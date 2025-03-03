Главная » Видео, История, Творчество Трактор ДТ-75С, 1976 20:31 Вчера 27 1 brahman Фильм рассказывает о новом тракторе Волгоградского завода ДТ-75С.ЦНИИ ТЭИ Тракторосельхозмаш, 1976 г. Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3lMz5MeaNlg Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы Первый в мире гусеничный трактор и его изобретатель Покупка трактора: как выбрать продавца РТ-М-160: универсальный трактор, разработанный по российским технологиям Водка не поможет, а трактор поможет
Студентом на практике (после 1-го курса) в РДС поуправлял пол-часа ДТ-75 с отвалом. Понравилось.