Александр ПРОХАНОВ. Евгений Степанович, для меня, человека с поэтическим сознанием, экономика представляется как огромный всепожирающий молох, уничтожающий на наших глазах последние островки живой природы, приводящий в движение миллиардные массы народов, стран, цивилизаций, раздираемых внутренними и внешними противоречиями. Это бесконечный бег без старта и финиша к непостижимому и недостижимому абсолюту, где нарушены все законы мироздания – любви, гармонии, справедливости, целесообразности, попран экзистенциальный постулат всех религиозных воззрений: не мир создан для человека, а человек для мира, а значит, и Создателя, сотворившего этот чудный мир. Так куда идём?

Евгений САВЧЕНКО. Александр Андреевич, капитализм как экономический уклад, породивший либеральную идеологию, полностью себя исчерпал. Об этом не говорят разве что ленивые. Кто и что готовит на смену, тоже не секрет: апологеты трансгуманизма через эпидемии, войны, конфликты и голод прокладывают дорогу слоёному инклюзивному капитализму, где наверху, по их замыслу, останется немногочисленная жирующая управляющая каста, а внизу – стадо служивых, обученных на безропотное выполнение определённой работы людей, получающих в качестве поощрения дозированные виртуальные и физиологические удовольствия в автономных, среднего уровня комфорта, современных оруэлловских скотных дворах – человейниках. Разве не по этому сценарию развиваются события в мире, умело сопровождаемые информационными технологиями, погружающие человечество в «сон разума»?

Александр ПРОХАНОВ. Это ужасающее и вполне вероятное будущее многократно описано. Россия бросила вызов этому сатанинскому, апокалипсическому замыслу. Мы прекрасно понимаем, с кем и против чего вступили в кровавую схватку. Однако у нас, к сожалению, ещё не до конца проработан ответ на главный фундаментальный вызов: за какой образ будущего идут в бой наши герои, за какой целесообразный мир и справедливую экономику они проливают кровь? Многонациональный народ нашей страны интуитивно понимает свою историческую роль – выработать единое, примиряющее всё человечество мировоззрение и стать Духовным Оплотом Мира, где будут царить новые экономические отношения. Потому я предлагаю посвятить нашу беседу обсуждению экономической модели, такой, какой она видится вам, Евгений Степанович.

Евгений САВЧЕНКО. И, как опытным диагностам, следует вначале найти причины напряжённости и исторической обречённости существующего экономического базиса, а затем предложить рецепты реформ, не приводящие народ в очередное шоковое состояние, а наоборот, раскрепощающие творческий, трудовой потенциал трудящихся, получающих удовольствие не только от растущего достатка, но и, как вы говорите, Александр Андреевич, испытывающих религиозное чувство труда.

Александр ПРОХАНОВ. Господь назидал Адама и Еву добывать свой хлеб в великих трудах. Заповедь трудиться – божественна. Труд лежит в основе сотворённого мира.

Евгений САВЧЕНКО. Начнём с простых истин. Во-первых, в результате экономической деятельности – применения труда, использования природных, материальных и прочих ресурсов, а также затрат времени появляются новые товары или услуги, от реализации которых получается выручка, а за минусом затрат – новый капитал или, как принято говорить, ВВП – валовой внутренний продукт. Во-вторых, ВВП в чистом виде состоит из трёх частей: прибыли, налогов и заработной платы – фонда оплаты труда (ФОТ) работников. Прибылью распоряжаются собственники, налоги достаются государству, трудящиеся довольствуются заработной платой. И когда мы слышим бодрые отчёты об увеличении ВВП на 3–4%, надо смотреть, как изменились его составляющие. Возможна ситуация, когда прибыль выросла на 10%, а ФОТ и налоги остались на прежнем уровне, и простой народ в целом не почувствует позитивных изменений от роста ВВП. Но это информация к размышлению. Главное в другом. Секрет экономической справедливости и первый ключ к ней спрятан глубже: его нужно искать в структуре ВВП России. А ситуация здесь примерно следующая: 40–42% приходится на прибыль, 36–38% – это налоги (примерно как в большинстве стран) и оставшиеся 21–23% – это зарплата тех, кто трудится в экономике. Выводы делайте сами.

