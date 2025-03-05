Федор Тютчев “Зима недаром злится” и “Весенние воды”. Читает Михаил Царев (1983)
Актер Михаил Царёв читает стихотворения Федора Тютчева “Зима недаром злится” и “Весенние воды”.
Фрагмент фильма “Я помню время золотое… Михаил Царев читает стихотворения Ф. Тютчева”
Главная редакция литературно-драматических программ, 1983 г.
#тютчев #поэзия #МихаилЦарев
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