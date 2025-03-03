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Трактор ДТ-75С, 1976

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Фильм рассказывает о новом тракторе Волгоградского завода ДТ-75С.

ЦНИИ ТЭИ Тракторосельхозмаш, 1976 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3lMz5MeaNlg
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