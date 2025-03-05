Кружок диалектики (2024–2025). 07. «Существование и действительность». М. В. Попов.
25 февраля 2025 года состоялось седьмое в 2024–25 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. В учении о сущности рассматривались категории существования и действительности. Руководитель доктор философских наук профессор Михаил Васильевич Попов. Следующее занятие 11 марта.
Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyG
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Цель кружка любителей гегелевской диалектики:
– Изучение материалистической диалектики Гегеля как метода борьбы за общественный прогресс.
– Ленин подчеркивал важность диалектики для противостояния реакции и лжи.
2. Работа над книгой:
– Михаил Васильевич Попов и Анатолий Мазур завершили работу «Материалистическое преобразование диалектики Гегеля», которая была представлена на занятии.
– Книга выделяет ключевые положения Гегеля, очищенные от идеализма, с акцентом на учение о бытии, сущности и понятиях.
3. Диалектика Гегеля и её материалистическая интерпретация:
– Гегель — идеалист, но его диалектика ценна как метод анализа форм движения материи (механизм, химизм, общественная форма).
– Метод Гегеля — осознание формы внутреннего самодвижения содержания предмета, что применимо к изучению реальности.
4. Учение о сущности:
– Сущность противоречива, содержит противоположности, которые разрешаются в основание.
– Основание — это результат разрешения противоречий, база для дальнейшего движения.
– Сущность восстанавливает бытие через себя, что приводит к существованию.
5. Категории сущности:
– Форма и содержание неразделимы: форма содержательна, содержание оформлено.
– Закон и явление — парные категории: закон проявляется в явлении, явление закономерно.
– Сущность переходит в существование, затем в явление, закон и, наконец, в действительность.
6. Практическое применение диалектики:
– Пример с газетой: основание (печать) и условия (распространение) демонстрируют диалектику в действии.
– Противодействие распространению газеты как пример борьбы противоположностей.
7. Связь с марксизмом:
– Энгельс развил диалектику Гегеля, определив человека как общественное трудящееся животное.
– Маркс применил диалектику к экономике (цена производства как центр колебаний цен в капитализме).
8. Движение к понятию:
– Единство бытия и сущности — это понятие, следующая ступень изучения после сущности.
– Понятие объективно, отражает реальность, а не только субъективное представление.
9. Абсолютное и действительность:
– Действительность — итог диалектического процесса, где сущность и явление сливаются.
– Абсолютное — результат прохождения всех обусловленностей, основа для глубокого познания.
10. Методологическая ценность науки логики:
– Наука логики Гегеля — универсальный инструмент познания мира, применимый ко всем сферам.
– Изучение диалектики требует усидчивости, но приносит удовольствие и глубину понимания.
Вывод:
Лекция Михаила Васильевича Попова посвящена изучению гегелевской диалектики в материалистическом ключе как мощного инструмента познания и общественной борьбы. Основное внимание уделено учению о сущности, где через анализ противоречий, основания, формы, содержания, закона и явления раскрывается переход к существованию и действительности. Материалистическая интерпретация Гегеля, подкрепленная трудами Маркса и Энгельса, подчеркивает практическую значимость диалектики для анализа реальности (например, экономики или общественных процессов). Кружок любителей диалектики не только углубляет теоретическое понимание, но и вдохновляет на его применение, переходя к следующей теме — понятию как единству бытия и сущности. Диалектика представлена как искусство ума, требующее труда, но приносящее интеллектуальное удовлетворение и ясность в постижении мира.