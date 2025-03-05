Всех восхитивший литературный шедевр, сказку «Конек-Горбунок», на которой выросло не одно поколение русских детей, Петр Горбунов написал в возрасте всего 18 лет. Она была его первым произведением, а после этого он не создал ничего подобного.

Именно по этой причине, как и в случае с Михаилом Шолоховым, который написал свой гениальный роман «Тихий Дон» тоже, будучи еще очень молодым, возникла гипотеза, будто автором восхитительной сказки на самом деле был не он… а Пушкин. Есть в биографии Ершова и другие неожиданности.

Родился Петр Павлович в 1815 году «во глубине сибирских руд», в селе Безруково Тобольской губернии в семье простого чиновника. Отец по делам, связанным со службой, часто переезжал с места на место. Когда Петр с братом Николаем подросли, отец отправил их в Тобольск учиться. Мальчики жили в купеческой семье родственников матери, а когда окончили гимназию, отец перевёлся в Петербург, где братья поступили в Петербургский университет.

Ершов учился на философско-юридическом отделении. Но, как отмечают его биографы, учиться ему не очень хотелось. И вообще, как они свидетельствуют, он окончил университет, лишь благодаря необъяснимому везению: готовясь к экзаменам, выучил всего один билет, и именно он ему и достался! Сам Ершов сетовал на свою лень и чувство недоученности. «Вот я – кандидат университета, а не знаю ни одного иностранного языка».

Влекло его другое – стихи! Знаменитым поэтом Петр Ершов не стал, но стихосложением увлекался почти всю свою жизнь. Однако мало кто знает, что он был еще и автором многих патриотических стихов.

Вот одно из его патриотических стихотворений – «Русский штык», давно забытое, но его можно хоть сегодня читать нашим бойцам в Донбассе:

Лей полнее, лей смелее

И по-русски – духом, вмиг!

Пьем за то, что всех милее,

Пьем за крепкий русский штык!

Пьем – и весело, по-братски

Прокричим обычный крик:

«Здравствуй, наш товарищ хваткий!

Здравствуй, крепкий русский штык!»

Пушки бьются до последа,

Штык кончает дело вмиг;

Там удача, там победа,

Где сверкает русский штык.

И с Суворовым штыками

Окрестили мы Рымник.

Ставь хоть горы над горами –

Проберется русский штык.

Штык не знает ретирады

И к пардонам не привык.

Враг идет просить пощады,

Лишь почует русский штык.

И на Альпах всю дорогу

Враг обставил лесом пик, –

Мы сперва к святому богу,

А потом за русский штык.

Мы пробили Апеннины,

В безднах грянул русский крик:

Чрез ущелья, чрез теснины

Пролетел наш русский штык.

Нет штыка на свете краше,

С ним не станем мы в тупик;

Все возьмем, все будет наше –

Был бы с нами русский штык!

Песня казака

Даша милая, прости:

Нам велят в поход идти.

Позабыли турки раны,

Зашумели бусурманы.

Надо дерзких приунять,

В чистом поле погулять.

Изготовлен конь мой ратный,

Закален мой меч булатный,

И заточено мое

Неизменное копье.

С быстротою хищной птицы

Полечу я до границы;

Черным усом поведу

Бусурманам на беду;

Свистну посвистом казацким

Пред отрядом цареградским

И неверного пашу

На аркане задушу.

«Знай, турецкий забияка,

Черноморского казака!

И не суйся в спор потом

С нашим батюшкой царем…

Многие другие его стихи проникнуты горячей любовью к России, восхищением перед ее необъятными просторами.

Поле за заставой

Пал шлагбаум! Мы уж в поле…

Малый, сдерживай коней!

Я свободен!.. Я на воле!..

Я один с мечтой моей!..

Дай подольше насладиться

Этой зеленью лугов!

Дай вздохнуть мне, дай упиться

Сладким воздухом цветов!..

Грудь, стесненная темницей,

Распахнулась – широка.

Тише, сердце! Вольной птицей

Так и рвется в облака!..

Есть в творческом наследии Петра Ершова и сатирические стихотворения, которые актуальны и сегодня. Вот одно из них, словно адресованное нынешним либералам-релокантам:

Палестину нашу

Покидает он.

Заварил в ней кашу,

Да и драла вон.

Как же у порога

Нам не затянуть:

«Скатертью дорога,

Буераком путь».

Но прославился он, конечно, прежде всего, своей замечательной сказкой «Конек-Горбунок». В студенческие годы Ершов познакомился с Жуковским и Пушкиным. На их суд Петр Павлович, которому тогда едва минуло 19 лет, и отдал свое первое крупное произведение.