Александр ПРОХАНОВ. Вопиющая несправедливость. Она грозит крушением государству. Не хочу, чтобы крейсер «Аврора» ещё раз пальнул по Зимнему дворцу. А как ситуацию развернуть и сделать так, чтобы прибыль нуворишей уменьшить в два раза, а доходы рабочих соответственно увеличить?

Евгений САВЧЕНКО. Очень просто: необходимо принять закон по ограничению прибыли на предприятиях до уровня, не превышающего размер ФОТ их сотрудников. Продемонстрируем последствия такого решения на абстрактном примере успешно работающего предприятия, предположим, в добывающей промышленности. Допустим, на предприятии численностью 10 тыс. человек со средней заработной платой 100 тыс. руб. в месяц и общим ФОТ, равным 12 млрд руб. в год, годовая прибыль, при общем объёме реализации 120 млрд руб., составила 50 млрд руб., то есть она более чем в четыре раза превысила фонд оплаты труда работников предприятия. Логика действий руководства данного предприятия при введении вышеназванного закона будет следующей: для сохранения прибыли на максимально разрешённом уровне, в чём они кровно заинтересованы, необходимо поднять ФОТ, допустим, в 2 раза – до 24 млрд руб. Но даже в этом случае из-за ограничения прибыли размерами фонда оплаты труда отпускные цены на продукцию придётся снизить на 26 (50 минус 24) млрд руб. Как видите, в выигрыше от принятого закона окажутся 10 тыс. работников предприятия, чья средняя зарплата удвоится и достигнет 200 тыс. руб. в месяц, а также многочисленные потребители продукции предприятия от снижения её стоимости почти на четверть. Да и собственники не останутся в большой печали, 24 млрд прибыли их вполне устроит.

Александр ПРОХАНОВ. Математика прозрачна и очевидна. Но кто преподаст уроки математики бессовестным толстосумам? Не дай бог, если товарищ маузер.

Евгений САВЧЕНКО. Экономическому кораблю маузер ни к чему, а нужен, как метко выразился Нобелевский лауреат Василий Васильевич Леонтьев, «твёрдый руль государственного управления и паруса, наполненные крепким ветром свободного предпринимательства». Более того, в результате произойдут и другие мультипликативные положительные изменения. Во-первых, из-за снижения цены реализации продукции прибыльных предприятий произойдёт переток финансовых ресурсов от высокорентабельных секторов экономики к низкорентабельным, что приведёт к росту их доходности, а следовательно, прибыли и доходов работников. Во-вторых, цены на внутреннем рынке станут независимыми от мировых, следовательно, мировая конъюнктура не будет влиять на рост внутренних цен, а значит, и на инфляцию. В-третьих, повышение доходов работников предприятий в 1,5–2 раза скажется на увеличении потребительского спроса и, как следствие, на росте экономики. Благоразумия ради следует отметить, что на продукцию, реализуемую на экспорт, никакие ограничения на формирование прибыли не распространяются. Если мировые цены выше внутренних – пусть зарабатывают. Аналогичное решение должно действовать и в отношении предприятий, выводящих на рынок инновационную продукцию, дабы не лишать их стимула к новаторскому поиску.

Александр ПРОХАНОВ. Я не экономист, но нет ли угрозы того, что в стране может не оказаться, например, металла, минеральных удобрений, зерна: всё пойдёт на экспорт?

Евгений САВЧЕНКО. Чтобы этого не произошло, существует механизм экспортных квот, и применяется он правительством РФ весьма умело в интересах внутреннего рынка.

Александр ПРОХАНОВ. Слушая вас, Евгений Степанович, я постепенно становлюсь экономистом. И позвольте мне высказать осторожное опасение. Ведь при ограничении прибыли размерами фонда оплаты труда на некоторых сверхприбыльных предприятиях заработная плата может достичь заоблачных величин, что приведёт к перетоку кадров и прочим негативным явлениям.

Евгений САВЧЕНКО. Опасения небезосновательны, но все проблемы решит небольшая донастройка системы. Например, разумно принять решение, ограничивающее определённым коэффициентом среднюю зарплату на любом предприятии по отношению к средней заработной плате, сложившейся в бюджетной сфере. А вишенкой на торте справедливости станет ограничение до приемлемого уровня максимально допустимого разрыва между доходами 10% самых высокооплачиваемых работников и 10% низкооплачиваемых на любом предприятии или в учреждении. Кстати, в некоторых странах это правило работает и действует весьма умиротворяюще.

