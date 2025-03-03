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Почему Россия отказалась спасать Ливию

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Большое интервью бывшего посла России в Ливии Владимира Чамова, который работал в Ливии во время интервенции НАТО против Джамахирии и выступал с критикой политики РФ связанной с попустительством созданию бесполетной зоны НАТО в Ливии, что открыло дорогу интервенции и уничтожению Джамахирии. Позднее было признано, что "Россию опять обманули".
В целом, много интересных деталей и подробностей о работе в Ливии, о самой Ливии, о Каддафи и о российской политике в Африке в 90-х-нулевых.
Также много интересного о Ираке, Ливане и т.д. Для интересующихся событиями на Ближнем Востоке и в Северной Африке – строго рекомендую.
 

Тайм-коды:

00:00:00 Интервью с Владимиром Чамовым
00:01:49 Образование и служба в армии
00:04:37 Работа в МИД
00:06:49 Помощь СССР африканским странам
00:09:06 Гражданская война в Чаде
00:12:54 Командировки и личные события
00:13:37 Командировка в Тунис
00:14:26 Нападения на штаб-квартиру ООП
00:16:14 Поддержка СССР и изменения в политике
00:17:06 Контакты с палестинцами
00:18:45 Командировка в Ливан
00:20:19 Хезболла и похищение дипломатов
00:22:11 Освобождение дипломатов
00:24:15 Операция и западные спецслужбы
00:25:09 Переход в Ирак
00:26:08 Впечатления от Ирака
00:27:03 Экономическая ситуация в Ираке
00:29:01 Изменения в арабском мире
00:30:12 Встреча с Саддамом Хусейном
00:31:11 Сотрудничество России с Ираком
00:32:04 Противостояние в Европе
00:33:01 Преемники Саддама Хусейна
00:34:44 Легенды о Саддаме Хусейне
00:35:40 Визиты и встречи
00:36:38 Убийство Кусая и его сыновей
00:38:34 Влияние СССР и России
00:39:23 Кувейтский кризис
00:41:43 Экономическое восстановление Ирака
00:42:21 Вторжение в Ирак
00:43:45 Влияние Саудовской Аравии и радикализация
00:44:44 Политическая ситуация в Ираке
00:45:43 Социализм и слухи о происхождении
00:48:04 Исторические связи России и Ирака
00:49:17 Парад и подготовка к войне
00:51:13 Операция "Буря в пустыне"
00:53:11 Вступление американских войск в Багдад
00:54:56 Сопротивление в Ираке
00:55:54 Армия Махди
00:57:46 Поддержка России
00:59:41 Муктада ас-Садр
01:02:09 История клана и его лидера
01:03:56 Встреча с лидером
01:08:09 Последствия встречи
01:10:07 Возвращение и последствия
01:13:40 Самостоятельность и встречи с послами
01:14:38 Встреча с суфиями
01:16:34 Делегация кавказских народов
01:19:28 Взрыв в мечети и гражданская война
01:21:57 Разрушение Ирака американцами
01:24:45 Проблемы и трагедии Ирака
01:25:43 Похищение дипломатов
01:26:43 Подробности нападения
01:27:43 Ошибки охраны
01:29:37 Последствия и ультиматумы
01:31:33 Возвращение посла
01:33:33 Безопасность в Багдаде
01:37:08 Кто стоит за ИГИЛ?
01:38:07 Иранская помощь ИГИЛ
01:40:00 Радикализация иракских боевиков
01:41:35 Посол в Ливии
01:42:55 Отношения СССР и Ливии
01:43:52 Исторические планы СССР
01:46:50 Каддафи и его образование
01:47:50 Отношения с СССР в 90-е годы
01:51:29 Визит Путина в Ливию
01:52:53 Авторитарный режим Каддафи
01:55:32 Отношения между Ираком и Ливией
01:56:30 Обращение к Каддафи
01:58:48 Визиты и отношения с Каддафи
02:00:23 Отношения с Берлускони
02:02:43 Праздники и церемонии
02:04:57 Война в Ливии
02:05:10 Иностранное вмешательство в Ливию
02:06:10 Внешнее благополучие и внутренние проблемы
02:07:09 Поддержка международных движений
02:08:08 Строительство и благосостояние
02:09:25 Каддафи и его правление
02:10:25 Личная жизнь и семья Каддафи
02:12:23 Культурные различия и кухня
02:13:47 Личная охрана Каддафи
02:17:32 Причины протестов в Ливии
02:20:30 Племенное соотношение и внешнее вмешательство
02:21:28 Протесты и реакция Каддафи
02:23:27 Роль иностранных агентов и личные мотивы
02:26:24 Отношения с исламскими деятелями
02:28:14 Поиск поддержки и международные отношения
02:30:05 Резолюции и бесполетные зоны
02:32:01 Бомбардировки и встречи с Каддафи
02:33:00 Предательство и последние встречи
02:34:56 Дипломатические возможности
02:38:45 Последствия и реакция общества
02:42:28 Арабский мир и диктаторы
02:43:27 Мемуары и африканские впечатления
02:44:24 Экстравагантность Каддафи