Прочитав «Конька-Горбунка», Пушкин пришел восторг и сказал юному поэту: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». Дошла до нас и другая похвала Пушкина в его адрес: «Этот Ершов владеет русским стихом, точно своим крепостным мужиком».

А преподаватель Ершова Плетнёв во время одной из лекций прочитал отрывок из «Конька-Горбунка» изумленным студентам, которые никак не ожидали такого от их скромного сокурсника.

В печати отрывок из «Конька-Горбунка» появился в мае 1834 года в «Библиотеке для чтения», а в октябре того же года сказка Ершова была уже опубликована отдельным изданием. А потом ее печатали, практически не переставая. Только при жизни автора сказка выдержала семь изданий – рекорд по тем временам. Всего же до революции было двадцать шесть ее изданий. В СССР же «Конька-горбунка» издавали ещё чаще – более 200 раз! Несмотря на такую бешеную популярность, сказку несколько раз пытались запретить. Первые издания выходили с купюрами царской цензуры, а в 1847 г. был запрещён даже цензурированный вариант – в книге усмотрели сатиру на «николаевскую Россию» и неуважение к православной церкви. Сказка вновь вышла лишь в 1856 г. после смерти Николая I.

Были у безобидной, казалось, сказки проблемы и при большевиках. В 1922 году бдительному редактору не понравилось «порнографичное» выражение «старый хрен» и то, что в сказке народ кричит царю «ура». В 1934 цензоры усмотрели в произведении «историю одной замечательной карьеры сына деревенского кулака». Другие же его произведения в СССР до 1980-х гг. вообще не издавались, да и об авторе «Конька-горбунка» особо не писали. Дело в том, что в его рассказе «Панин бугор» один из его персонажей – романтический влюбленный носил фамилию… Сталин! Так может, прочитав его, Иосиф Джугашвили и взял ее потом себе в качестве революционного псевдонима?

Однако после первого успеха, Ершова поджидали большие неприятности в личной жизни. Умерли отец и брат. После окончания университета сибиряк не смог получить в Петербурге должности, денег не было и пришлось вернуться в Сибирь. Прощаясь с северной столицей, он с грустью написал:

Сокрылось солнце за Невою,

Роскошно розами горя…

В последний раз передо мною

Горишь ты, невская заря!

В последний раз в тоске глубокой

Я твой приветствую восход:

На небе родины далекой

Меня другое солнце ждет.

О, не скрывай, заря, так рано

Волшебный блеск твоих лучей

Во мгле вечернего тумана,

Во тьме безмесячных ночей!

Вернувшись на родину, Ершов работал учителем Тобольской гимназии, затем инспектором и директором гимназии и дирекции училищ Тобольской губернии. Среди его учеников оказался будущий гений химии Дмитрий Менделеев.

Ершов был женат трижды. В первый раз в неполных 30 лет – на вдове с четырьмя детьми Серафиме Лещевой. Бедняжка умирает при родах через пять лет. Петр Павлович женится еще раз, на Олимпиаде Кузьминой, но через несколько лет и она умирает. В третий раз Ершов женится на Елене Черкасовой и этот брак длится до конца его жизни. Всего у Ершовых рождается 15 детей, но только четверо из них доживают до совершеннолетия. Интересный факт семейной биографии Ершова. Первым браком он был женат на Серафиме Лещевой. Ее дочь Феоза, падчерица Петра Павловича Ершова – первая супруга Дмитрия Ивановича Менделеева.

Ершов был инициатором создания любительского театра, занимался режиссурой. Написал для театра несколько пьес: «Сельский праздник», «Суворов и станционный смотритель», комическую оперу «Якутские божки», «Черепослов». Печатал свои стихотворения в «Библиотеке для чтения».

Умер Ершов 18 августа 1869 г. Был похоронен в Тобольске на Завальном кладбище.

В 1993 году, когда после краха СССР пришло время самых невероятных разоблачений, Александр Лацис выдвинул гипотезу, согласно которой подлинным автором «Конька-Горбунка» будто бы является… Пушкин. Его версия в виде статьи «Верните лошадь!» была опубликована в газете «Автограф».

Как и «разоблачители» Шолохова, не верившие, что тот написал гениальный «Тихий Дон» еще очень молодым, Лацис тот же упрек сделал и в адрес Ершова. Мол, как объяснить «ниоткуда взявшуюся» гениальность 18-летнего Ершова? История мировой литературы не знает случаев такой ранней гениальности. Как объяснить, что ни одна живая душа не знала, что Ершов пишет стихи? Как объяснить, что все остальные стихи Ершова посредственны, и, что в них якобы нет ни одной талантливой строчки?

