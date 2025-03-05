Опубликовано на канале День ТВ 10 ноября 2018 г.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Духовное развитие и перестройка: Лекция посвящена анализу духовного развития советского общества в период Горбачёвской перестройки, акцентируя внимание на разрушении диалогических основ общества под руководством КПСС и лично Михаила Горбачёва.

2. Роль прессы: Для успеха перестройки требовалось радикально изменить отношение советских людей к прежним идеологическим ценностям, что достигалось через массовую печать. Вторая половина 1980-х годов ознаменовалась издательским бумом, снятием ограничений на тиражи и ростом популярности либеральных изданий (например, «Аргументы и факты» с тиражом до 9,2 млн экземпляров), критиковавших советскую историю.

3. Реабилитация жертв репрессий: В 1988 году началась новая волна реабилитации жертв сталинских репрессий (Бухарин, Рыков, Томский, Угланов, Троцкий, Зиновьев, Каменев и др.), что сопровождалось потоком публикаций о сталинских преступлениях. Руководящую роль в этом процессе играл Александр Яковлев.

4. Критика сталинизма: Изначально Горбачёв и его соратники следовали линии Хрущёва, разоблачая Сталина под лозунгом возвращения к ленинизму. Однако вскоре обсуждение перешло к более радикальным выводам: сталинизм стали трактовать как государственный переворот (1937 год) и сравнивать с фашизмом (например, в романе Гроссмана «Жизнь и судьба»).

5. Либеральные публикации: В журналах и газетах («Правда», «Новый мир», «Октябрь», «Нева» и др.) публиковались материалы, ставившие под сомнение социалистический характер советского общества (Юрий Афанасьев, Татьяна Заславская). Появлялись произведения, ранее запрещённые цензурой (Ахматова, Булгаков, Гроссман, Замятин, Орвелл).

6. Дискредитация Сталина: В печати распространялись сенсационные, часто недоказанные версии: отравление Бехтерева, сотрудничество Сталина с царской охранкой, завышенные оценки числа жертв репрессий (до 25 млн по Рою Медведеву). Это сопровождалось идеологической атакой, приравнивающей сталинизм к гитлеризму.

7. Критика ленинизма и марксизма: С 1988–1989 годов начался демонтаж ленинизма и марксизма как идеологии. Александр Ципко в статье «Истоки сталинизма» утверждал, что корни сталинизма лежат в марксистской теории, а социалистическая система изначально утопична. Публикации Солженицына («Архипелаг ГУЛАГ») и Гроссмана («Всё течёт») усиливали эту линию.

8. Культурная революция: В кинематографе, театре и телевидении перестройки наблюдался отход от советских традиций: выпускались антисоветские фильмы (например, «Маленькая Вера», «Интердевочка»), телепередачи («Взгляд», «Прожектор перестройки») и спектакли, разоблачавшие советскую историю.

9. Русофобия и патриотический ответ: Либеральная пресса обвинялась в русофобии и травле русского народа, что вызвало ответную реакцию патриотических изданий («Наш современник», «Молодая гвардия») и «Письмо 74» (1990), подписанное известными деятелями культуры, с требованием прекратить антирусскую кампанию.

10. Итог перестройки: Перестройка из реформирования системы превратилась в её демонтаж. В 1989–1990 годах КПСС фактически отказалась от марксистско-ленинской идеологии, что сопровождалось предложениями о пересмотре легитимности Октябрьской революции.

Вывод:

Горбачёвская перестройка, стала не реформой, а целенаправленным разрушением духовных и идеологических основ советского общества, организованным коммунистической партией под руководством Михаила Горбачёва и его ближайших соратников, таких как Александр Яковлев. Через манипуляцию массовой печатью, кино, театром и телевидением была развязана беспрецедентная кампания по дискредитации советской истории, начиная с разоблачения сталинизма, переходя к очернению ленинизма и марксизма, а затем к полному отрицанию социалистической идеи как утопии и источника преступлений. Либеральные издания и деятели, такие как Ципко, Солженицын и Гроссман, при поддержке партийной верхушки внедряли в сознание людей ложные и клеветнические версии прошлого, приравнивая советскую власть к фашизму и обвиняя её в геноциде собственного народа.

Одновременно перестройка сопровождалась русофобской истерией в СМИ, травлей русского народа, переписыванием его героической истории в угоду антисоветским и антирусским силам. Патриотические силы, такие как авторы «Письма 74» и журналы «Наш современник» и «Молодая гвардия», пытались противостоять этой вакханалии, защищая национальное достоинство и правду о величии русского духа. Однако партия, утратив идеологическую основу и самоустранившись от власти, предала свой народ, открыв путь к демонтажу советского государства. Перестройка, таким образом, обернулась не обновлением, а катастрофой, подорвавшей тысячелетние традиции и морально-нравственные устои России, что автор считает сознательным преступлением против страны и её народа.