25 февраля 2025 года состоялось седьмое в 2024–25 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. В учении о сущности рассматривались категории существования и действительности. Руководитель доктор философских наук профессор Михаил Васильевич Попов. Следующее занятие 11 марта.Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyGВсе записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4Xhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_Chttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yzahttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgNhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIBhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Цель кружка любителей гегелевской диалектики:

– Изучение материалистической диалектики Гегеля как метода борьбы за общественный прогресс.

– Ленин подчеркивал важность диалектики для противостояния реакции и лжи.

2. Работа над книгой:

– Михаил Васильевич Попов и Анатолий Мазур завершили работу «Материалистическое преобразование диалектики Гегеля», которая была представлена на занятии.

– Книга выделяет ключевые положения Гегеля, очищенные от идеализма, с акцентом на учение о бытии, сущности и понятиях.

3. Диалектика Гегеля и её материалистическая интерпретация:

– Гегель — идеалист, но его диалектика ценна как метод анализа форм движения материи (механизм, химизм, общественная форма).

– Метод Гегеля — осознание формы внутреннего самодвижения содержания предмета, что применимо к изучению реальности.

4. Учение о сущности:

– Сущность противоречива, содержит противоположности, которые разрешаются в основание.

– Основание — это результат разрешения противоречий, база для дальнейшего движения.

– Сущность восстанавливает бытие через себя, что приводит к существованию.

5. Категории сущности:

– Форма и содержание неразделимы: форма содержательна, содержание оформлено.

– Закон и явление — парные категории: закон проявляется в явлении, явление закономерно.

– Сущность переходит в существование, затем в явление, закон и, наконец, в действительность.

6. Практическое применение диалектики:

– Пример с газетой: основание (печать) и условия (распространение) демонстрируют диалектику в действии.

– Противодействие распространению газеты как пример борьбы противоположностей.

7. Связь с марксизмом:

– Энгельс развил диалектику Гегеля, определив человека как общественное трудящееся животное.

– Маркс применил диалектику к экономике (цена производства как центр колебаний цен в капитализме).

8. Движение к понятию:

– Единство бытия и сущности — это понятие, следующая ступень изучения после сущности.

– Понятие объективно, отражает реальность, а не только субъективное представление.

9. Абсолютное и действительность:

– Действительность — итог диалектического процесса, где сущность и явление сливаются.

– Абсолютное — результат прохождения всех обусловленностей, основа для глубокого познания.

10. Методологическая ценность науки логики:

– Наука логики Гегеля — универсальный инструмент познания мира, применимый ко всем сферам.

– Изучение диалектики требует усидчивости, но приносит удовольствие и глубину понимания.

Вывод:

Лекция Михаила Васильевича Попова посвящена изучению гегелевской диалектики в материалистическом ключе как мощного инструмента познания и общественной борьбы. Основное внимание уделено учению о сущности, где через анализ противоречий, основания, формы, содержания, закона и явления раскрывается переход к существованию и действительности. Материалистическая интерпретация Гегеля, подкрепленная трудами Маркса и Энгельса, подчеркивает практическую значимость диалектики для анализа реальности (например, экономики или общественных процессов). Кружок любителей диалектики не только углубляет теоретическое понимание, но и вдохновляет на его применение, переходя к следующей теме — понятию как единству бытия и сущности. Диалектика представлена как искусство ума, требующее труда, но приносящее интеллектуальное удовлетворение и ясность в постижении мира.