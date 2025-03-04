Хор им. М.Пятницкого “Расцветай, земля весенняя”
Музыкально-хореографическая композиция “Расцветай, земля весенняя”. Композитор Валентин Левашов, слова – Петр Градов, постановка Тамары Устиновой.
Государственный академических русский народный хор им. М.Пятницкого. Художественный руководитель – Валентин Левашов.
Солисты – Маргарита Чистякова и Александр Гусаров.
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#ХорИмениПятницкого #РасцветайЗемляВесенняя #ВалентинЛевашов
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