Появлению версии способствовал и такой факт, что творческая история сказки была не известна: ранние ее рукописи не сохранились, не известна и история ее первого издания.

Однако, как тогда объяснить похвалы Пушкина в адрес Ершова? Да и зачем было ему отдавать свое произведение в руки совершенно неизвестного молодого человека? Первый биограф Пушкина, П. Анненков писал: «В апогее своей славы Пушкин с живым одобрением встретил известную русскую сказку г-на Ершова „Конек-Горбунок“, теперь забытую. Первые четыре стиха этой сказки, по свидетельству г-на Смирдина, принадлежат Пушкину, удостоившему ее тщательного пересмотра». Спустя 60 лет, с 1915 г., по инициативе известного пушкиниста Н. О. Лернера в составе сочинений Пушкина стали печататься эти четыре стиха из «Конька-Горбунка»:

За горами, за лесами,

За широкими морями,

Против неба – на земле

Жил старик в одном селе.

В такой редакции они включались в сочинения Пушкина более 20 лет, однако потом это перестали делать.

Вероятнее всего, что Пушкин действительно произвел какую-то редакционную работу над стихами Ершова, которые читал еще в рукописи. Но от этого они вовсе не стали пушкинскими.

Как не стал, например, пушкинским «Водопад» Вяземского, хотя ряд стихов в последнем выправлен Вяземским по указанию Пушкина. К тому же сам Ершов заявлял, что «Конёк-Горбунок» – произведение народное, почти слово в слово, взятое из уст рассказчиков, от которых он его слышал. Так что официальная версия по-прежнему гласит: автор гениального «Конька-Горбунка» – Петр Ершов.

Специально для «Столетия»

Владимир Малышев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Литературный дебют и успех: Петр Ершов написал сказку «Конек-Горбунок» в 18 лет, это было его первое произведение, которое стало шедевром и прославило его. После этого он не создал ничего столь же значительного.

2. Гипотеза об авторстве: Из-за раннего успеха и отсутствия других выдающихся работ возникла версия, что автором сказки мог быть Александр Пушкин, а не Ершов. Эта теория схожа с сомнениями в авторстве «Тихого Дона» Михаила Шолохова.

3. Биография Ершова: Родился в 1815 году в Сибири, учился в Тобольске, затем в Петербургском университете на философско-юридическом факультете. Учеба давалась ему с трудом, но он успешно окончил университет благодаря везению.

4. Творчество помимо сказки: Ершов увлекался стихосложением всю жизнь, писал патриотические стихи («Русский штык», «Песня казака»), сатирические произведения и стихи о любви к России («Поле за заставой»).

5. Встреча с Пушкиным: В студенческие годы Ершов показал «Конька-Горбунка» Пушкину и Жуковскому. Пушкин высоко оценил сказку, отметив мастерство Ершова, что породило слухи о его возможном авторстве или редактуре.

6. Популярность и цензура: Сказка была впервые опубликована в 1834 году и выдержала множество изданий (7 при жизни автора, 26 до революции, более 200 в СССР). Однако она неоднократно подвергалась цензуре и запретам как при царской власти, так и в советское время.

7. Личная жизнь: После университета Ершов вернулся в Сибирь, работал учителем и директором гимназии в Тобольске. Был женат трижды, имел 15 детей, из которых выжили только четверо. Среди его учеников — Дмитрий Менделеев.

8. Театральная деятельность: Ершов организовал любительский театр в Тобольске, писал пьесы и оперы, хотя они не получили широкой известности.

9. Смерть и наследие: Умер в 1869 году, похоронен в Тобольске. Его главная заслуга — создание «Конька-Горбунка», хотя другие произведения оставались в тени.

10. Споры об авторстве: В 1993 году Александр Лацис вновь поднял гипотезу о Пушкине как авторе сказки, ссылаясь на отсутствие ранних рукописей и посредственность других стихов Ершова. Однако похвалы Пушкина и слова самого Ершова о народных истоках произведения опровергают эту версию.

Вывод:

Петр Ершов — талантливый, но недооцененный поэт, чья слава основана на одном произведении — «Коньке-Горбунке», созданном в юности. Несмотря на гипотезы о причастности Пушкина, официально авторство принадлежит Ершову, который вдохновился народным творчеством. Его жизнь и другие работы, включая патриотические стихи и театральные пьесы, отражают любовь к России и скромный, но значимый вклад в культуру, хотя и остаются в тени его главного шедевра. Споры об авторстве лишь подчеркивают уникальность этого произведения и загадочность фигуры самого Ершова.