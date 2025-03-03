Ответы на вопросы (3.03). Отец Андрей Ткачёв
Благотворительность: https://pay.cloudtips.ru/p/9a762c1a
Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
Комментарий редакции
Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей Ткачёв:
1. Вопрос: Как поступать, если окружающие шутят или негативно высказываются о православии, а я промолчал и чувствую себя трусом? (Вадим)
Суть ответа: Нельзя молчать, если ложь или нападки на веру звучат публично. Нужно давать отпор — в духе кротости, любви или решительно, в зависимости от ситуации, чтобы пресечь ложь и клевету. Молчание в таких случаях — это стыдливое отступление.
2. Вопрос: Можно ли без живой веры приступать к причастию для её обретения, если есть кризис веры? (Екатерина)
Суть ответа: Причастие — это не средство для обретения веры, а венец уже существующей. Если вера ослабла, можно причащаться, но с горячей просьбой к Богу оживить душу. Кризис веры — это вызов, который требует перехода на новый духовный уровень.
3. Вопрос: Как помочь крещённому человеку, который увлёкся Ведами и не хочет быть «рабом Божиим»? (Роман)
Суть ответа: Человек цепляется за термин «раб» из-за невежества, не понимая, что библейское рабство — это служение, а не унижение. Для помощи нужен специалист-востоковед, знающий Веды, чтобы показать ограниченность его взглядов. Отречение от христианства часто происходит от незнания.
4. Вопрос: Про Каина и Авеля: почему рождённые от одних родителей так различны, и почему грех захватывает одних, а других нет? (Наталья)
Суть ответа: Каин и Авель — символические фигуры, первые рождённые люди, различавшиеся по духу: Каин стремился к власти и убил из зависти, Авель был праведником. Вопрос о том, почему грех захватывает одних, а других нет, выше человеческого понимания — надо внимать себе, как советовал Антоний Великий.
5. Вопрос: Как понимать выражение «пост — весна души»? (Дмитрий)
Суть ответа: Пост — это время духовного облегчения и пробуждения, как весна для природы. Душа должна стать лёгкой, чистой и радостной, подобно человеку, сбросившему зимнюю тяжесть и ожившему в тепле и свете.
6. Вопрос: После причастия ум успокаивается ненадолго, как сохранить внутренний мир подольше в жизненной суете? (Ольга)
Суть ответа: Внутренний покой (исихия) — цель духовной жизни, но его даёт Бог. Человек может подготовиться, избегая ненужной информации (сплетен, слухов), фильтруя поступающее в душу, чтобы уменьшить бурю помыслов.
7. Вопрос: Грешно ли смотреть аниме (не 18+)?
Суть ответа: Отец Андрей не считает аниме грехом сам по себе, но советует избегать пустой траты времени или скверны, если они есть. Он сам не знаком с аниме и счастлив этим незнанием.
8. Вопрос: Что за персонаж Левиафан в книге Иова (гл. 40–41), почему он появляется? (Дмитрий)
Суть ответа: Левиафан — мифическое морское чудовище, символ хаоса и зла, возможно, связанное с древними ящерами. В книге Иова Бог показывает его как пример своей силы над всем, даже самым страшным, напоминая человеку о его слабости и Божьем величии.
9. Вопрос (косвенный): О покушении на владыку Тихона — почему враги выбирают таких людей? (Дарья)
Суть ответа: Это сатанинское дело, подобное предательству Иуды. Враги нападают на тех, кто несёт слово Божие, потому что борются с русской цивилизацией и верой. Тихон здесь — образ Авеля, а нападающие — Каины.
Вывод:
Отец Андрей Ткачёв в своих ответах фокусируется на духовной борьбе, преодолении сомнений и сохранении веры в условиях современного мира. Он подчёркивает важность личной ответственности за свою душу, призывает избегать лишней суеты и ложной информации, а также видит в каждом вопросе возможность углубления духовной жизни. Его подход сочетает практические советы (например, фильтрация информации) с глубокими богословскими размышлениями (о Каине и Авеле, Левиафане), подчёркивая, что вера и любовь побеждают страх и грех. Беседа отражает его убеждение, что духовная война продолжается, и христианин должен быть внимательным и активным в этом противостоянии.
