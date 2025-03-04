Музыкально-хореографическая композиция “Расцветай, земля весенняя”. Композитор Валентин Левашов, слова – Петр Градов, постановка Тамары Устиновой.Государственный академических русский народный хор им. М.Пятницкого. Художественный руководитель – Валентин Левашов.Солисты – Маргарита Чистякова и Александр Гусаров.Главная редакция музыкальных программ#ХорИмениПятницкого #РасцветайЗемляВесенняя #ВалентинЛевашовМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1