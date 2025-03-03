Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Локня, Меловой, Николаевка, Черкасская Конопелька, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также 12 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов. 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64695 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 253 бронетранспортера, 2119 боевых бронированных машин, 2284 автомобиля, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России