Александр ПРОХАНОВ. Вишенка на торте – это для сластён. У меня возникло странное ощущение, что деньги могут быть не только источником величайшей несправедливости, но также и мерилом справедливости. Священный труд должен быть оплачен справедливо, ибо справедливость – это божественное понятие. А как в соответствии с принципом справедливости должны складываться доходы людей творческих профессий?

Евгений САВЧЕНКО. Доходы граждан творческих профессий, включая учёных, изобретателей и прочих инноваторов, должны ограничиваться только уровнем их дарования и трудолюбия. Для этого нужно, чтобы рельефнее заработал закон об авторском праве. Например, если авторская группа селекционеров создала высокоурожайный сорт и он выращивается на миллионах гектаров, следовательно, с каждого гектара они должны получить так называемое роялти – авторское вознаграждение – от нескольких десятков до нескольких сотен рублей, в зависимости от культуры и доказанной прибавки урожайности. Этот принцип должен работать во всех сферах деятельности.

Александр ПРОХАНОВ. А теперь я предлагаю сделать подход, говоря спортивным языком, к очень тяжёлому снаряду, о который разбили свои высоколобые головы несколько поколений экономистов, мыслителей, философов. Насколько я понял Карла Маркса, он вскрыл основное противоречие между общественной формой производства и частной формой присвоения. Даже в Советском Союзе, где не было частной собственности, это противоречие существовало, поскольку частную форму присвоения фактически заменили государственной, а рабочий класс как был отчуждён от собственности и результатов своего труда при капитализме, так не получил этого права и при социализме, хотя и свершил революцию ради этого.

Евгений САВЧЕНКО. Фактически в СССР был построен государственный капитализм.

Александр ПРОХАНОВ. Поэтому со временем гегемон без особого сопротивления сошёл с арены истории, уступив место потерявшей пассионарность партийной номенклатуре, что в конце концов и завершилось развалом великой страны.

Евгений САВЧЕНКО. А всего-то нужно было подобрать, образно говоря, смирительную рубашку для примирения двух непримиримых противников – труда и капитала, и тогда паруса потерявшего ход корабля под названием Советский Союз наполнились бы крепким попутным ветром экономической свободы и народного энтузиазма. И бороздил бы он, прекрасный и могучий, волны истории до сих пор, вовлекая в свой фарватер множество стран.

Александр ПРОХАНОВ. Словосочетание «смирительная рубашка» очень двусмысленное, лучше продолжим подбирать символические ключи для избавления рыночной экономики от стреножившего её родового проклятия. Известны ли вам удачные примеры подбора таких ключей для примирения труда и капитала?

Евгений САВЧЕНКО. Конечно. И наиболее ярким из них является уникальная модель хозяйствования, созданная в 80–90-е годы прошлого века гениальным руководителем Чартаевым Магомедом Абакаровичем. Возглавив беднейший колхоз в селении Шукты Акушинского района в Дагестане, он реорганизовал его в союз собственников-совладельцев, где каждый колхозник, по сути, стал свободным предпринимателем. В считанные годы хозяйство и село превратились в экономический и социальный оазис. Вот что делает с людьми животворящая экономическая свобода, где труд и капитал слились в единый общий интерес. Предпринимались попытки распространить этот опыт, но, к сожалению, без особого результата, а сам Чартаев вскоре скоропостижно умер от неизлечимой болезни. Безусловно, за системой Чартаева большое будущее, а сам он наверняка заслуживает присуждения Нобелевской премии, хотя и посмертно.

Другой пример связан с человеком легендарной судьбы – Тумановым Вадимом Ивановичем, недавно ушедшим из жизни почти в столетнем возрасте. Созданные им свободные артели по добыче золота и строительству дорог в десятки раз по производительности труда превосходили традиционные предприятия. Увы, существующая система организации производства его отвергла.

Александр ПРОХАНОВ. Но не отвергла народная память. Вадим Иванович оставил после себя уникальную книгу «Всё потерять – и вновь начать с мечты…». Её стоит прочитать каждому, в ком не угас огонь созидательной свободы. Действительно, ростки народной инициативы снизу трудно прорастают сквозь забетонированную, заскорузлую систему. Наверное, новые идеи следует внедрять не снизу, а сверху.

