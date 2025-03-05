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Федор Тютчев “Зима недаром злится” и “Весенние воды”. Читает Михаил Царев (1983)

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Актер Михаил Царёв читает стихотворения Федора Тютчева “Зима недаром злится” и “Весенние воды”.

Фрагмент фильма “Я помню время золотое… Михаил Царев читает стихотворения Ф. Тютчева”
Главная редакция литературно-драматических программ, 1983 г.

#тютчев #поэзия #МихаилЦарев



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6E17sBe6g_Y
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