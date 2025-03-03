Большое интервью бывшего посла России в Ливии Владимира Чамова, который работал в Ливии во время интервенции НАТО против Джамахирии и выступал с критикой политики РФ связанной с попустительством созданию бесполетной зоны НАТО в Ливии, что открыло дорогу интервенции и уничтожению Джамахирии. Позднее было признано, что "Россию опять обманули".

В целом, много интересных деталей и подробностей о работе в Ливии, о самой Ливии, о Каддафи и о российской политике в Африке в 90-х-нулевых.

Также много интересного о Ираке, Ливане и т.д. Для интересующихся событиями на Ближнем Востоке и в Северной Африке – строго рекомендую.



Тайм-коды:

00:00:00 Интервью с Владимиром Чамовым

00:01:49 Образование и служба в армии

00:04:37 Работа в МИД

00:06:49 Помощь СССР африканским странам

00:09:06 Гражданская война в Чаде

00:12:54 Командировки и личные события

00:13:37 Командировка в Тунис

00:14:26 Нападения на штаб-квартиру ООП

00:16:14 Поддержка СССР и изменения в политике

00:17:06 Контакты с палестинцами

00:18:45 Командировка в Ливан

00:20:19 Хезболла и похищение дипломатов

00:22:11 Освобождение дипломатов

00:24:15 Операция и западные спецслужбы

00:25:09 Переход в Ирак

00:26:08 Впечатления от Ирака

00:27:03 Экономическая ситуация в Ираке

00:29:01 Изменения в арабском мире

00:30:12 Встреча с Саддамом Хусейном

00:31:11 Сотрудничество России с Ираком

00:32:04 Противостояние в Европе

00:33:01 Преемники Саддама Хусейна

00:34:44 Легенды о Саддаме Хусейне

00:35:40 Визиты и встречи

00:36:38 Убийство Кусая и его сыновей

00:38:34 Влияние СССР и России

00:39:23 Кувейтский кризис

00:41:43 Экономическое восстановление Ирака

00:42:21 Вторжение в Ирак

00:43:45 Влияние Саудовской Аравии и радикализация

00:44:44 Политическая ситуация в Ираке

00:45:43 Социализм и слухи о происхождении

00:48:04 Исторические связи России и Ирака

00:49:17 Парад и подготовка к войне

00:51:13 Операция "Буря в пустыне"

00:53:11 Вступление американских войск в Багдад

00:54:56 Сопротивление в Ираке

00:55:54 Армия Махди

00:57:46 Поддержка России

00:59:41 Муктада ас-Садр

01:02:09 История клана и его лидера

01:03:56 Встреча с лидером

01:08:09 Последствия встречи

01:10:07 Возвращение и последствия

01:13:40 Самостоятельность и встречи с послами

01:14:38 Встреча с суфиями

01:16:34 Делегация кавказских народов

01:19:28 Взрыв в мечети и гражданская война

01:21:57 Разрушение Ирака американцами

01:24:45 Проблемы и трагедии Ирака

01:25:43 Похищение дипломатов

01:26:43 Подробности нападения

01:27:43 Ошибки охраны

01:29:37 Последствия и ультиматумы

01:31:33 Возвращение посла

01:33:33 Безопасность в Багдаде

01:37:08 Кто стоит за ИГИЛ?