Евгений САВЧЕНКО. Методологи одобрили бы такой подход. И для погружения в суть проблемы начнём, пожалуй, с ответов опять же на очень простые вопросы: почему из двух субъектов, создающих новое богатство, – наёмных работников и собственников – всей прибылью распоряжаются последние? Или почему при продаже предприятия вся выручка (за исключением налогов) достаётся им же? Справедливо ли это?

Александр ПРОХАНОВ. Наёмные работники такие же созидатели, как и собственники-акционеры, и надо их уравнять в правах, чтобы они тоже имели право на часть собственности, а значит, и прибыли.

Евгений САВЧЕНКО. По сути, вы, Александр Андреевич, и подобрали ключ к решению этой многовековой исторической несправедливости. Он так же прост, как и первый: надо всего лишь узаконить в корпоративном, трудовом праве понятие (норму) «трудовая собственность», которая должна быть неотделима от субъектов трудовой деятельности – работников предприятия. На их долю могут приходиться примерно от 30 до 70% собственности предприятия. Важно при этом отметить, что трудовая собственность должна не доставаться даром, а зарабатываться каждым работником по восходящему графику в течение срока оборота капитала, но не более 5–7 лет. Среди работников она будет распределяться в основном пропорционально их заработной плате. В случае увольнения работника по уважительной причине (пенсия, болезнь) он также зеркально в течение принятого срока оборота капитала, но уже по нисходящему графику, лишается права собственности, но в течение этого срока имеет право на получение дивидендов. Благодаря такому подходу трудовая собственность не отчуждается за пределы трудового коллектива, за исключением незначительной части, приходящейся на уволенных по уважительной причине работников.

Александр ПРОХАНОВ. Оказывается, все сложные вопросы возможно побеждать при помощи простых решений, но принимаемых, как мы договорились, сверху, при наличии, естественно, политической воли.

Действительно, феномен трудовой собственности возвысит социальный и экономический статус трудящегося человека: он из наёмного работника превращается в сотрудника и совладельца. Его мотивация к эффективной работе предприятия увеличивается многократно. В итоге на смену антагонизму в трудовых отношениях приходит сотрудничество. Вот так, при помощи двух хорошо подобранных ключей, мы вскрыли «заветный ларчик» новой, я бы её назвал справедливоцентричной, экономики. И одновременно, как мне кажется, приоткрылись двери иного, долгожданного, общественно-экономического уклада.

Евгений САВЧЕНКО. И как его назовём?

Александр ПРОХАНОВ. Мне видится, что в новом обществе будут царить конструктивное сотрудничество, ответственная свобода, неуравнительная справедливость, разумная целесообразность, а это всё – слагаемые гармоничного солидарного общества. Вы, Евгений Степанович, руководя Белгородской губернией, на практике пытались осуществить модель солидарного общества, поэтому предлагаю: Солидаризм.

Евгений САВЧЕНКО. Согласен: призрак Солидаризма давно бродит по планете.

Александр ПРОХАНОВ. Именно Россия, Великая и многострадальная, пройдя опыт кровавого раннего капитализма, затем социализма и, наконец, разрушительного либерализма последних времён, выстрадала право явить миру новый образ будущего, стать олицетворением его надежд.

На этой пафосной ноте можно и завершить наш разговор и дать время на его осмысление, но меня не покидает ощущение, что мы извлекли из исторической породы на свет божий всего лишь природный алмаз, но, чтобы превратить его в драгоценный сияющий бриллиант, нужна огранка.

Евгений САВЧЕНКО. Александр Андреевич, вы намекаете на то, чтобы, образно говоря, опытные государственные макроэкономисты-огранщики приняли и другие меры по совершенствованию экономической и денежно-кредитной политики, раскрывающие восхитительную красоту добытого алмаза?

Александр ПРОХАНОВ. Да, меня возмущает коррупция и разгул экономических преступлений, масштаб теневой экономики, раздражает закредитованность населения, особенно молодёжи, убивающая в них всякую энергию созидания, беспокоит рост цен, инфляция и многое другое… Что со всем этим делать?

