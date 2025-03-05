Блог Игоря Ашманова «Что по осям» https://sponsr.ru/ashmanov/

Канал в тг ЕСТЬЧТОСКАЗАТЬ.РФ https://t.me/mifrf

ВК https://vk.com/club99805924

Подкасты: https://mf.mave.digital/

Адреса на видеохостингах:

https://vkvideo.ru/@id5077533

https://rutube.ru/channel/20555924/

https://plvideo.ru/channel/oZvlqBb1yKq9

https://www.youtube.com/@photomif

Для донатов: 2202 2036 0456 9568

Сбор на камеру для канала ЕЧС https://messenger.online.sberbank.ru/sl/8yKzHgYw34eY7Y3k1

Тайминг:

00:02:11 Однокурсник Ашманова Хазин. Ведущий И.С. Виттель.

00:05:25 «Расскажите о себе и своих проектах». Четыре поколения мехматян. Стажёр по блату по искусственному интеллекту. «Форточник» в спальных районах. 1000 сотрудников на двоих с женой, СПЧ – год бесплатной работы и встречи с ВВП каждое 10 декабря.

Отказ от советов и прогнозов.

17:52 Личные ожидания, что будет Большая Война. Почему? Испания – Сирия, которую мы проиграли. Финская – Украинская.

21:45 Почему АиП не проводит анализ англоязычного интернета как нашего. Как китайцы заключили контракт на 20 миллионов долларов на «Внешнее Око Китая» по отслеживанию диаспоры и что пишут про Китай. Китай не смог сделать всемирный поисковик и почему. Взялся Хуавей, короновирус всё остановил. Арабские Эмираты и Вьетнам заключили и отказались от контрактов с русскими после нажима Гугла. У Яндекса тоже не получилось с турецким и немецкими поисковиками.

30:29 За какие внешне безобидные действия в интернет можно получить уголовную ответственность. Перечень профессий где могут найти себя люди склонные к хакерству. «Мамкины террористы». Техника и уровни вовлечения. Как вовлекали дочку Игоря Ашманова виртуальными ништяками. Суициды, школьные расстрелы, АУЕ. Манипуляция социальными статусами.

«Я люблю по утрам жечь книжки» – Игорь Ашманов. Почему?

Ненависть к аниме. Почему? «На распутье» Афанасьев.

Психология хакеров – можно всё, главное не попасться.

Как Ашманов вытаскивал из тюрьмы с Кипра хакера Зубаху.

54:20 Цензура в других странах. Стоит ли у нас ограничивать детей по возрасту. Порнохаб верифицирует по аккаунту в ВК. Цензура как фильтр уровня художественных произведений. Без фильтров идёт шлак. Закон о самоцензуре социальных сетей у нас не выполняют. Зарубежные сети по модулю гораздо более чистые. Как Яндекс объясняет наличие у себя порнухи в том числе и детского. Как Володину показали как Гугл продвигал продажу наркотиков в России и что он сказал по этому поводу представителю Гугла в РФ Марине Жунич и как Гугл и Яндекс после этого исправились.

Переписка сисадмина ВК с модератором токсичного сообщества как отбиваться от родителей. Обучение на порно техдира подрядчика ВК.

01:13:50 Зачем антивирус Касперского требует авторизацию через Яндекс?

Зачем это делают? Как работает мгновенный аукцион рекламных сетей по кукам.

Смена бизнес моделей у антивирусов. Хитрый китаец который ушёл от Касперского.

20 тысяч добровольных сотрудников техподдержки получают за свою работу оплату «Лунами» и «Солнышками».

01:24:04 Как бороться со сдачей экзаменов чатом жпт в микронаушниках. Эксперт это слово ругательное. Полное отключение головы при выполнении ДЗ. Что делать непонятно.

Что делали Джобс и Гейтс со своими детьми. Движение в нищепанк. Удовольствия элиты в оффлайн, быдла в онлайн. Чтение настоящих книг роскошь.

01:34:17 Почему Михаил Хазин инфоцыган, а Эльвира Набиуллина молодец. Ряженные князья, булкохрусты, шизопатриоты, неомарксисты. Минус 400-500 воровских банков.

Набиуллина и телефонные мошенники.

01:45:54 Тезаурус цифровых терминов. Понятие ИИ. Выступление Марии Захаровой.

12 розовых цветов по номерам. Словарь понятий требует очень серьёзных мозгов. В мире есть всего два больших тезауруса английский и французский. Научный тезаурус ВИНИТИ СССР глубиной 15. Греф и пересказы чужих терминов в области ИИ. Мы можем всё передрать с Запада и надо так и сделать. Почему это правильно.

Понятие «Цифровой кодекс» – почему мысль хорошая, но нереализуемая. Что делать?

Закон по ИИ. Закон должен быть запретительным.

