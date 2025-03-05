Актер Михаил Царёв читает стихотворения Федора Тютчева “Зима недаром злится” и “Весенние воды”.Фрагмент фильма “Я помню время золотое… Михаил Царев читает стихотворения Ф. Тютчева”Главная редакция литературно-драматических программ, 1983 г.#тютчев #поэзия #МихаилЦаревМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1