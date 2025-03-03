Николай Азаров о сделке между Трампом и Зеленским, долговых обязательствах на сотни лет и природных богатствах Украины.

Ведущий: Максим Романычев

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

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#НиколайАзаров #Трамп #Зеленский #точкасборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Сделка по редкоземельным металлам как политический мем:

– Обсуждается возможная сделка между Украиной и США, связанная с редкоземельными металлами, которая стала предметом спекуляций перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон 27 февраля 2025 года.

– Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины (2010–2014), считает эту сделку авантюрой, не имеющей экономической основы, и публичным унижением Зеленского.

2. Экономическое состояние Украины:

– Азаров утверждает, что экономики Украины как таковой не существует, и сделка по редкоземельным металлам не окажет на нее влияния.

– Он подчеркивает, что страна находится в состоянии банкротства, а любые попытки представить богатство недр — это "пыль в глаза".

3. История сделки:

– Идея передачи ресурсов США возникла при Зеленском и Байдене, но заморозилась после проигрыша Байдена на выборах. С приходом Трампа Киев возобновил переговоры, предлагая все ресурсы в обмен на продолжение финансовой и военной поддержки.

– Трамп потребовал возврата $350–500 млрд, потраченных на Украину, что, по мнению Азарова, нереально.

4. Редкоземельные металлы на Украине:

– Украина обладает месторождениями редкоземельных металлов (например, литий в Шевченковском месторождении), но нет точных данных о запасах, технологии добычи и обогащения.

– Вице-премьер Свириденко заявила, что актуальных геологических отчетов нет, а старые данные (1948–1960 гг.) устарели. Специалисты, способные провести разведку, были уволены после 2014 года.

5. Экономическая нереалистичность сделки:

– Для добычи и обогащения редкоземельных металлов нужны инвестиции ($10–15 млрд), которых у Украины нет. Даже при вложениях доход составил бы $2–2,5 млрд в год, что растянуло бы окупаемость на 200 лет.

– Трамп, по словам Азарова, не намерен вкладывать деньги в Украину, требуя возврата уже потраченных средств.

6. Содержание соглашения:

– Зеленский предлагает "рамочное соглашение", предусматривающее передачу всех ресурсов Украины (газ, нефть, зерно, металлы и др.) и создание фонда под управлением США. Половина доходов от добычи и экспорта должна поступать в этот фонд, но американцы не вкладывают свои средства.

– Азаров считает это распродажей национальных богатств, невозможной при его правлении, так как земля и недра принадлежат народу Украины по Конституции.

7. Долги Украины:

– Киевский режим должен около $180 млрд Европе и $350–500 млрд США. Азаров сомневается, что эти долги будут прощены, и предсказывает долгие судебные разбирательства (например, в Лондонском суде).

– Восстановление Украины оценивается в $400 млрд, но инфраструктуры и кадров для этого нет.

8. Перспективы и последствия:

– Азаров предполагает, что новое руководство Украины может объявить дефолт, отказавшись от обязательств, что осложнит доступ к международным финансам.

– Он считает сделку юридически некорректной и подлежащей отмене при смене власти.

Вывод:

Беседа раскрывает скептическую позицию Николая Азарова относительно сделки Украины с США по редкоземельным металлам. Он видит в ней попытку Зеленского угодить Трампу, жертвуя национальными интересами, но подчеркивает ее экономическую несостоятельность из-за отсутствия ресурсов, технологий и средств. Азаров считает, что Украина, находящаяся в состоянии банкротства, не способна выполнить обязательства перед США и Европой, а соглашение — это распродажа страны, которая приведет к долгосрочным долгам и утрате суверенитета. Перспективы восстановления страны он оценивает как призрачные из-за разрушенной инфраструктуры и кадрового кризиса.