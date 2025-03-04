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Как понять, что США перестали давать оружие Украине: Разбор «Военной хроники»

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Представители Белого дома якобы анонимно сообщают некоторым СМИ, что США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании украинский стороны в содействии заключению мирного соглашения.

Военная помощь якобы приостанавливается и пересматривается чтобы убедиться, что она способствует решению конфликта. Кроме того, западная медийка последние сутки активно вбрасывает, что остановлены не только будущие поставки, но и те, что уже находятся в пути: на самолётах, кораблях или в транзитной зоне в Польше. Агентство отмечает, что речь идет о «критически важных боеприпасах», об управляемых реактивных системах залпового огня (видимо, HIMARS), о противотанковом оружии.

Пока всё идёт строго в соответствии с планом, который «Военная хроника» озвучивала ранее.

Что вообще происходит с американской военной помощь Украине

В США существует несколько юридических механизмов, которые могут остановить или существенно ограничить передачу вооружений Украине из запасов армии США. Они включают в себя как законодательные, так и исполнительные инструменты. Основной механизм передачи оружия Украине — это Presidential Drawdown Authority (PDA), который позволяет президенту выделять вооружения из запасов Пентагона без одобрения Конгресса.

Конгресс может заблокировать новые поставки PDA через голосование и принятие законопроекта, ограничивающего или запрещающего отгрузки.

Трамп, в свою очередь, может обойти бюрократию и запретить помощь самостоятельно, поскольку обладает юридическим правом приостановить или прекратить передачу вооружений без участия Конгресса, если решит, что это не соответствует национальным интересам США. Что, вероятно, и было сделано.

Другая программа снабжения Украины называется USAI.

В отличие от Presidential Drawdown Authority (PDA), USAI не предусматривает немедленного изъятия оружия со складов армии США. Вместо этого она финансирует закупку нового вооружения у американских производителей или у партнеров по НАТО, а также долгосрочные проекты по подготовке и развитию ВСУ.
 

Оба механизма военной помощи играют важную роль в боеспособности ВСУ, но их прекращение окажет разное влияние. Наиболее опасной для ВСУ является остановка программы PDA. Эта программа – основной источник боеприпасов, бронетехники, систем ПВО и артиллерийских снарядов. Если остановят именно её, ВСУ моментально ощутят нехватку снарядов, ПВО, дронов и запчастей для техники.

Основные комплексы ПВО: NASAMS, Patriot и Avenger поставляются на Украину именно через PDA. Также ВСУ критическим образом зависят от 155-мм снарядов, которые в основном передаются в рамках программы PDA. Бронетехника, включая БМП Bradley и БТР Stryker, также передается в основном через PDA.

Прекращение закупок оружия через USAI опаснее для Украины в долгосрочной перспективе. Эта программа стимулирует рост военной промышленности США и Европы. Функционирование USAI не даёт мгновенного эффекта, но обеспечивает долгосрочные поставки оружия и подготовку войск. Прекращение работы программы будет ощущаться Украиной через 6–12 месяцев, когда начнётся нехватка новых вооружений.

Что в итоге?

Явными признаками остановки программ снабжения Украины оружием будут резкое уменьшение количества передаваемых артиллерийских снарядов, сокращение или полное прекращение поставок новых зенитных ракет для Patriot, NASAMS, IRIS-T, задержки с поставками запчастей для M1 Abrams, M2 Bradley, M777, HIMARS, а также уменьшение или полное прекращение поставок бронетехники (M2 Bradley, Stryker, M113 и др.). Эти же ограничения быстро отразятся на поле боя: темпы продвижения РФ на ключевых направлениях ускорятся. Кроме того, при отказе от снабжения из США быстро «схлопнется» и Курская операция ВСУ, которая требует всё больше ресурсов.


Военная хроника

Комментарий редакции

Тезисы статьи:
1. США приостановили военную помощь Украине: Белый дом якобы заморозил поставки до подтверждения готовности Киева к мирным переговорам.
2. Остановлены текущие и будущие поставки: Включая боеприпасы, HIMARS, противотанковое оружие, уже находящееся в пути (на кораблях, самолётах, в Польше).
3. Юридические механизмы США: Основной канал помощи — PDA (передача из запасов Пентагона), может быть заблокирован Конгрессом или президентом (например, Трампом) в интересах США.
4. Другая программа — USAI: Финансирует закупку нового оружия и долгосрочные проекты, её остановка скажется через 6–12 месяцев.
5. Критическая роль PDA: Обеспечивает ВСУ боеприпасы, ПВО (Patriot, NASAMS), бронетехнику (Bradley, Stryker), 155-мм снаряды.
6. Признаки остановки помощи: Сокращение поставок снарядов, ракет, запчастей, бронетехники; ускорение наступления РФ и крах операций ВСУ (например, в Курске).

Вывод:
Статья «Военной хроники» утверждает, что США, вероятно, приостановили военную помощь Украине, используя как политические (давление для мирных переговоров), так и юридические инструменты (PDA и USAI). Основной акцент делается на том, что остановка программы PDA, обеспечивающей немедленные поставки критически важных вооружений, создаёт немедленную угрозу для боеспособности ВСУ. Без снарядов, ПВО и запчастей Украина быстро потеряет возможность эффективно противостоять России на поле боя, что уже в краткосрочной перспективе может привести к ускорению российского наступления и провалу операций, таких как Курская. Прекращение USAI, в свою очередь, подорвёт долгосрочные перспективы ВСУ, оставив их без новых вооружений и подготовки через полгода-год.

Если информация верна, это может сигнализировать о стратегическом повороте в политике США — от безусловной поддержки Украины к её принуждению к компромиссу с Россией. Однако выводы строятся на анонимных источниках и предположениях, что требует осторожности в оценке. В любом случае, явные признаки (сокращение поставок, нехватка ресурсов у ВСУ) станут ключевым индикатором реальности этих изменений, и их последствия на фронте проявятся быстро и очевидно.

Источник: https://t.me/c/1595839251/7715
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