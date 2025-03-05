Зеленский предложил «первые шаги к миру», которые заключаются в прекращении обстрелов ракетами, дальнобойными дронами, авиаударами. То есть он реально считает нас дураками. Мы должны прекратить то, в чем у нас колоссальное преимущество и продолжить везти войну только стрекотней, ФПВ-дронами и артиллерией, не трогая даже ближние тылы ВСУ и не разносы инфраструктуру противника.

В ответ необходимо кратно ( если есть такая возможность) увеличить удары всем тем, что Зеленский попросил прекратить «ради мира». Необходимо бить, бить и бить, пока враг не захочет подписывать нормальную капитуляцию, как и положено проигравшей стороне.

@vysokygovorit

Комментарий редакции

Тезисы:

1. Зеленский предложил прекратить удары ракетами, дронами и авиацией как «шаги к миру».

2. Автор считает это манипуляцией, лишающей Россию преимуществ.

3. Предлагается усилить удары для принуждения врага к капитуляции.

Вывод:

Автор видит в предложении Зеленского не искреннее стремление к миру, а попытку выиграть время, пока у противника сохраняются силы. Когда враг силён, он не думает о перемирии, но как только ресурсы истощаются, начинаются разговоры о заморозке конфликта или прекращении огня. Таким образом, эскалация со стороны России, по мнению автора, — единственный путь к быстрому завершению войны: чем скорее будет достигнута победа, тем быстрее закончится противостояние, не оставляя пространства для затяжных переговоров или иллюзий о компромиссах.