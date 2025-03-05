Немного жаль тех, кто вчера не спал до 5 утра и ждал дедушку Мороза Трампа. Широко разрекламированное шоу Трампа для обеих палат конгресса не принесло для нас никаких сенсаций, и было направлено на внутреннюю публику: Дональд рассказал, как он будет делать Америку великой снова – вернет производства в США, присоединит Гренландию, запретит пропаганду трансгендеров и принесет мир во всем мире.



Про Украину в контексте ничего нового – можно было бы и не смотреть, мы ещё 1 марта заглянули в свой хрустальный шар и заспойлерили, что там будет в новых сериях «Слуги не своего народа», который совсем скоро вернётся с глубочайшими извинениями в Овальный кабинет и будет делать то, что даже Клинтону с Моникой Левински не снилось. Бессмысленный и беспощадный бунт Редкозеленского завершился безоговорочной капитуляцией – после приостановки поставок американского вооружения, и болезненного осознания, что на одной европейской допомоги ему не протянуть (которую ещё и блокирует Венгрия), укрофюрер не продержался и суток, написав в Белый дом покаянное письмо с выражением сожаления «что так вышло» и готовностью подписать соглашение по полезным ископаемым. Кроме поставок вооружения американцы для пущей убедительности ограничили доступ к некоторым разведданным, которые они передавали Украине через Британию, и тонко намекнули на толстые обстоятельства для Зеленского в связи с возможными уголовными делами о хищениях американской военной помощи: комиссар Маск посоветовал Зеленскому перебраться в нейтральную страну.



На банковой сигналы поняли и вывесили белый флаг, сообщив по всем каналам, что готовы подписать акт о капитуляции в Вашингтоне. Понты Зеленского будут дорого стоить Украине, и теперь уже Вашингтон чуть поморозит, мол, мы ещё рассматриваем, и в назидание накажет укрофюрера, ухудшив условия сделки для Украины. Но долго ломаться в Вашингтоне не будут (не в их интересах), и примут деятельные покаяния. Говорят, что уже на следующей неделе.



Примечательно, что Зеленский хочет подтянуть с собой на переговоры ещё и свою группу поддержки в лице Макрона и Стармера – кроме подписания договора о полезных ископаемых в Вашингтоне планируется обсудить конкретные шаги по мирному урегулированию. Гейропейцы продолжают продвигать «свои гарантии безопасности», и на этот раз предлагают перемирие по линии разграничения, которое должно быть прогарантировано ОБСЕ. Мол, на войска НАТО в Кремле и закрытие неба не согласятся, а вот ОБСЕ другое дело.



В Москве об этих маневрах в курсе, и в свою очередь уже послали сигналы, что и засадный полк НАТО под флагами ОБСЕ на Украине видеть не хотят, напомнив, что ОБСЕ «суть волки в овечьей шкуре» и не могут считаться независимой структурой – под видом ОБСЕ на Украину в ходе Минских договоренностей были отправлены офицеры НАТО, которые откровенно занимались военной разведкой и наводкой по целям. Что тут говорить, когда ОБСЕшники жили в домах сотрудников СБУ, а картинка со столбов с камерами на линии разграничения транслировалась напрямую ВСУ. Вобщем, fuck NATO, Donald, это не пройдет.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Ожидания от речи Трампа не оправдались

– Широко анонсированное выступление Трампа перед парламентом не принесло сенсаций для внешней аудитории.

– Основной акцент был сделан на внутренней политике США: возвращение производств, присоединение Гренландии, запрет трансгендерной пропаганды и обещание мира во всем мире.

2. Украина в речи Трампа: ничего нового

– По теме Украины Трамп не сказал ничего неожиданного.

– Автор утверждает, что события были предсказуемы еще 1 марта, намекая на капитуляцию Зеленского после давления США.

3. Давление США на Зеленского

– США приостановили поставки вооружения и ограничили доступ к разведданным, передаваемым через Британию.

– Были намёки на уголовные дела против Зеленского за хищения американской помощи.

– Илон Маск посоветовал Зеленскому уехать в нейтральную страну.

4. Капитуляция Зеленского

– После давления Зеленский написал покаянное письмо в Белый дом, выразив готовность подписать соглашение о полезных ископаемых.

– Украина объявила о готовности подписать акт о капитуляции в Вашингтоне.

– США намерены ужесточить условия сделки в качестве наказания, но примут капитуляцию в ближайшее время (возможно, на следующей неделе).

5. Роль Европы в переговорах

– Зеленский хочет привлечь Макрона и Стармера к переговорам в Вашингтоне.

– Европейцы предлагают перемирие по линии разграничения под гарантии ОБСЕ, так как НАТО и закрытие неба неприемлемы для Кремля.

6. Позиция Москвы

– Россия против присутствия сил под эгидой ОБСЕ, считая организацию зависимой от НАТО.

– Приводятся примеры: офицеры НАТО под видом ОБСЕ занимались разведкой и передавали данные ВСУ во время Минских соглашений.

7. Итоговая оценка

– «Понты» Зеленского дорого обойдутся Украине.

– Трамп и США диктуют условия, а Россия отвергает любые компромиссы с НАТО или ОБСЕ.

Вывод:

Речь Трампа не оправдала ожиданий тех, кто ждал сенсаций, и была ориентирована на внутреннюю американскую аудиторию. По Украине Трамп подтвердил жесткую линию давления, что привело к фактической капитуляции Зеленского. США используют ситуацию для усиления контроля над Украиной, включая доступ к её ресурсам, в то время как Европа пытается сохранить лицо, предлагая перемирие через ОБСЕ. Однако Россия не доверяет ни ОБСЕ, ни НАТО, что усложняет мирное урегулирование. Итог — Украина проигрывает, Трамп диктует правила, а конфликт остается в подвешенном состоянии из-за недоверия сторон.