01:38:07 Иранская помощь ИГИЛ

01:40:00 Радикализация иракских боевиков

01:41:35 Посол в Ливии

01:42:55 Отношения СССР и Ливии

01:43:52 Исторические планы СССР

01:46:50 Каддафи и его образование

01:47:50 Отношения с СССР в 90-е годы

01:51:29 Визит Путина в Ливию

01:52:53 Авторитарный режим Каддафи

01:55:32 Отношения между Ираком и Ливией

01:56:30 Обращение к Каддафи

01:58:48 Визиты и отношения с Каддафи

02:00:23 Отношения с Берлускони

02:02:43 Праздники и церемонии

02:04:57 Война в Ливии

02:05:10 Иностранное вмешательство в Ливию

02:06:10 Внешнее благополучие и внутренние проблемы

02:07:09 Поддержка международных движений

02:08:08 Строительство и благосостояние

02:09:25 Каддафи и его правление

02:10:25 Личная жизнь и семья Каддафи

02:12:23 Культурные различия и кухня

02:13:47 Личная охрана Каддафи

02:17:32 Причины протестов в Ливии

02:20:30 Племенное соотношение и внешнее вмешательство

02:21:28 Протесты и реакция Каддафи

02:23:27 Роль иностранных агентов и личные мотивы

02:26:24 Отношения с исламскими деятелями

02:28:14 Поиск поддержки и международные отношения

02:30:05 Резолюции и бесполетные зоны

02:32:01 Бомбардировки и встречи с Каддафи

02:33:00 Предательство и последние встречи

02:34:56 Дипломатические возможности

02:38:45 Последствия и реакция общества

02:42:28 Арабский мир и диктаторы

02:43:27 Мемуары и африканские впечатления

02:44:24 Экстравагантность Каддафи

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Биография и карьера дипломата:

– Владимир Васильевич Чамов — бывший посол России в Ираке, Ливии и Мавритании, дипломат с более чем 40-летним стажем.

– Его путь в дипломатию начался случайно: учился в физико-математической школе, но поступил в МГИМО на факультет международных экономических отношений, где изучал арабский язык.

– После окончания института служил в Советской армии в Алжире в качестве военного переводчика (1977–1979).

2. Первая командировка в Чад:

– Работал в условиях гражданской войны в Чаде, базируясь в посольстве в Камеруне. Занимался поддержанием работы посольства и выплатой зарплат местным сотрудникам.

– Впервые увидел африканскую природу и животных, что вдохновило его на написание рассказов.

3. Работа в Тунисе и палестинское досье:

– В Тунисе (до 1993 года) значительная часть работы была связана с Организацией освобождения Палестины (ООП), штаб-квартира которой находилась там.

– Встречался с Ясиром Арафатом, пережил напряжённые моменты, включая израильские атаки на штаб-квартиру ООП и захват Кувейта Саддамом Хусейном.

4. Ливан и многоконфессиональная среда:

– Работал в Ливане после окончания гражданской войны. Устанавливал контакты с различными партиями, включая Хезболлу, коммунистов и армянскую общину.

– Отмечает рост влияния Хезболлы и сложные отношения с ней из-за похищения советских дипломатов в 1986 году.

5. Ирак под санкциями и встречи с Саддамом:

– Прибыл в Ирак в 1999 году, когда страна была в тяжёлом экономическом положении из-за санкций. Жил на пайках, как и местное население.

– Саддам Хусейн не принимал аккредитованных дипломатов, за исключением послов Кубы и Вьетнама. Чамов видел его лишь мельком, включая случай с Уго Чавесом.

– Считает, что Россия могла бы поддержать Ирак в 2003 году, но этого не произошло из-за позиции части руководства.

6. Ливия и отношения с Каддафи:

– Назначен послом в Ливию в 2009 году, первая встреча с Муаммаром Каддафи состоялась в марте 2010 года. Доказывал свою дружелюбность целый год.

– Каддафи предлагал России базы на побережье ещё до начала протестов (февраль 2011), но Москва не воспользовалась этим.

– Описывает Каддафи как экстравагантного, но искреннего лидера, стремившегося к единству ливийского народа и поддержке Африки.

7. Арабская весна и свержение Каддафи:

– Считает, что протесты в Ливии были искусственно спровоцированы извне (НАТО, Франция, Катар). В Триполи было спокойно, а волнения начались на востоке (Бенгази).

– После резолюции ООН №1973 (март 2011) начались бомбардировки НАТО. Чамов предлагал затормозить её принятие, но Россия воздержалась.

– Последние встречи с Каддафи проходили в палатке под угрозой бомбёжек. Каддафи был расстроен предательством арабских стран и просил поддержки у России, Индии, Китая.

8. Отзыв из Ливии и последствия:

– Был отозван из Ливии после начала бомбардировок, предположительно за излишнюю поддержку Каддафи или «неадекватное представление интересов».

– Считает, что если бы Россия вмешалась, это могло бы предотвратить не только падение Каддафи, но и последующие кризисы в Сирии и на Украине.

9. Личное мнение о лидерах:

– Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи — сильные, но противоречивые личности. Саддам был диктатором, но обеспечивал стабильность; Каддафи — романтик, пытавшийся улучшить жизнь народа.

– Отмечает предательство окружения Каддафи и отсутствие поддержки со стороны арабского и африканского мира.

