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Хор им. М.Пятницкого “Расцветай, земля весенняя”

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Музыкально-хореографическая композиция “Расцветай, земля весенняя”. Композитор Валентин Левашов, слова – Петр Градов, постановка Тамары Устиновой.
Государственный академических русский народный хор им. М.Пятницкого. Художественный руководитель – Валентин Левашов.
Солисты – Маргарита Чистякова и Александр Гусаров.

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#ХорИмениПятницкого #РасцветайЗемляВесенняя #ВалентинЛевашов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6KFrekpsCfk
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