Евгений САВЧЕНКО. Позвольте мне для лучшего понимания проблем сравнить состояние в экономике и обществе с ситуацией в медицине, где существуют два способа лечения: во-первых, симптоматическая терапия, когда снимается при помощи лекарств болевой синдром, снижается температура, нормализуется давление, но источник болезни не исчезает, и, во-вторых, патогенетическая терапия, при которой излечивается причина болезни. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в экономике, где колоссальные усилия направляются на борьбу с теневыми схемами, инфляцией, коррупцией, то есть с симптомами, а нужно бороться не с ними, а с причинами, их порождающими, то есть применить патогенетическую терапию в оздоровлении экономики и не только.

Александр ПРОХАНОВ. И как избавиться от теневой экономики?

Евгений САВЧЕНКО. Как говорил Шерлок Холмс: «Элементарно, Ватсон!» Необходимо концептуально перестроить налоговую систему: вместо налогообложения результатов труда (НДФЛ, НДС, налог на прибыль), сложно администрируемых и легко «оптимизируемых», перенести бремя платежей в бюджет на потребляемые и используемые ресурсы (природные, энергетические, финансовые и другие), которые легко учитывать и невозможно спрятать.

Представим себе ситуацию: с ближайшего месяца все физические и юридические лица, платя за газ, электроэнергию, нефтепродукты, будут автоматически производить отчисления в бюджет, так называемые рентные платежи, включённые в слегка завышенную стоимость потребляемых энергоресурсов. Их доля в консолидированном бюджете страны может достигать не менее одной трети. Одновременно все, кто осуществляет денежные переводы, будут отчислять в бюджет комиссию примерно от 0,5 до 1,0% за каждую финансовую транзакцию. За счёт этого бюджет вырастет ещё на одну треть. И недостающую треть принесут в бюджет России таможенные платежи от внешнеэкономической деятельности, акцизы, возможно, штрафы, а изо всех существующих налогов останется единственный – налог на роскошь, но лучше назвать его налогом на сверхнормативное потребление граждан (дорогие автомобили, летательные аппараты, жилая площадь свыше, допустим, 75 м² на человека и т. д.).

Александр ПРОХАНОВ. Я хоть и дилетант в финансовых вопросах, но у меня язык не поворачивается назвать предложенный механизм наполнения бюджета казённым словом – налогообложение. Наоборот, я представляю добровольные, осознанные, справедливые (чем больше потребляешь – тем больше платишь) и совершенно необременённые излишним администрированием платежи граждан и предприятий в бюджет государства для выполнения делегированных ему функций: обеспечения безопасности, бесплатного образования, пенсионного и медицинского обеспечения, качественных дорог и многого другого. Отпадёт необходимость в содержании сотен тысяч счётных работников, выгорающих от рутинных действий. И конечно, обеляется теневая и серая экономики, поскольку все будут платить, что называется, по единому счётчику, с которым невозможно «договориться» или обмануть.

Евгений САВЧЕНКО. Чтобы окончательно обелить экономику, потребуется дополнительно выстроить в стране тотальную систему электронной сертификации качества товаров и их сопровождения до потребителей. А к перечисленным вами преимуществам новой системы формирования бюджета я бы добавил два важных обстоятельства: во-первых, все потребители энергоресурсов начнут более рачительно относиться к их экономии, так как для большинства из них в платежах за газ, электроэнергию, топливо будут содержаться основные отчисления в бюджет, а во-вторых, гибкий налог на роскошь будет стимулировать у граждан России умеренное потребление, а это путь к консолидации общества.

Александр ПРОХАНОВ. Если нам удалось платежи в бюджет сделать прозрачными даже для махровых теневиков, то как достигнуть такой же прозрачности в расходах бюджетных средств?

Евгений САВЧЕНКО. Вот тут цифровой рубль нам в помощь. Современные цифровые технологии позволяют проследить заданную траекторию каждого бюджетного рубля, и в случае изменения его целевого маршрута по чьему-то злому умыслу или недомыслию денежные знаки, условно говоря, меняют свою окраску с зелёного цвета на жёлтый или красный. А это уже сигнал для оперативного вмешательства соответствующих структур. Кстати, нечто подобное предложил недавно Илон Маск: внедрить для контроля бюджетных средств в США цифровую систему доверия – блокчейн.

