Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, два автомобиля и натовскую самоходную артиллерийскую установку.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дробышево, Катериновка, Кировск, Карповка Донецкой Народной Республики, Шийковка, Каменка и Лозовая Харьковской области.

Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, десять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Дылеевка, Шевченко, Плещеевка, Северск, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, два пикапа и 155-мм гаубица М777 производства США.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котляровка и Успеновка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 605 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Отрадное, Богатырь, Комар, Днепроэнергия, Шевченко, Привольное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили до 200 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Михайловка, Садовое Херсонской Области и Малые Щербаки Запорожской области.

ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 139 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45174 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21966 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22215 орудий полевой артиллерии и минометов, 32405 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России