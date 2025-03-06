Проукраинские эксперты бессовестно оболгали Дмитрия Медведева. Будто бы он ударился в «горькую», называют его Дмитрий Алкогольевич. Такого быть не может! Медведев такого роду-племени, которое в запой не уходит. Секрет таинственного изменения лица заместителя Председателя Совбеза открыл доктор медицинских наук Игорь Алексеевич Гундаров. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, господа юристы. Оговариваюсь потому, что представители названной профессии могут всех нас засудить даже за то, что войну войной назвали. Все мы тут, в родной стране, просто «физические лица». Потому сначала о том, что случилось с лицом каждого из представителей коренных народов Руси Великой.

Об этом на «Перехвате управления» в передаче «Редкоземельные подлецы и их божья кара» подробно и рассказал Гундаров. Он показал толстенный сборник (1100 страниц) «Регионы Российской Федерации». Росстат, 2022 год. Доступно каждому! Далее, с указанием конкретной страницы, конкретные цифры. Если взять все предприятия на территории РФ, (3345 000) от крупных заводов до небольших магазинчиков, у государства только 2,7 процента. Государство – это мы, кому буквально вчера принадлежало ВСЁ. ВВП от государства – всего 2.8 процента. Сюда входит, как уточнила ведущая Виктория Ахметова, тушение вечно горящих лесов и т.д. От добычи полезных ископаемых государству достается 0,0 процента. По Конституции недра и всё, что там, принадлежит народу, но как только добыли, нам - дырка от бублика! «Кушают» частники и смешанный с иностранным капитал. Электростанции построены в годы Советской власти. Государственного там осталось 6 процентов. У иностранцев – 42 процента. От переданных нам Природой и предшествующими поколениями водных ресурсов у государства осталось 13 процентов. У частника – 68 процентов. Вот и получается, что все мы тут, в доме РФ – квартиранты, которым ничего не принадлежит. Плата за воздух – дело будущего. Всех частных собственников, крупных и мелких, 3 миллиона 200 тысяч. Два процента населения. Факт «медицинский».

Игорь Алексеевич доктор не экономических, а медицинских наук. «Экономисты», даже академики, найдутся, чтобы «научно» опровергнуть влезшего на их территорию дилетанта. Но смотрим дальше, непосредственно про медицину.

Как «мягкий атеист», Гундаров задал вопрос: «А Бог почему молчит?». Великая Держава, основа Православия, унижена, и Свыше никакой реакции? Угнетённое состояние большинства, потеря смысла жизни – главная причина снижения рождаемости, вырождения некогда Великой Нации. Народ не согласен, но молчит и боится. Ведущая для иллюстрации вставила фрагмент ролика, где женщина прикладывает платежку за ЖКХ и экран смартфона через штрихкод выводит получателя денег – США. Гундаров «успокоил», что теперь мы друзья и всё будем делать вместе, в том числе разрабатывать месторождения редкоземельных металлов. Кому «бублик», кому дырка, ясно без комментариев…

Теперь о том, почему у «элиты» меняется лицо. Ведущая показывает фотографии, где Путин разный (с намёком на двойников). Но Гундаров как бы не обращает внимания: «у кого их нет». Версия о двойниках может быть прикрытием серьёзной болезни. Ещё раз для юристов: ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, с заботой и тревогой о здоровье Человека и состоянии вверенной ему страны.

Двойники у президентов – обычная практика. Потому наглядней будет посмотреть на Медведева, с которого я и начал. Он давно не президент и нет смысла искать двойников. А лицо бывает всерьёз разное… Почему?

Игорь Алексеевич показывает фото Виктора Ющенко, бывшего президента Украины, с которого и началась большая беда не только в Незалежной. На фото он в центре. Лучшие врачи ведущих стран исследовали организм Виктора Андреевича, включая кишечник и позвоночник - ничего. Впервые о проказе заговорили где-то в середине 2000-х. Гундаров тут не первый и не единственный. У врачей есть доказательства, что у Ющенко именно лепра. В народе её называют проказой. При такой болезни бывают вспышки и затухания. Может быть на годы «нормально», а потом опять… Врач приводит много примеров с фотографиями, сравнивает с фото из медицинского учебника. Сколько их в правительстве, среди глав регионов и так далее?

Смотрим на Сергея Иванова, бывшего министра обороны, бывшего руководителя Администрации президента. Был «голливудский красавец», а стал, словно запойный… Крупным планом, как раньше, его уже не показывают.

…Наш Президент в вопросе мирного урегулирования военного конфликта смотрит в корень: необходимо законодательно исключить изначальные причины этого конфликта. Но если смотреть в КОРЕНЬ, увидим, что он вообще не в Украине, а в Москве, в госперевороте 1991-1993 годов. На разбитом лице Незалежной результаты именно московского «великого почина».