Александр ПРОХАНОВ. Хотел бы поговорить об инфляции, многоголовой гидре, пожирающей доходы населения. Причин у неё много. Назовите их, постройте по ранжиру.

Евгений САВЧЕНКО. Должен сказать, что с основными из них, такими как неограниченный рост прибыли, а проще говоря, с жадностью, включая рост тарифов естественных монополий, а также с незащищённостью внутренних цен от мировой конъюнктуры мы уже справились. Остаётся законодательно закрепить финансовый суверенитет страны таким образом, чтобы, во-первых, учётная ставка ЦБ РФ не превышала 1–2%, а во-вторых, валютный курс национальной валюты был предсказуемым и не обслуживал бы интересы валютных спекулянтов. Что касается влияния на инфляцию превышения денежной массы в экономике относительно объёма ВВП, то следует иметь в виду, что при экономическом росте, а именно это произойдёт при переходе на новую модель экономики, увеличение денежной массы, даже в два-три раза к существующему уровню, не скажется на инфляции (пример — КНР). Я ответственно утверждаю, что в предложенной справедливоцентричной модели экономики причин для инфляции не существует.

Александр ПРОХАНОВ. Очень много разговоров о применении цифровых технологий в экономике. Они должны совершить революцию. Наверняка многое делается, но, на мой взгляд, до революции очередь ещё не дошла. А нужна ли она вообще?

Евгений САВЧЕНКО. На корпоративном уровне цифровизация достигла невероятных высот и приносит реальную выгоду. Однако коренная особенность справедливоцентричной экономики состоит в корпоративной и отраслевой открытости всех экономических процессов: заключения хозяйственных и кредитных договоров, осуществления финансовых транзакций, формирования себестоимости продукции, ФОТ, прибыли, отчислений в бюджет и т. д. Поэтому предстоящая цифровая трансформация предполагает создание сотен отраслевых цифровых платформ, которые станут невероятным катализатором экономического развития, кратного увеличения производительности труда, изменения системы кооперации и разделения труда, существенного ускорения операционных циклов её участников.

Александр ПРОХАНОВ. Правильно ли я понимаю, что мы рано или поздно придём к Госплану? Но уже в виде его цифрового аналога?

Евгений САВЧЕНКО. Совершенно верно. В наступающей глобальной экономике победит тот экономический контур, который быстрее всех вырвется вперёд по количеству и качеству цифровых платформ, интегрированных в единую экосистему. Такой порядок более чем успешно демонстрирует Китай. Они сумели изначальное конкурентное преимущество – дешевизну рабочей силы – своевременно заменить на более эффективное – сплошную платформенную цифровизацию. Это стало основным фактором успеха китайской экономики. Кстати, в России явочным порядком, по большей части стихийно, начинает бурно развиваться платформенная экономика. Примером может служить бизнес доставки, где работают 2 млн курьеров и упаковщиков. Очень важно, во избежание негативных последствий, своевременно создавать для них правила игры, отвечающие требованиям новой экономической модели.

Александр ПРОХАНОВ. Наверняка новая экономика в соответствии с законами диалектики востребует и новый тип отношений органов власти и предпринимательского класса.

Евгений САВЧЕНКО. Безусловно, в солидарном обществе как политической надстройке нового экономического базиса изменится целеполагание и алгоритм взаимодействия между исполнительными органами власти и хозяйствующими субъектами. Вместо контроля, надзора, надуманных проверок и оказания многочисленных платных услуг органы исполнительной власти в тесном сотрудничестве с предприятиями будут отвечать и нести солидарную ответственность за повышение эффективности их работы, профилактику правовых и технологических нарушений, оказывая при этом услуги только на безвозмездной основе. Финансирование же соответствующих органов власти целесообразно осуществлять за счёт бюджетных средств на основе их отчётов, размещённых в открытом доступе.

Александр ПРОХАНОВ. Мне не даёт покоя, как и миллионам соотечественников, мысль о фантастической сумме утечки российского капитала за кордон, а попросту — об ограблении страны. Эксперты исчисляют эту сумму несколькими триллионами долларов. Их можно вернуть каким-то образом, добровольно или принудительно?