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Биография и карьера дипломата:
   – Владимир Васильевич Чамов — бывший посол России в Ираке, Ливии и Мавритании, дипломат с более чем 40-летним стажем.
   – Его путь в дипломатию начался случайно: учился в физико-математической школе, но поступил в МГИМО на факультет международных экономических отношений, где изучал арабский язык.
   – После окончания института служил в Советской армии в Алжире в качестве военного переводчика (1977–1979).

2. Первая командировка в Чад:
   – Работал в условиях гражданской войны в Чаде, базируясь в посольстве в Камеруне. Занимался поддержанием работы посольства и выплатой зарплат местным сотрудникам.
   – Впервые увидел африканскую природу и животных, что вдохновило его на написание рассказов.

3. Работа в Тунисе и палестинское досье:
   – В Тунисе (до 1993 года) значительная часть работы была связана с Организацией освобождения Палестины (ООП), штаб-квартира которой находилась там.
   – Встречался с Ясиром Арафатом, пережил напряжённые моменты, включая израильские атаки на штаб-квартиру ООП и захват Кувейта Саддамом Хусейном.

4. Ливан и многоконфессиональная среда:
   – Работал в Ливане после окончания гражданской войны. Устанавливал контакты с различными партиями, включая Хезболлу, коммунистов и армянскую общину.
   – Отмечает рост влияния Хезболлы и сложные отношения с ней из-за похищения советских дипломатов в 1986 году.

5. Ирак под санкциями и встречи с Саддамом:
   – Прибыл в Ирак в 1999 году, когда страна была в тяжёлом экономическом положении из-за санкций. Жил на пайках, как и местное население.
   – Саддам Хусейн не принимал аккредитованных дипломатов, за исключением послов Кубы и Вьетнама. Чамов видел его лишь мельком, включая случай с Уго Чавесом.
   – Считает, что Россия могла бы поддержать Ирак в 2003 году, но этого не произошло из-за позиции части руководства.

6. Ливия и отношения с Каддафи:
   – Назначен послом в Ливию в 2009 году, первая встреча с Муаммаром Каддафи состоялась в марте 2010 года. Доказывал свою дружелюбность целый год.
   – Каддафи предлагал России базы на побережье ещё до начала протестов (февраль 2011), но Москва не воспользовалась этим.
   – Описывает Каддафи как экстравагантного, но искреннего лидера, стремившегося к единству ливийского народа и поддержке Африки.

7. Арабская весна и свержение Каддафи:
   – Считает, что протесты в Ливии были искусственно спровоцированы извне (НАТО, Франция, Катар). В Триполи было спокойно, а волнения начались на востоке (Бенгази).
   – После резолюции ООН №1973 (март 2011) начались бомбардировки НАТО. Чамов предлагал затормозить её принятие, но Россия воздержалась.
   – Последние встречи с Каддафи проходили в палатке под угрозой бомбёжек. Каддафи был расстроен предательством арабских стран и просил поддержки у России, Индии, Китая.

8. Отзыв из Ливии и последствия:
   – Был отозван из Ливии после начала бомбардировок, предположительно за излишнюю поддержку Каддафи или «неадекватное представление интересов».
   – Считает, что если бы Россия вмешалась, это могло бы предотвратить не только падение Каддафи, но и последующие кризисы в Сирии и на Украине.

9. Личное мнение о лидерах:
   – Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи — сильные, но противоречивые личности. Саддам был диктатором, но обеспечивал стабильность; Каддафи — романтик, пытавшийся улучшить жизнь народа.
   – Отмечает предательство окружения Каддафи и отсутствие поддержки со стороны арабского и африканского мира.

10. Современность и мемуары:
    – Ливия остаётся раздробленной, и Чамов считает, что арабскому миру нужен сильный лидер.
    – Работает над мемуарами, включая рассказы об Африке и дипломатической службе. Хранит подарки от Каддафи (зонтик, тарелку, очки).

