктор" — субъект, управляющий миром на основе прогнозов и корректив, а не текущих событий. Это управление осуществляется бесструктурно, через манипуляцию информацией.
   – Россия, по его мнению, исторически была колонией, лишённой суверенного управления, что связано с отсутствием собственной концепции развития и подчинением западным структурам.

3. Шесть приоритетов управления:
   – Управление человечеством происходит через шесть уровней обобщённых средств управления:
     1. Мировоззрение — ложные цели и смыслы (например, культ ВВП).
     2. История — контроль прошлого для управления будущим.
     3. Идеология — СМИ, герои, ценности.
     4. Мировые деньги — финансы как инструмент подчинения.
     5. Генное оружие — алкоголь, табак, наркотики как средства уничтожения народа.
     6. Военное оружие — включается, когда не сработали предыдущие уровни.
   – Ефимов считает, что победа над войной возможна только через трезвость и осознанность народа.

4. Полная функция управления:
   – Управление включает семь этапов: выявление проблемы, анализ, постановка целей, разработка концепции, создание структуры, контроль и реорганизация. Первые пять этапов — бесструктурные, и их часто определяли внешние силы (например, американские советники в 90-е годы).

5. Суперсистемы и управление через информацию:
   – Человечество как суперсистема управляется подобно косяку рыб: через вброс информации, который формирует поведение и структуры. Пример — создание Центрального банка в России как результат внешнего воздействия.
   – Свобода слова, по мнению Ефимова, — это "свобода управления" извне, что делает её опасной без контроля духовного содержания.

6. Роль трезвости и здоровья:
   – Ефимов настаивает, что алкоголь и табак — главное генное оружие против России. Исторически Русь была трезвой, а водка в древности означала целебный настой, а не спирт.
   – Он предлагает перестроить здравоохранение: 1/3 бюджета на профилактику, 1/3 на поддержку здоровья (спорт, санатории), и только 1/3 на лечение, исключив коммерцию между врачом и пациентом.

7. Вера и духовность:
   – Ефимов верит Богу, а не просто в Бога, считая его иерархически наивысшим уровнем управления. Человек отличается от животного свободой воли, совестью, любовью и чувством меры, дарованными Богом.
   – Душа — эфирная сущность, дух — биополе, формирующееся на Земле. Перевоплощение — это "отдать душу Богу" и "испустить дух".

8. Будущее управления:
   – Искусственный интеллект не сможет управлять человечеством, так как лишён свободы воли и связи с Богом. Миром будут править те, кто понимает промысел Божий.

9. Совет молодёжи:
   – Жить по-божески, осознанно создавать человека как чудо Вселенной, избегая алкоголя и табака даже за год до зачатия. Главная задача — стать человеком в гармонии с Богом.

Вывод:
Виктор Ефимов представляет мир как арену бесструктурного управления, где Россия исторически была подчинена внешним силам через манипуляцию информацией и структурами. Он видит выход в суверенном управлении, основанном на трезвости, духовности и осознанности, считая, что ключ к будущему — в руках молодёжи, которая может отказаться от навязанных пороков и жить по Божьим законам. Его подход сочетает научный анализ с глубокой верой, подчеркивая, что управление человечеством останется в руках тех, кто следует промыслу Божьему, а не искусственным системам.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vkkDlDbhH08
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30126 28054
    жора шапов 28 мин. назад

      Добавлю Ефимову.
      Это тематика (не вся) МЭФ 2025 (Московский экономический форум) 1-2 апреля :

      “Форум начнется пленарной дискуссией «Новая индустриализация и умножение народа», который будет вести сам Бабкин.

      Тему взаимозависимости экономики и демографии продолжат сессии «Пора ли национализировать Центробанк России?», «Новое блоковое разделение мира. Стратегия России», «Макроэкономика: Россия и мир. Инвестиционная и монетарная эффективность» и «Продовольственная безопасность. Роль России в мире».”

      Забавно, не так ли ?

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