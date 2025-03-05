Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, 1-Й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Рубанщина, Старая Сорочина и Суджа. Отражены три контратаки противника.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Зазулевка, Замостье, 2-Й Княжий, Колмаков, Косица, Локня, Меловой, Мирный, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Запселье, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 215 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два миномета, стация радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БпЛА.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65060 военнослужащих, 384 танка, 295 боевых машин пехоты, 255 бронетранспортеров, 2131 боевую бронированную машину, 2307 автомобилей, 510 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 52 единицы инженерной и другой техники, из них 20 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России