Тут возвращаемся к лицу Виктора Ющенко, который «воцарился» в 2005 году. И смотрим сквозь маскировочные сети дезинформации от СМИ. 3 октября 2005 года в Москве в некрополе Донского монастыря состоялось перезахоронение останков Ивана Ильина и Антона Деникина. Гроб с телом Деникина перед отправкой на родину «освятили» в нью-йоркском храме в честь иконы Божией Матери "Знамение". Последние слова умирающего генерала-белогвардейца в американском госпитале были: "Так и не увижу спасенную Россию". Спасли?

Ильин, всю жизнь посвятивший борьбе с большевизмом, был похоронен в Швейцарии. В тот год кончался рок аренды земли с могилой. Кому платить? Детей не было, потомки соратников в гробу видели покойничка. Обманул, вёл спасшихся белогвардейцев на терроризм против СССР, на погибель…

Тут отступление уже не в 2005 год, а поглубже. Эпидемия испанки в начале ХХ века унесла до 100 миллионов человек по всему миру. От эпидемии чумы в XIV веке погибла примерно ПОЛОВИНА населения Европы. Глубокие могильники обозначали так, чтобы там никто никогда не копал.

От войн, в основе которых, как правило, религия или «боевая философия» - иное видение миропорядка, - народу погибло больше, чем от чумы. Так зачем из евромогилы выкопали и привезли к нам труп и «боевую философию» Ильина? 2005 год знаменателен тем, что в День Победы начали закрывать от воинства и Народа Мавзолей Ленина. Складывается впечатление, что «мероприятиями» руководит сам Сатана, настолько они синхронны и не видны сразу. Автора «заразы» не видать, а Страна теряет Лицо. Надо стереть из памяти имя основателя государства-победителя и забыть, куда были брошены флаги фашистских дивизий. На косвенных удалось узнать, что это инициатива от МО, которое возглавляло конкретное лицо - Сергей Иванов. Знать, не только Ильина крючило от слова «советский», крючит и нынешних. Вот конкретный источник такой политической философии, работа Ивана Ильина "Советский Союз - не Россия": «Советский патриот» предан власти, а не родине; режиму, а не народу; партии, а не отечеству. Он предан международной диктатуре, поработившей его народ страхом и голодом, открыто отменившей его сущую русскость и запретившей народу называться своим славным историческим именем... Ибо России давно уже нет в Советии, ее имя официально вычеркнуто коммунистами из истории, и самое государство их называется международно и анти-национально… Патриот предан своему отечеству, своему народу, его духовной культуре, его национальному преуспеянию, его органическому благоденствию; он желает его международной независимости, он служит его сильной и доблестной самообороне...

Но «советский патриотизм» есть нечто извращенное и нелепое. «Советский патриот» предан не своему настоящему Отечеству (России) и не своему народу (русскому народу). Он предан той советской форме, в которой Россия страдает и унижается вот уже тридцать лет; он предан той партийно-коммунистической «Советчине», которая гнетет и вымаривает русский народ с самого начала революции». Журнал "Посев", 1947 г. Уже два года, как отгремели залпы Салюта Победы, Советский Союз победил, а православный философ воюет и воюет с ним, сеет семена своей заразы. И они культивируются! В июне 2012 года, там же, где и Ельцин-Центр, в Екатеринбурге прошли VIII Международные (!) Ильинские научно-богословские чтения по теме «Духовно-нравственный путь развития России». Умно говорили люди с научными и духовными званиями, но всё как-то пусто, умозрительно, душу не трогает. Особняком там смотрится писатель Александр Проханов. Он отметил, что самое время говорить об особенности русской цивилизации. Надо помнить, что главная задача русской цивилизации - преодоление смерти. И обратился к анализу русских сказок, традиций русского Православия, отметив, что везде красной нитью проходит «выкликание райского бытия на земле». Обратившись к советской эпохе, Александр Проханов напомнил слова священника Димитрия Дудко, что все герои Великой Отечественной войны - святые, потому что крестились кровью, пролитой за Отечество. Так ведь это не про Ильина, а совсем наоборот! Именно советские учёные научно доказали отсутствие энтропии в правильно устроенном обществе. Практика СССР сталинского периода – критерий истины. Тут мне стало интересно, как же Иосиф Виссарионович, нетерпимый к врагам, не заметил деятельность Ильина. Сколько не искал к интернете, не нашёл ничего! Не видел настоящий Великий раздутого уже после смерти «великого». Ильин всерьёз никого не интересовал, на события не влиял! Жил спокойно даже в гитлеровской Германии, зарплату имел от ведомства Геббельса. Пишут, будто его выгнали за убеждения. Но те, у кого убеждения, пошли в лагеря, а Ильин выехал со скарбом и даже библиотекой.