10. Современность и мемуары:

– Ливия остаётся раздробленной, и Чамов считает, что арабскому миру нужен сильный лидер.

– Работает над мемуарами, включая рассказы об Африке и дипломатической службе. Хранит подарки от Каддафи (зонтик, тарелку, очки).

Вывод:

Беседа с Владимиром Васильевичем Чамовым раскрывает уникальный взгляд опытного дипломата на ключевые события в арабском мире, особенно в Ираке и Ливии. Его карьера отражает сложные реалии работы в кризисных регионах, где личные впечатления переплетаются с геополитическими интригами. Чамов подчёркивает, что свержение Каддафи было результатом внешнего вмешательства, а не внутреннего недовольства, и считает упущенной возможность России изменить ход истории. Его рассказ — это не только свидетельство очевидца, но и размышление о том, как предательство и слабость международной позиции могут привести к долгосрочным последствиям, включая нестабильность в Ливии и цепную реакцию конфликтов в других регионах. Личная симпатия к Каддафи и сожаление о его судьбе подчёркивают человеческий аспект дипломатической службы, делая беседу не только информативной, но и эмоционально насыщенной.

Почему Россия отказалась спасать Ливию

Владимир Васильевич Чамов в беседе прямо не указывает единственную конкретную причину, почему Россия отказалась спасать Ливию и Муаммара Каддафи, но он даёт несколько намёков и объяснений, основанных на его личных наблюдениях и анализе ситуации. Вот основные моменты, которые он упоминает:

1. Изменение внешнеполитических приоритетов российского руководства:

– Чамов отмечает, что в тот момент (2011 год) у части российского руководства были "другие идеи", и Каддафи стал "неинтересен". Он упоминает, что Каддафи был назван "не рукопожатным" (то есть persona non grata для Запада и, возможно, для некоторых российских политиков), что говорит о смене подхода к взаимодействию с ним. Это может указывать на желание Москвы улучшить отношения с Западом в период "перезагрузки" (время президентства Дмитрия Медведева).

2. Влияние определённых фигур в руководстве:

– Он намекает на то, что внешняя политика в тот момент находилась под управлением "другого руководителя", который не разделял необходимости поддерживать Каддафи. Хотя имена не называются, контекст указывает на возможное влияние тогдашнего президента Дмитрия Медведева, который занимал более либеральную и прозападную позицию, в отличие от Владимира Путина, который позже назвал действия НАТО "крестовым походом". Чамов подчёркивает, что это был "краткий момент", после которого подход изменился, но было уже поздно.

3. Недостаточная решимость и упущенные возможности:

– Чамов считает, что Россия могла бы остановить эскалацию дипломатическими или военными средствами (например, направив крейсер "Москва" к берегам Ливии для демонстрации силы), но этого не произошло из-за отсутствия воли или стратегического расчёта. Он говорит, что "немного надо было усилий", но руководство не "шевельнулось".

4. Воздержание в Совете Безопасности ООН:

– Россия воздержалась при голосовании по резолюции №1973, которая дала НАТО карт-бланш для интервенции. Чамов предлагал затормозить её принятие, но его инициатива не была поддержана. Он упоминает разговор с китайским послом, который сказал, что Китай не мог блокировать резолюцию без поддержки России, что подчёркивает пассивность Москвы.

5. Геополитический контекст и слабость позиции:

– В 2011 году Россия ещё не оправилась полностью от внутренних проблем после 1990-х и не была готова к жёсткой конфронтации с Западом. Чамов не говорит об этом напрямую, но его упоминания о предыдущих кризисах (Ирак, Чечня, экономический спад) намекают на то, что страна не чувствовала себя достаточно сильной для активного вмешательства.

Его вывод:

Чамов сожалеет об отказе России поддержать Каддафи, считая, что это было упущенной возможностью не только спасти Ливию, но и предотвратить последующие кризисы (Сирия, Украина). Он винит в этом сочетание факторов: временную прозападную ориентацию части руководства, недооценку стратегической важности Ливии и недостаток решительности. По его мнению, если бы Россия "вписалась" за Каддафи, история могла бы пойти иначе, а Ливия не стала бы "раздробленным государством". Однако он не углубляется в детали внутриполитической борьбы в Москве, оставляя это на уровне предположений и личных эмоций.