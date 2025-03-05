Как Дональд Трамп переворачивает шахматную доску политики | Дмитрий Евстафьев
Политолог-американист Дмитрий Евстафьев о новой эпохе США, команде Трамп-Маск, и месте России в образе будущего Америки.
Ведущий: Илья Бокатов
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Выход США из Совета по правам человека ООН:
– Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания, особенно те, которые легко реализовать, такие как выход из международных организаций (например, ВОЗ, Совет по правам человека ООН).
– Выход из Совета по правам человека рассматривается как прагматичный шаг, чтобы избежать внешнего давления на США, особенно в условиях возможных судебных преследований фигур из прошлых администраций.
2. Изменение Трампа и его подхода:
– Трамп первого срока не мог быть диктатором по своей природе, но второго срока он изменился, утратив веру в американскую демократию как систему институтов.
– Он заменяет институты личностями (например, Илон Маск, Джей Ди Вэнс), что противоречит традиционной американской демократии.
3. Роль личностей в команде Трампа:
– Илон Маск выбран для баланса влияния глубинного государства и как фигура, связанная с освоением госсредств, хотя его самостоятельные проекты малорентабельны.
– Джей Ди Вэнс представляет новую Америку и консервативные ценности, но связан с лоббистскими структурами.
4. Перспектива авторитарного лидерства:
– Трамп действует в модели бонапартизма — лавирование между группами интересов вне системы сдержек и противовесов.
– Возможность авторитарного лидерства связана с трещинами в американской системе (между старой и новой Америкой, ветвями власти, лоббистами). Снятие ограничения на третий срок может дать Трампу свободу действий и выбора преемника.
5. Перелом эпох в США:
– США переживают внутренний перелом эпох, и страна уже не будет такой, как в январе 2021 года.
– Возможный сценарий — превращение США в конфедерацию, что может быть отложено решениями Трампа.
6. Экономические риски:
– Через 3-4 месяца США могут столкнуться с финансовым спазмом и дефолтом (наличный и безналичный доллар).
– Создание криптоцентра в Нью-Йорке как альтернативы Уолл-стрит указывает на слом старой экономической элиты.
7. Геоэкономические изменения:
– Существует единый народнохозяйственный комплекс вокруг Великих озёр (США и Канада), что создает геоэкономическую гибридность.
– Трамп может использовать это для подчинения Канады в рамках гибридной войны.
8. Роль России:
– Россия должна оставаться в стороне от конфликта внутри евроатлантического мира, наблюдая и используя то, что «отвалится» от этой системы (метафора с грузовиком).
– Основной фокус — адаптация новых регионов (например, Луганск, Донецк) и торговля ресурсами (семечки как символ энергоносителей и продовольствия).
9. Сценарий убийства Трампа:
– Убийство Трампа не переломит ситуацию, а лишь отложит её развитие. Джей Ди Вэнс может быть жестче в экономическом ломе системы.
Вывод:
Беседа раскрывает мнение Дмитрия Евстафьева о текущем этапе развития США под руководством Дональда Трампа как о переломном моменте, ведущем к трансформации политической и экономической системы страны. Трамп воспринимается как фигура, разрушающая традиционные институты и действующая в стиле бонапартизма, что открывает возможности для авторитарного лидерства, но также создает риски финансового кризиса и распада федерации. Россия в этой картине мира должна занять выжидательную позицию, избегая прямого участия в западных конфликтах и сосредоточившись на внутренних задачах и использовании внешних возможностей.