Евгений САВЧЕНКО. Добровольно вряд ли, а принудительно тем более. Это всё равно что стричь свиней – визга много, а шерсти клок. Но предаваться отчаянию не стоит: даже когда тебя съели, всё равно есть как минимум два выхода. Так и в этом случае. Выход подсказали наши прагматичные американские партнёры. У них принято правило: если у кого-то сгорели во время пожара или иным способом безвозмездно утрачены денежные купюры, то при наличии железной доказательной базы банк США (ФРС) восстанавливает за счёт эмиссии владельцам утраченные денежные знаки.

Александр ПРОХАНОВ. То есть российский народ вправе через уполномоченные органы власти попросить, приказать ЦБ РФ осуществить целевую денежную эмиссию, тождественную безвозвратно вывезенной из страны, то есть вернуть народу отнятое у него?

Евгений САВЧЕНКО. А почему бы и нет? Однако во избежание галопирующей инфляции использовать их надо не на увеличение бюджетных расходов, а разместить в специально созданный для этого фонд, назовём его Фондом будущих поколений (ФБП), и расходовать средства исключительно на возвратной основе. Но при этом необходимо соблюсти ещё одно условие – запретить владельцам ранее вывезенных средств возвращать их на территорию России, опять же во избежание инфляции.

Александр ПРОХАНОВ. Да, пусть они разгоняют инфляцию у наших заклятых друзей. Таким образом грабителей России мы превратим в наш финансовый диверсионный спецназ.

Евгений САВЧЕНКО. Ваше предложение вполне можно номинировать на благодарность от спецслужб России.

Александр ПРОХАНОВ. А как нам лучше использовать несметные богатства Фонда будущих поколений?

Евгений САВЧЕНКО. Исключительно в интересах нашего многонационального народа. Приведу всего три примера.

Пример первый. Давно вынашивается идея помочь гражданам России снизить их финансовую зависимость от дорогих потребительских кредитов, включая ипотечные. С этой целью целесообразно ФБП выкупить у банков и микрофинансовых организаций все кредитные договоры граждан и перезаключить их с заёмщиками, но уже под 1% годовых. Представьте себе, заёмщики, в основном молодые люди, сэкономят только на уплате процентов более 5 трлн в год.

Александр ПРОХАНОВ. Уверен, что отреагируют они на этот подарок власти не иначе как повышением рождаемости, поскольку ранее откладывали рождение детей из-за дорогих кредитов.

Евгений САВЧЕНКО. Отечество им будет благодарно за такую реакцию. Но, чтобы они вновь не попадали в финансовый капкан, целесообразно законодательно ограничить кредитование физических лиц суммой, не превышающей одну треть их дохода.

Мы отвлеклись. Переходим ко второму примеру. С помощью ФБП возможно осуществлять и крупные расселенческие, демографические проекты, в первую очередь в регионах с убывающим населением – Сибири, Дальнего Востока. В них для молодых семей разумно предоставлять долгосрочную, под 1–2%, ссуду до 30 млн руб. для строительства усадебного подворья и организации собственного дела с отсрочкой первого платежа в течение 3–5 лет.

Александр ПРОХАНОВ. А далее напрашивается решение о компенсации части ссуды заёмщикам за счёт бюджетных средств при рождении каждого ребёнка – и таким образом превратим Сибирь и Дальний Восток в территорию демографического роста.

Евгений САВЧЕНКО. Хорошая идея. Позвольте привести третий пример использования средств ФБП: чтобы связать областные и муниципальные центры России качественными автомобильными дорогами, необходимо реконструировать и построить ориентировочно 50 тыс. км современных автобанов и дорог, на что потребуется от 20 до 30 трлн руб.

Не станет большой проблемой осуществить этот крупнейший инфраструктурный проект в течение 5–7 лет за счёт предоставления фондом недорогого кредита Правительству России, а возврат, как показывают расчёты, будет обеспечен в течение 10–12 лет благодаря росту экономики от самого факта наличия качественных дорог, а следовательно, и дополнительным доходам в бюджет, обеспечивающим возврат средств фонду.

Александр ПРОХАНОВ. Вы привели три прекрасных примера. Я не сомневаюсь, что уворованные у России средства, чудесным образом превратившиеся в Фонд будущих поколений, станут мощным фактором оздоровительной реконструкции всей системы жизнеустройства страны и построения солидарного общества – гаранта политической стабильности России.

