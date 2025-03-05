Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лобановка, Казачья Лопань, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Подвысокое Харьковской области, Новое, Шандриголово Донецкой Народной Республики, Новолюбовка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, шесть пикапов, пять орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три склада боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Плещеевка, Шевченко, Дылеевка, Крымское, Северск, Александрополь, Миньковка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Елизаветовка, Петровского, Димитров, Миролюбовка, Алексеевка, Зеленое и Срибное Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 600 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, включая четыре боевые машины пехоты «Bradley», бронетранспортер М113 и три боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США, а также два артиллерийских орудия.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Камышеваха, Богатырь, Федоровка, Искра, Днепроэнергия, Новополь, Бурлацкое Донецкой Народной Республики, Январское Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Щербаки, Лукьяновское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Днепровское и Львово Херсонской области.

ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штабу националистического формирования «Кракен», а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 150 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45318 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21989 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22286 орудий полевой артиллерии и минометов, 32455 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России