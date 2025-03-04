Интересно, радует ли наши умы тот факт, что вместе с нами вступили в пост миллионы христиан по всему миру?

Если радует, то можно применять по отношению к посту слова Епифания о Рублевской «Троице». Она была написана, сказал Епифаний, чтобы воззрением на Святую и Нераздельную Троицу «побеждалась ненавистная рознь мира сего».

Пост же наш, совместный, длительный, трудный и, вместе, радостный, тоже есть способ преодоления ненавистной розни мира сего.

Мне не хочется зацикливаться только на своих грехах и слабостях. Хочется, хоть изредка, думать о чужих немощах и слабостях.

В плане житейских нужд нас тревожат проблемы, кустом вырастающие из одного и того же корня. Мы не ошибемся, если предположим, что у одних людей нет работы, а у других есть долги. Одна мать плачет о пьющем сыне, другая, брошенная мужем, бьется над воспитанием детей в одиночку. Проблемы квартирные, проблемы семейные, проблемы денежные…

Много ли нужно ума, чтобы сделать вывод: большинство бед мира моему сердцу понятны.

То же самое касается и внутренних проблем, связанных с грехами, а значит и с покаянием.

Источник самых болезненных терзаний человечества – живущие в нас страсти. Диких зверей, суровую природу и огромные пространства покорил человек. Но зеленая зависть и глупая обидчивость, но наглая ложь и подлое предательство, но холодная месть и бесовское злорадство не дают места счастью.

Во всех часовых поясах и на всех континентах страсти терзают человеческие сердца, а терзаемые страстями люди мучают друг друга. Людей терзает блуд, отнимающий у юности радость, а у старости – ум, разрушающий семьи, поселяющий гниль в костях.

Людей манит власть, превращая в лютых врагов тех, кто вчера еще ел с одной миски.

И люди умножают знания, умножая одновременно печаль, а бесов делают попросту безработными, поскольку сами, по степени изощренности во зле, с бесами сравниваются .

Так разве не под силу нам почувствовать эту общую всечеловеческую беду, как нашу личную беду, чтобы молиться: «Господи, Очисти грехи наша. Владыко, прости беззакония наша, Святый посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради»?!

Молитва о себе, молитва «Помилуй мя, Боже, помилуй мя», способна согреть сердце до того состояния, когда сердце само почувствует нужду в молитве за других. «Укрепи унывающих, Господи», — может тогда сказать молящийся человек. «Вспомни тех, кто падает под житейским крестом.

Ободри отчаявшихся. Вытри слезы тем, кто плачет горько.

Помоги в борьбе тем, кто решился сопротивляться своим страстям и похотям»

О! Как много может быть подобных молитв.

Обязанный любить ближних, я должен радоваться об их исправлении и скорбеть об их грехах.

Кто не знает, как плохо бывает людям, тот не имеет сердца.

Кто никогда не молится о людях, зная, как им плохо, тот не имеет ни веры, ни благодати.

Да и сам я не надеюсь на то, что моя молитва и жизнь когда-либо станут такими, как надо. Я искренно не верю в свое исправление собственными усилиями.

Так почему же я не отчаиваюсь, или, если временами отчаиваюсь, то все же выползаю из этих жутких пропастей?

Да потому, что я и живу, и спасаюсь чужой молитвой, чужой жалостью и милостью, чаще всего остающейся незаметной для глаз.

Иные молятся за меня, иногда те, с кем мы друг друга в глаза не видели. Когда я балансирую на грани безумия, кто-то наверняка просит Христа: «Не дай погибнуть тем, кто ходит по краю».

Христос приемлет эту молитву, и среди спасенных оказываюсь я и подобные мне. Как часто все это было в жизни, мы, надеюсь, узнаем позже.

А сейчас, в драгоценные дни сокрушения сердца и длинных стояний на молитве, подумаем не о себе самих.

Подумаем о том, что за Церковь непрестанно молится Богоматерь, Архангелы, Предтеча и апостольский лик. Помыслим о том, что мир не погиб до сих пор лишь потому, что прощение, милосердие и ходатайство не прекратились.

И если Господь «дух прав обновит во утробе моей», душа моя непременно захочет помолиться о других, как о себе, ощущая одновременно, что кто-то другой молится обо мне, как о себе самом.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Тезисы статьи отца Андрея:

1. Единство в посту как преодоление розни: Пост, в котором участвуют миллионы христиан по всему миру, радует душу и помогает преодолевать «ненавистную рознь мира сего», подобно тому как Рублевская «Троица» вдохновляла на единство.

2. Сосредоточенность не только на своих грехах: Автор призывает не зацикливаться исключительно на собственных слабостях, но думать и о немощах других людей.

3. Общие житейские проблемы: Человечество сталкивается с похожими бедами — безработицей, долгами, семейными трудностями, — что делает их понятными и близкими каждому.

4. Страсти как источник бед: Главная причина человеческих страданий — внутренние страсти (зависть, ложь, месть, блуд, жажда власти), которые терзают людей повсеместно и разрушают счастье.

5. Молитва как средство помощи: Молитва о себе способна разогреть сердце до состояния, когда появляется потребность молиться за других, прося о поддержке и исцелении для страждущих.

6. Сострадание и долг любви: Любовь к ближним обязывает радоваться их исправлению и скорбеть об их грехах; отсутствие молитвы за других свидетельствует о недостатке веры и благодати.

7. Спасение через чужую молитву: Автор признает, что сам спасается благодаря молитвам и милости других, часто незаметных, что поддерживает его в борьбе с отчаянием.

8. Непрестанное ходатайство за мир: Мир держится благодаря непрерывным молитвам Богородицы, ангелов, святых и простых людей, что вдохновляет молиться за других, чувствуя их боль как свою.

Вывод:

Статья отца Андрея подчеркивает, что пост и молитва — это не только личное духовное делание, но и способ единения с человечеством через осознание общих бед и страстей. Автор видит спасение не в собственных усилиях, а во взаимной молитвенной поддержке, которая преодолевает эгоизм и рождает сострадание. Человек спасается не один, а через связь с другими — их молитвы, милость и любовь становятся опорой в борьбе с грехом и отчаянием, отражая высший смысл христианского пути.