Евгений САВЧЕНКО. Александр Андреевич, подобных мегапроектов использования неубывающих средств фонда в интересах граждан, общества и Государства Российского возможно предложить множество.

Александр ПРОХАНОВ. Россия нуждается в ослепительной новизне. Ваши идеи, Евгений Степанович, о новой экономике, новом общественном устройстве драгоценны.

Илл. Адриан Колларт "Вкус" (1570 г.)

Бал сатаны

10 февраля 2025

Комментарий редакции

Тезисы статьи «Ключи к справедливой экономике и солидарному обществу»

1. Исчерпанность капитализма и кризис либеральной идеологии

– Александр Проханов рассматривает капитализм как разрушительную силу, уничтожающую природу и гармонию мироздания, ведущую к несправедливости и отчуждению человека от мира.

– Евгений Савченко утверждает, что капитализм себя исчерпал, а на смену ему идет инклюзивный капитализм с кастовым разделением общества, управляемый через войны, эпидемии и информационные технологии.

2. Россия как духовный оплот и вызов трансгуманизму

– Россия противостоит «сатанинскому» замыслу трансгуманизма, но пока не сформулировала четкий образ будущего, за который борется.

– Народ России интуитивно стремится к созданию справедливого мировоззрения и экономической модели, способной примирить человечество.

3. Несправедливость структуры ВВП и первый ключ к справедливости

– ВВП России: 40–42% — прибыль собственников, 36–38% — налоги, 21–23% — зарплаты работников, что указывает на вопиющую несправедливость.

– Предложение Савченко: законодательно ограничить прибыль предприятий уровнем фонда оплаты труда (ФОТ), что увеличит зарплаты работников и снизит цены на продукцию.

4. Экономические последствия ограничения прибыли

– Увеличение ФОТ и снижение цен приведут к росту доходов работников, перетоку ресурсов в низкорентабельные секторы, снижению инфляции и независимости внутренних цен от мировой конъюнктуры.

– Ограничения не касаются экспорта и инноваций, чтобы сохранить стимулы к развитию.

5. Трудовая собственность как второй ключ

– Предложение узаконить «трудовую собственность», распределяя 30–70% собственности предприятия между работниками пропорционально их вкладу и стажу (5–7 лет).

– Это повысит мотивацию работников, устранит антагонизм между трудом и капиталом, превратив наемных работников в совладельцев.

6. Реформа налоговой системы

– Замена сложных налогов (НДФЛ, НДС, налог на прибыль) на рентные платежи за ресурсы и комиссии за транзакции, плюс налог на сверхпотребление.

– Это упростит администрирование, обелит теневую экономику и стимулирует умеренное потребление.

7. Цифровые технологии и контроль бюджета

– Цифровой рубль и блокчейн позволят отслеживать бюджетные расходы, предотвращая коррупцию.

– Цифровые платформы станут основой экономики, повышая производительность и прозрачность процессов, что приведет к созданию «цифрового Госплана».

8. Борьба с инфляцией и финансовая независимость

– Ограничение прибыли, низкая ставка ЦБ (1–2%) и предсказуемый курс рубля устранят причины инфляции.

– Рост денежной массы при экономическом подъеме не вызовет инфляции (пример Китая).

9. Фонд будущих поколений (ФБП)

– Эмиссия для компенсации вывезенного капитала (триллионы долларов) с созданием ФБП.

– Использование средств: снижение кредитной нагрузки граждан (1% годовых), поддержка демографии (ссуды на усадьбы), строительство дорог (50 тыс. км за 20–30 трлн руб.).

10. Солидаризм как новая модель общества

– Солидарное общество основано на сотрудничестве, справедливости и свободе, где власть и бизнес совместно отвечают за эффективность экономики, а услуги государства бесплатны.

Вывод

Статья предлагает модель «справедливоцентричной» экономики и солидарного общества как альтернативу исчерпавшему себя капитализму. Основные инструменты: ограничение прибыли в пользу зарплат, введение трудовой собственности, реформа налогов, цифровизация и создание Фонда будущих поколений. Эти меры призваны устранить несправедливость, повысить благосостояние народа, обелить экономику и обеспечить устойчивый рост, позиционируя Россию как духовный и экономический лидер нового миропорядка — Солидаризма. Идеи требуют политической воли и доработки, но уже представляют собой целостное видение будущего.