…Побочный эффект от поисков того, чего нет стал наградой от поисковика. Он выдал: «Эта штука сильнее, чем „Фауст“ Гёте» — это отзыв И. В. Сталина о сказке А. М. Горького «Девушка и смерть». Он написал его на последней странице книги во время встречи с Горьким в 1931 году». Сказка совсем маленькая, в стихах. Сюжет прост. Проигравший войну царь, злой, (черной злобой сердце точит) грубо обращается к девушке, которая радостно хохочет. Юная особа не испугалась: «Отойди,- я с милым говорю! Батюшка, ты, лучше, отойди». «Царь затрясся весь от дикой злости, Приказал своей покорной свите: – Нуте-ко, в тюрьму девчонку бросьте, Или, лучше, – сразу удавите! Исказив угодливые рожи, Бросились к девице, словно черти, Конюхи царевы и вельможи, — Предали девицу в руки Смерти».

И что делает Смерть? «Смерть всегда злым демонам покорна, Но в тот день она была не в духе, — Ведь весной любви и жизни зерна Набухают даже в ней, старухе. Скучно век возиться с тухлым мясом, Истреблять в нем разные болезни; Скучно мерять время смертным часом — Хочется пожить небесполезной. Все пред неизбежной с нею встречей Ощущают только страх нелепый». Встретившись с настоящей Любовью, Смерть не исполняет приказ разъяренного царя:

Видит — не прервать ей этой песни!

Краше солнца — нету в мире бога,

Нет огня — огня любви чудесней!

С тех пор они рядышком. Как только Любовь исчезает, Смерть девушку забирает.

Тут-то и задумаешься, кто «танцует» сегодня «девушку» с прекрасным именем РОССИЯ? В сказке Горького не забыты Каин, Иуда. Они оба «по-христиански» лезут в гору к Господу за прощением. Но Архангел Михаил не пускает: «Знай, – доколе Смерть живое губит, Каину с Иудой нет прощенья. Пусть их тот простит, чья сила может Побороть навеки силу Смерти. Тут Братоубийца и Предатель Горестно завыли, зарыдали И, обнявшись, оба покатились В смрадное болото под горою. А в болоте бесятся, ликуя, Упыри, кикиморы и черти. И плюют на Каина с Иудой Синими болотными огнями».

Орёл мух не клюет, Сталин Ильина не видел, а вот «Фауста» Гёте знал. Там, упрощенно говоря, о том, что если заключил ради «куска хлеба» сделку с Дьяволом, продав ему Душу, Дьявол забирает и душу и хлеб – подыхай. Немцы – народ умный. Гегель и Гёте были современниками, даже сотрудничали. Однако Гёте критиковал Гегеля за «абстрактность философии».

«Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» - докторская диссертация Ивана Ильина. Два тома, но «абстракция». Жизнь по ней никто и нигде не строил. А вот борьба философа с Республикой Советов, затем с Союзом – всё абсолютно конкретно, как и результат.

Не знаю, кто конкретно путает народ в башнях Кремля, даже самого Путина. И не узнаем. Известно, что Сатана силён, пока его никто не видит. То, что в основе «консервативной идеологии» РФ «боевая» философия Ильина – факт. Он доказывается хотя бы тем, что единственная, появившаяся в РФ в 2023 году Высшая Политическая Школа носит имя этого философа.

Это сказывается не только на нас, но и на всём Мире. БРИКС до тех пор, пока Россия не заявила свой Проект Будущего, подобен автомобилю на холостом ходу. Обладающий жёсткой политической волей Трамп способен влёгкую разнести это образование от народов с незападным культурным кодом. Китай развивает технологии, которые в ближайшее время позволят перейти на иные энергоносители, без наших углеводородов. Имеет программу по развитию сельского хозяйства, которая позволит не закупать, а уже продавать продукты. И РФ в сообщество единой судьбы человечества не приглашает. У КНР всё получается, кроме одного – сытые мечту утратили. Отсюда и проблемы, о которых знает товарищ СИ. У него «просрочился» Мандат Неба. Это нематериальный «ключ» к будущему, который Мао получил не из книжек, а от Живого Сталина в Мавзолее Ленина. Этот ключ в Правильном Восточном Учении, которое в царской России пытались искоренить. Большевики активировали в Народе именно эту энергию. Отсюда и результаты СССР во всех областях Человеческой Жизни.

…Кстати, Игорь Алексеевич Гундаров не только доктор медицинских наук, но ещё и кандидат философских. В конце той передачи, с которой я начал, написано «боевая философия». Спорно. Боевая – это закидать и запугать противника «орешником», использовать идеологическую заразу. Стоит вспомнить статью Игоря Алексеевича «Коронабесие» в разгар пандемии страха. Владимир Соловьев орал в период коронабесия о таких как Гундаров, его коллега, доктор меницинских наук Александр Редько, актриса Мария Шукшина и других: «В тюрьму! В тюрьму!». Против Редько было даже «дело» заведено, оно кончилось ничем только благодаря тому, что люди Бастрыкина честь имеют.

На мой взгляд, не боевая, а просто жизненная философия у доктора Гундарова. Это философия Любви к Родине, защита Отечества, самой Жизни на планете в труднейшей ситуации для всего человечества. Кому это вредит?

Эдуард Наипов,

Кострома