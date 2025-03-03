Сколько стоит Украина, или Вечное закабаление | Николай Азаров
Николай Азаров о сделке между Трампом и Зеленским, долговых обязательствах на сотни лет и природных богатствах Украины.
Ведущий: Максим Романычев
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#НиколайАзаров #Трамп #Зеленский #точкасборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Сделка по редкоземельным металлам как политический мем:
– Обсуждается возможная сделка между Украиной и США, связанная с редкоземельными металлами, которая стала предметом спекуляций перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон 27 февраля 2025 года.
– Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины (2010–2014), считает эту сделку авантюрой, не имеющей экономической основы, и публичным унижением Зеленского.
2. Экономическое состояние Украины:
– Азаров утверждает, что экономики Украины как таковой не существует, и сделка по редкоземельным металлам не окажет на нее влияния.
– Он подчеркивает, что страна находится в состоянии банкротства, а любые попытки представить богатство недр — это "пыль в глаза".
3. История сделки:
– Идея передачи ресурсов США возникла при Зеленском и Байдене, но заморозилась после проигрыша Байдена на выборах. С приходом Трампа Киев возобновил переговоры, предлагая все ресурсы в обмен на продолжение финансовой и военной поддержки.
– Трамп потребовал возврата $350–500 млрд, потраченных на Украину, что, по мнению Азарова, нереально.
4. Редкоземельные металлы на Украине:
– Украина обладает месторождениями редкоземельных металлов (например, литий в Шевченковском месторождении), но нет точных данных о запасах, технологии добычи и обогащения.
– Вице-премьер Свириденко заявила, что актуальных геологических отчетов нет, а старые данные (1948–1960 гг.) устарели. Специалисты, способные провести разведку, были уволены после 2014 года.
5. Экономическая нереалистичность сделки:
– Для добычи и обогащения редкоземельных металлов нужны инвестиции ($10–15 млрд), которых у Украины нет. Даже при вложениях доход составил бы $2–2,5 млрд в год, что растянуло бы окупаемость на 200 лет.
– Трамп, по словам Азарова, не намерен вкладывать деньги в Украину, требуя возврата уже потраченных средств.
6. Содержание соглашения:
– Зеленский предлагает "рамочное соглашение", предусматривающее передачу всех ресурсов Украины (газ, нефть, зерно, металлы и др.) и создание фонда под управлением США. Половина доходов от добычи и экспорта должна поступать в этот фонд, но американцы не вкладывают свои средства.
– Азаров считает это распродажей национальных богатств, невозможной при его правлении, так как земля и недра принадлежат народу Украины по Конституции.
7. Долги Украины:
– Киевский режим должен около $180 млрд Европе и $350–500 млрд США. Азаров сомневается, что эти долги будут прощены, и предсказывает долгие судебные разбирательства (например, в Лондонском суде).
– Восстановление Украины оценивается в $400 млрд, но инфраструктуры и кадров для этого нет.
8. Перспективы и последствия:
– Азаров предполагает, что новое руководство Украины может объявить дефолт, отказавшись от обязательств, что осложнит доступ к международным финансам.
– Он считает сделку юридически некорректной и подлежащей отмене при смене власти.
Вывод:
Беседа раскрывает скептическую позицию Николая Азарова относительно сделки Украины с США по редкоземельным металлам. Он видит в ней попытку Зеленского угодить Трампу, жертвуя национальными интересами, но подчеркивает ее экономическую несостоятельность из-за отсутствия ресурсов, технологий и средств. Азаров считает, что Украина, находящаяся в состоянии банкротства, не способна выполнить обязательства перед США и Европой, а соглашение — это распродажа страны, которая приведет к долгосрочным долгам и утрате суверенитета. Перспективы восстановления страны он оценивает как призрачные из-за разрушенной инфраструктуры и кадрового кризиса.
Как бы там ни было, эту землю нужно возвращать, “огораживать забором”, садить в Раду своих управленцев, а людям устраивать нормальную человеческую жизнь, проведя среди них чистку на предмет русофобства и нацизма.
Для этого нужно немедленно вводить в бой новую свежую армию. Только когда кости украинцев перемелются и из них потечет масло в мясорубке, только тогда в США заговорят про права человека.
Для этого достаточно убедительно сказать, что, если завтра не капитулируете, шутки заканчиваются и начинаются ракеты. А если на следующий день капитуляции не произошло, разнести Раду и дать последнюю ночь на размышления.
необходимо но не достаточно.