01:58:38 Успеют ли к 30-ым годам сделать отечественный ускорители, прожигания чипов и так далее. Но начинается потепление с США.

02:00:01 Чем бы занялся Игорь Ашманов в 2025 году если бы он стал 18 летним «попаданцем» в 2025 году. Фундаментальное образование всегда в приоритете.

Разница между профильными выпускниками и МГУ-шниками.

02:02:42 Куда податься юристам? Везде будут сплошной ЖПТ. ЖПТ между населением и чиновниками. Как Хинштейн работает с населением в Курской области. Как глава Крыма Аксёнов отвечает на обращения граждан. Как Ашманов делал систему для классификации обращений на сайт ФСБ.РУ.

Нельзя отвечать автоматически. Лайфхаки как пробить чатбот.

02:12:21 Что делать когда ИИ блокирует карту в банке. Герман Оскарович и 4000 юристов. Как заблокировали карту самому Ашманову.

Раздача книги «Цифровая гигиена» (за кадром).

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Личная история и профессиональный путь:

– Игорь Ашманов родился в семье математиков, окончил мехмат МГУ, занимался искусственным интеллектом (ИИ) всю карьеру.

– Работал в Академии наук, затем основал компанию, связанную с разработкой ПО, включая проверку правописания для русского языка.

– Сотрудничал с крупными проектами (Рамблер, Касперский), сейчас занимается анализом соцсетей через компанию "Крибрум".

2. Отношение к цифровизации и соцсетям:

– Соцсети рассматриваются как источник "электронного мусора" (спам, токсичный контент), с которым он борется профессионально.

– Российский сегмент интернета грязнее западного из-за слабой фильтрации контента платформами (например, ВКонтакте, Яндекс).

– Высказывает скептицизм к чрезмерной цифровизации, особенно в госуправлении, считая её угрозой для ответственности и взаимодействия с людьми.

3. Опасности интернета для молодёжи:

– Выделяет три угрозы с высоким риском: вовлечение в наркотики (закладчики), терроризм (поджоги за деньги) и многоуровневая вербовка (например, в суицидальные группы или школьные расстрелы).

– Указывает на воронку вовлечения: от невинных действий (репосты, комментарии) до серьёзных преступлений.

– Рекомендует избегать хакерства как профессии из-за близости к криминалу, предлагая вместо этого сферу информационной безопасности.

4. Профессии для "хакерского" склада ума:

– Предлагает легальные альтернативы: информационная безопасность, криптография (например, в академии ФСБ), где можно применять навыки взлома и защиты систем.

5. Прогнозы и политика:

– Отказывается делать политические прогнозы, считая их невозможными даже в технологической сфере.

– Высказывает предчувствие большой войны, основанное на исторических аналогиях (предвоенный период перед WWII), но не как прогноз, а как личное ожидание.

6. ИИ и образование:

– Отмечает проблему зависимости студентов от нейросетей (например, ChatGPT), что ведёт к утрате критического мышления.

– Считает, что смартфоны и ИИ в школах следует ограничить, а образование сделать оффлайновым, чтобы сохранить его качество.

7. Цензура и регулирование:

– Поддерживает фильтрацию контента в соцсетях, считая, что отсутствие фильтров ведёт к "шлаку".

– Ссылается на европейский закон об ИИ как пример правильного регулирования (маркировка ИИ, запрет автономных решений о людях).

8. Экономика и финансы:

– Защищает Эльвиру Набиуллину, главу ЦБ РФ, считая её действия (зачистка воровских банков, борьба с мошенниками) разумными и эффективными, вопреки критике "сектантов".

9. Совет молодёжи:

– Рекомендует фундаментальное инженерное образование как основу для успеха в эпоху цифровизации, избегая быстрых соблазнов вроде программирования на Python без базы.

10. Личный стиль и подход:

– Ашманов подчёркивает свою непредсказуемость и отсутствие пафоса, избегает экспертной позы, предпочитая говорить от опыта, а не от "авторитета".

Вывод

Игорь Станиславович Ашманов предстаёт как человек с глубоким опытом в сфере ИИ и интернет-технологий, скептически настроенный к бесконтрольной цифровизации и её влиянию на общество. Он акцентирует внимание на практических рисках интернета (особенно для молодёжи) и необходимости регулирования, опираясь на свой профессиональный и жизненный опыт. Его позиция сочетает прагматизм (поддержка работающих решений, как в случае с Набиуллиной) и тревогу за будущее (потеря критического мышления, угроза большой войны). Основной посыл для молодёжи — инвестировать в фундаментальные знания и избегать криминальных соблазнов "хакерского" мира, выбирая легальные пути применения талантов. Беседа отражает его стремление к осмысленному подходу к технологиям, а не слепому следованию трендам.