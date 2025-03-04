Екатерина Кукса.Фрагмент передачи "Как раскрыть талант ребенка в раннем возрасте? "Посмотреть полностью запись передачи можно здесь https://youtu.be/KGt455TFXlE?si=AJke6ajUk-jY9Pm2

Быть ДОБРУ!

#ЕкатеринаКукса #талант #ребенок #воспитание #образование #раннийвозраст

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/

—————————————-

«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://plvideo.ru/@slavradio/

https://vk.com/slavradio_org

https://ok.ru/slavradio

https://t.me/SlavRadio_org

https://zen.yandex.ru/slavradio_org

https://bastyon.com/slavradio

https://clck.ru/3FZtW7

https://rutube.ru/channel/23938023/

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Внимание!

Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Две основные потребности ребёнка:

– Потребность в любви (безопасности, принятии).

– Потребность в познании, которая активизируется только после удовлетворения потребности в любви.

– Если базовое чувство безопасности не сформировано, мотивация к познанию мира не возникает.

2. Связь проблем в школе с отношениями в семье:

– Проблемы в детско-родительских отношениях (конфликты, стресс) блокируют удовлетворение потребности в любви, что негативно сказывается на обучении и оценках.

3. Стили воспитания:

– Авторитетный стиль: высокая чуткость + высокая требовательность (оптимальный баланс).

– Авторитарный стиль: жёсткость, директивность (характерен для советской системы).

– Вседозволенность: отсутствие запретов, что приводит к задержкам в развитии эмоционально-волевой сферы.

4. Проблемы современного мира:

– Уход в интеллектуализацию за счёт недоразвития эмоционально-волевой и физической сфер.

– Три базовые сферы развития: физическая (до 3 лет), эмоционально-волевая, интеллектуальная.

– Современные дети меньше двигаются и участвуют в бытовых делах, что тормозит развитие.

5. Роль физической активности и быта:

– В прошлом народные игры (вышибалы, классики) и бытовые обязанности (сбор ягод, помощь по дому) развивали тело и волю.

– Сейчас гаджеты минимизируют усилия (на 40–70% меньше, чем раньше), что ослабляет эмоционально-волевую сферу.

6. Здоровые границы и самостоятельность:

– Границы увеличиваются с возрастом: от полной зависимости от мамы до самостоятельности.

– Принцип Монтессори: «Помоги мне сделать это самому» — родитель помогает, но не делает за ребёнка.

– Нормативы: к 3 годам ребёнок должен одеваться сам, к 5 годам — иметь обязанность по дому, к 12 годам — полностью обслуживать себя.

Вывод:

Лекция подчёркивает важность баланса между любовью и требовательностью в воспитании. Потребность в познании развивается только на основе удовлетворённой потребности в любви и безопасности. Современные условия (гаджеты, снижение физической активности и бытовых нагрузок) приводят к недоразвитию эмоционально-волевой сферы, что мешает детям учиться и быть ответственными. Авторитетный стиль воспитания, сочетающий чуткость и разумные границы, способствует здоровому развитию ребёнка, постепенно приучая его к самостоятельности.