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Под РАЗНЫМ СКРЫТО – “окормление”=поРАБощение…
и ЭТОТ Андрюша проводит РЕГУЛЯРНЫЕ – ВНУШЕНИЯ…
Посредством РЕЛИГИИ – проводит ЗОМБИрование…
* НАВЯЗЫВАНИЕ религиозности – ЭТО – ЗАКАБАЛЕНИЕ!
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~~~ V E P A ~~~
_ПСИхологической-ОПРИЧНИНОЙ – религия является,
и именно ЕЮ – социУМ поРАБощаает’ся!
Религия(ЛЮБАЯ) – на ОБМАНе базируется!
Религия – ДОГМАми ВНУШАЕТся…
* Религией социУМ(ы)- КОЛОНИЗИРУЕТся!
_Религия – древнейший поРАБотитель!
Религия – древнейший ЗАВОЕВАТЕЛЬ!
Народов И стран – она ЗАХВАТыватель!
ОБМАНа – она главный ВНУШИТЕЛЬ!
* она Правды – основой ВНУШИТЕЛЬ!
_Религия – Историю ИСКАЖАЕТ!
Религия – Историю ПЕРЕПИСЫВАЕТ(под-себя)!
Религия СТОЛЕТИЯМИ – Мир ОБМАНывает!
и КАЖДЫЙ её служитель – это Знает!
* Говорить Правду – религия ЗАПРЕЩАЕТ!
_А ведь религией(ВЕРАЮ)”окормлённые”,
ФАКТически(100%)- поРАБощённые!
Потому,что – Здравомыслия ЛИШЁННЫЕ…
Они,на РАБство(ВЕРАЮ)- обречённые…
* “кто-они” – на веру “ПОДСАЖЕННЫЕ”…
_На веру(в НЕсуществующего “боха”)”ПОДСАЖЕННЫЕ”…
В итоге – ПСИхологически,КАК-БЫ “zаболевшие”…
Они сами-себя – Здравомыслия ЛИШИВШИЕ…
Надежды на “боха” – себе ВНУШИВШИЕ…
* “они” ВЕРАЮ – себя,КАК-БЫ “контузившие”…
_ВНУШЕНИЕ веры – Н А В Я З Ы В А Е Т С Я!
К вере – социУМ П Р И Н У Ж Д А Е Т С Я!
А всё Светское – религией В Ы Т Е С Н Я Е Тся!
* Вера – в О К К У П А Н Т А превращается!(50-840)
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…и ЭТОТ товарищ…(“слуга-боший”…)- ВСЁ “это” ВНУШАЕТ…
…но “разъяснительнОЙ” терминалогией – “это” ПРИКРЫВАЕТ…
…Он РЕЛИГИЮ(веру в Т.Н.”боха”)-неЗАМЕТНО ВНУШАЕТ… :-(
…Он НА-ВЕРУ – по-РАЗНОМУ “П О Д С А Ж И В А Е Т”…
…ИНСТРУКЦИИ “своИХ” кураторов – он ВЫПОЛНЯЕТ…
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ОсоЗНАЙте:НЕТ никакого “боха” и никогда НЕбыло!!!
Это относится КО-ВСЕМ,Т.Н. “бохам”(ВСЕХ “мастей”=конфессий)!!!
:-)”верун’ы” – ДОКАЖИте ОБРАТНОЕ…НИКТО не докажет,т.к.НЕЧЕМ!!!
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…Ну,давайте:”ПАРАНЖИ”=НИКi СНИМАЙте и вещайте…
(но про Культуру общения – НЕ забывай’те…)
- Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 03-3-25
пп.1, 2, 3 , 9 – явное враньё , как обычно , от Андрейки-на-работе. Для паствы (пасты).