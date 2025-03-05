Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.

ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Карповка, Катериновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Шийковка и Каменка Харьковской области.

Потери противника составили до 255 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Верхнекаменское, Плещеевка, Северск, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новопавловка, Андреевка, Удачное, Елизаветовка, Красноармейск и Успеновка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 595 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять пикапов. Уничтожены два артиллерийских орудия.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Комар, Привольное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Садовое, Михайловка Херсонской области и Малые Щербаки Запорожской области.

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам с боеприпасами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 142 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45267 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21977 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22224 орудия полевой артиллерии и минометов, 32432 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России