А что ЧУ-тебе тоже уже нужна вся Украина и чем ты её кормить собрался -бульбой за деньги России и на какие деньги восставливать инфраструктуру..Вексельберги с Миллером дадут??Итак уже тарифы на 30 %выросли на все в РФ.Ты же недавно мыслил по-другому -пусть там отсидятся ,друг друга перебьют ,передерутся ,разойдутся по “квартирам”-запад/восток ,вытурят нациков из Киева сами ,все сами ,а потом ,опомнившись приползут в Москву и ВВП их ласково встретит..Ласково и назовет умными “стратегами”-он это умеет лучше АГЛ..
И кто будет проводить такую масштабную чистку ?-опять русские и как же ?-если даже Одесса ,всегда говорящая по-русски желает быть городом порто -свободным ,ибо носом чует добычу от своего положения нового..И что КБ это с нашим психиатром не знают..
И да -нахрен нам бомбить Раду -её при команде из Лондона или Вашингтона Порохи выгонят за секунду .Мы отвечаем на удары от братьев -чтобы в дальнейшем была возможность сохранить им морды лица..И ты видел отряды сдающихся на ЛБС?..Все заявления Бритишей /Ротшильдов через 404(зеля)США (Рокфеллерам)-это большой БЛЕФ,
у них нет шансов , а “глаза у страха”
надувание щек, то есть блеф — любимое занятие наглосаксов, авось кто-то испугается и придет торговаться, а потом еще и свои карты с перепуга сбросит или просто предложит поделить выигрыш, когда у нагличан нет даже двойки на руках, один только голый король и шеперки
одна старшая карта у них действительно есть — это рекламная олигополия, контролирующая т.н. “мировые масс-медиа”, через которые можно надувать имидж и надувать партнеров. Только вот работала эта карта сугубо под силовым прикрытием США, а без него — король голый,(и болен раком алкашКарлуша) и самим британцам лучше не доводить дела до “момента истины”, когда даже виртуальное платье начнут разоблачать бывшие подданные из молодых и рьяных, типа Маска
а кроме того, британская элита принципиально расколота и готова объединяться только, если есть шанс кого-нибудь ограбить, а если нет — мгновенно коалиции распадаются и власть “переобувается”
это радует. надеюсь наша элита карты бросать не будет, а бритам устроит кузькину мать.
с этим и Трамп с Маском справятся (не без теневой поддержки Кремля, разумеется)
и кстати, пролондонские политики в Москве типа Медведева или Матвиенки первыми будут побуждать своих лондонских партнеров для сохранения общих бизнесов перейти на сторону Трампа, то есть поддержать Фарраджа(которому Маск уже дал 100млн на компанию выборную)
хотя результатом может стать просто такая же дисфункция парламента и невозможность создания правящей коалиции, как в Германии и Франции
что и нам, и США только на руку..
https://www.youtube.com/watch?v=Ej4EwCaNQLI
“Азаров считает эту сделку авантюрой…”
Аналогично можно сказать и про то, как они с Януковичем призывали население страны к вступлению Украины в ЕС, а затем заключили сделку, которая привела к Майдану и кровавому госперевороту.
ТАМ ИГОРЕША о втором фронте мечтает со стороны Европки?..Выборы в Польше это скоро покажут,раз вам умные люди не втыкают ,а только свои хуторянские хотелки и когда-то выученные постулаты -это ФСЁ.
” что мешает Европе открыть против нас второй фронт и ударить по северному флангу, например по Калининграду и в целом перекрыть Балтийское море для наших судов? Тыщ 300 наскребут со всей Европы.
кроме понтов, у них в основном долги, а не деньги
отсутствие своих энергетических ресурсов, прежде всего..а война -это э/э всегда
оружия теперь тоже не хватит даже на один прибалтийский фронт, даже полякам — советское отдали украм и уже пожгли, а западное — в основном годится только для учений и выставок впарить арабам, ну и бюджеты побыстрее пилить
а кроме того жалеть их как заблудших братьев никто не станет, Орешником сразу по столицам, хватит и без ТЯО — можно только предложить им разыграть в русскую рулетку, с кого начать — со Стокгольма, Брюсселя или все же сразу с Лондона
хотя важнее, что без США у европейцев нет своих систем разведки, связи и управления, и нехватка средств ПВО
даже пороха для снарядов делать не из чего, хлопок на корню скупают китайцы, даже в Мексике, американцам самим надо против той же Мексики
вояки из нынешних европейцев тоже не ахти, даже из немцев только восточные могут, но не захотят и некому заставить при перманентном политическом кризисе в ЕС и самих государствах
кроме как надувать щеки и блефовать вслед за бритишами — ничего у них не получится без американцев.
п.с. Сами себе яйца поотрезали гомосеки хреновы ,а без яиц мужиком нельзя быть..