Вывод:
Беседа с Владимиром Васильевичем Чамовым раскрывает уникальный взгляд опытного дипломата на ключевые события в арабском мире, особенно в Ираке и Ливии. Его карьера отражает сложные реалии работы в кризисных регионах, где личные впечатления переплетаются с геополитическими интригами. Чамов подчёркивает, что свержение Каддафи было результатом внешнего вмешательства, а не внутреннего недовольства, и считает упущенной возможность России изменить ход истории. Его рассказ — это не только свидетельство очевидца, но и размышление о том, как предательство и слабость международной позиции могут привести к долгосрочным последствиям, включая нестабильность в Ливии и цепную реакцию конфликтов в других регионах. Личная симпатия к Каддафи и сожаление о его судьбе подчёркивают человеческий аспект дипломатической службы, делая беседу не только информативной, но и эмоционально насыщенной.

Почему Россия отказалась спасать Ливию

Владимир Васильевич Чамов в беседе прямо не указывает единственную конкретную причину, почему Россия отказалась спасать Ливию и Муаммара Каддафи, но он даёт несколько намёков и объяснений, основанных на его личных наблюдениях и анализе ситуации. Вот основные моменты, которые он упоминает:

1. Изменение внешнеполитических приоритетов российского руководства:
   – Чамов отмечает, что в тот момент (2011 год) у части российского руководства были "другие идеи", и Каддафи стал "неинтересен". Он упоминает, что Каддафи был назван "не рукопожатным" (то есть persona non grata для Запада и, возможно, для некоторых российских политиков), что говорит о смене подхода к взаимодействию с ним. Это может указывать на желание Москвы улучшить отношения с Западом в период "перезагрузки" (время президентства Дмитрия Медведева).

2. Влияние определённых фигур в руководстве:
   – Он намекает на то, что внешняя политика в тот момент находилась под управлением "другого руководителя", который не разделял необходимости поддерживать Каддафи. Хотя имена не называются, контекст указывает на возможное влияние тогдашнего президента Дмитрия Медведева, который занимал более либеральную и прозападную позицию, в отличие от Владимира Путина, который позже назвал действия НАТО "крестовым походом". Чамов подчёркивает, что это был "краткий момент", после которого подход изменился, но было уже поздно.

3. Недостаточная решимость и упущенные возможности:
   – Чамов считает, что Россия могла бы остановить эскалацию дипломатическими или военными средствами (например, направив крейсер "Москва" к берегам Ливии для демонстрации силы), но этого не произошло из-за отсутствия воли или стратегического расчёта. Он говорит, что "немного надо было усилий", но руководство не "шевельнулось".

4. Воздержание в Совете Безопасности ООН:
   – Россия воздержалась при голосовании по резолюции №1973, которая дала НАТО карт-бланш для интервенции. Чамов предлагал затормозить её принятие, но его инициатива не была поддержана. Он упоминает разговор с китайским послом, который сказал, что Китай не мог блокировать резолюцию без поддержки России, что подчёркивает пассивность Москвы.

5. Геополитический контекст и слабость позиции:
   – В 2011 году Россия ещё не оправилась полностью от внутренних проблем после 1990-х и не была готова к жёсткой конфронтации с Западом. Чамов не говорит об этом напрямую, но его упоминания о предыдущих кризисах (Ирак, Чечня, экономический спад) намекают на то, что страна не чувствовала себя достаточно сильной для активного вмешательства.

Его вывод:
Чамов сожалеет об отказе России поддержать Каддафи, считая, что это было упущенной возможностью не только спасти Ливию, но и предотвратить последующие кризисы (Сирия, Украина). Он винит в этом сочетание факторов: временную прозападную ориентацию части руководства, недооценку стратегической важности Ливии и недостаток решительности. По его мнению, если бы Россия "вписалась" за Каддафи, история могла бы пойти иначе, а Ливия не стала бы "раздробленным государством". Однако он не углубляется в детали внутриполитической борьбы в Москве, оставляя это на уровне предположений и личных эмоций.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9702610.html
Метки: война в ливии, италия, Каддафи, Ливия, нато, оон, Россия, США, Франция, чамов
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Бэкграунд, выпуск-303 за 27 апреля 2013
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13483 10551
    chu два часа назад

      Трудно сказать как бы пошла история, но у России тогда еще не было сил. Россия не смогла спасти даже сербов.
      А причина простая. Каддафи хранил деньги у того, кто его ограбил. Хранил не в России. сейчас может быть Россия окажет хоть какую то помощь Ирану.

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