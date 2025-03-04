Онтология – суть миропонимание, представление индивида о бытии и мире, его субъективное восприятие, отражение духовно-общественной сферы. В процессе образования, воспитания, обретения жизненного опыта, полученные теоретические и практические знания откладываются в наших головах как набор отдельных, разрозненных элементов. Их соединения, снятие противоречий, формирование связанности является неотъемлемой частью освоения и осознания, о чем редко кто задумывается. По аналогии с мозгом, отдельные факты, наблюдения, умозаключения, выводы и т.д. подобны нейронам, жёсткие и нежёсткие связи между которыми соответствуют синапсам.

Количество нейронов у людей сопоставимо, составляет несколько десятков миллиардов и зависит от генетики, возраста, индивидуального развития и т.д. Ежегодные естественные потери составляют около 30 млн. нейронов. При этом количество синапсов (на один нейрон приходится более тысячи синапсов) зависит от интеллектуальной деятельности самого индивида, с акцентом на творчество и новизну. Увеличение / поддержание высокого количества синапсов позволяет компенсировать утрату нейронов, оттого одни уже к 60 годам страдают нарушением функций высшей нервной деятельности, а другие после 90 сохраняют светлую голову, любопытство и интерес к жизни.

Миропонимание большей части людей фрагментировано, разделено на малосвязанные, локальные поля и области. Для других наоборот, характерна высокая связанность, сигналы и стимулы быстро проходят между разными предметными областями, перетекая из одного в другое. Люди из первой группы подобны студентам, что выучили предмет, сдали его и благополучно забыли, не осознав и не связав с остальным знанием. Для примера, узкие специалисты неспособны выйти за пределы своей области, откровенный бред от «авторитетного эксперта» принимается на веру, критическое мышление не универсально, причинно-следственные связи между областями знания выстраиваются с большим трудом, привести практические примеры для теоретического знания не получается и т.д.

Значительное число гуманитариев и/или людей с энциклопедическими знаниями, что обладают хорошей памятью, могут вспомнить громадное количество отдельных фактов, событий и деталей, но их индексация и связанность отвратительны. Оттого и знание сильно фрагментировано. Ключевая проблема болонской системы и ЕГЭ – учебный процесс не требует, не учит и не даёт связывать получаемые знания воедино, не способствует формированию сложных связей. Практикуемое большое количество решённых однотипных задач способствует изоляции знания, мешает формированию сложных связей и аналогий. Чаще всего, получивший образование молодой человек способен выдать множество определений терминов, но не может привести небанальные примеры, выявить сложные сочетания, диагностировать проблемы. Стоит только выйти в широкий контекст, и вы тут же теряете собеседника.

Полной противоположностью является индивид, обладающий миропониманием с высокой внутренней связанностью. Последнее формируется как большое количество формальных и неформальных связей, ассоциаций, вариантов жёсткого и нежёсткого подобия, противопоставления и т.д между элементами. Любое знание в голове такого индивида не изолировано, а очень плотно встроено, интегрировано, структурировано и проиндексировано. Любой сильный стимул, воздействие тут же запускает проверку по множеству связей, что очень осложняет манипуляции.

Онтологией будем называть не любое миропонимание, а лишь широкое, обладающее высокой степенью внутренней связанности. Последнее характерно для мыслителей и учёных-универсалов, способных выходить очень далеко за пределы привычных для них вопросов, не теряя адекватности, критического мышления и глубины. В современном обществе таких единицы, зато очень много людей с малым количеством знаний, но высокой его связанностью, самомнением и риторскими навыками. Не надо путать.

Обмануть учёного-универсала на порядок сложнее, так как искажённые и неверные факты идут вразрез с его онтологией, возникает разрыв и противоречия миропонимания. Такой человек сразу анализирует, является ли это парадоксом, глупостью или злым умыслом. Для примера, когда глобалисты и их прихлебатели начали из каждого утюга вещать про глобальное потепление, четвёртый энергопереход и принудительную медицину, большая часть их предложений стали очень сильно противоречить законам общественной сферы, технологическому развитию, истории, большим трендам и т.д. Ни о каком парадоксе речь не шла.

Интересным качеством мыслителя является сложность, неприятие участия в откровенной пропаганде, так как «линия партии» всё время колеблется, и ей требуется соответствовать, ведь это работа и за неё платят деньги. Политическая целесообразность требует изменения позиции, согласно команде, таковы правила игры. Пропетлять между каплями дождя не выйдет, иное самообман. Чтобы остаться собой, нужно говорить, что думаешь, игнорируя рейтинги, популярность, последствия, не зарабатывать этим себе на жизнь. Отступление – становление рабом лампы, после чего выбор ограничен: стать циником (играть роль) или ломать себе онтологию под политическую конъюнктуру. Медные трубы и мания величия сильно меняют людей, счётчик проданных душ крутится постоянно.

И, да, моя онтология заточена на будущее, это один из самых сложных вариантов, на уровне научной мысли, направленной на поиски открытий…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы:

1. Онтология – это глубокое миропонимание с высокой внутренней связанностью знаний, которое формируется через сложные интеллектуальные процессы.

2. Количество нейронов у людей схоже, но число синапсов (связей между нейронами) зависит от интеллектуальной активности и творческой деятельности.

3. Большинство людей имеют фрагментированное миропонимание с изолированными знаниями, в то время как некоторые обладают высокой междисциплинарной связанностью знаний.

4. Современная образовательная система (Болонская система, ЕГЭ) не способствует формированию сложных связей между знаниями, а только поощряет их изолированное накопление.

5. Учёный-универсал с развитой онтологией сложнее поддаётся манипуляциям, так как может быстро анализировать информацию через призму множественных взаимосвязей.

6. Настоящий мыслитель не идёт на компромиссы с пропагандой, сохраняя верность собственному миропониманию, даже вопреки социальным и политическим давлениям.

Вывод:

Подлинная интеллектуальность заключается не в количестве накопленных фактов, а в способности устанавливать глубокие междисциплинарные связи, критически мыслить и сохранять целостность собственного миропонимания. Развитие онтологии – это непрерывный процесс интеллектуального и творческого роста, требующий постоянной работы над расширением и взаимосвязью знаний.