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Ответы на вопросы (3.03). Отец Андрей Ткачёв

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Благотворительность: https://pay.cloudtips.ru/p/9a762c1a

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/

Комментарий редакции

Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей Ткачёв:

1. Вопрос: Как поступать, если окружающие шутят или негативно высказываются о православии, а я промолчал и чувствую себя трусом? (Вадим) 
   Суть ответа: Нельзя молчать, если ложь или нападки на веру звучат публично. Нужно давать отпор — в духе кротости, любви или решительно, в зависимости от ситуации, чтобы пресечь ложь и клевету. Молчание в таких случаях — это стыдливое отступление.

2. Вопрос: Можно ли без живой веры приступать к причастию для её обретения, если есть кризис веры? (Екатерина) 
   Суть ответа: Причастие — это не средство для обретения веры, а венец уже существующей. Если вера ослабла, можно причащаться, но с горячей просьбой к Богу оживить душу. Кризис веры — это вызов, который требует перехода на новый духовный уровень.

3. Вопрос: Как помочь крещённому человеку, который увлёкся Ведами и не хочет быть «рабом Божиим»? (Роман) 
   Суть ответа: Человек цепляется за термин «раб» из-за невежества, не понимая, что библейское рабство — это служение, а не унижение. Для помощи нужен специалист-востоковед, знающий Веды, чтобы показать ограниченность его взглядов. Отречение от христианства часто происходит от незнания.

4. Вопрос: Про Каина и Авеля: почему рождённые от одних родителей так различны, и почему грех захватывает одних, а других нет? (Наталья) 
   Суть ответа: Каин и Авель — символические фигуры, первые рождённые люди, различавшиеся по духу: Каин стремился к власти и убил из зависти, Авель был праведником. Вопрос о том, почему грех захватывает одних, а других нет, выше человеческого понимания — надо внимать себе, как советовал Антоний Великий.

5. Вопрос: Как понимать выражение «пост — весна души»? (Дмитрий) 
   Суть ответа: Пост — это время духовного облегчения и пробуждения, как весна для природы. Душа должна стать лёгкой, чистой и радостной, подобно человеку, сбросившему зимнюю тяжесть и ожившему в тепле и свете.

6. Вопрос: После причастия ум успокаивается ненадолго, как сохранить внутренний мир подольше в жизненной суете? (Ольга) 
   Суть ответа: Внутренний покой (исихия) — цель духовной жизни, но его даёт Бог. Человек может подготовиться, избегая ненужной информации (сплетен, слухов), фильтруя поступающее в душу, чтобы уменьшить бурю помыслов.

7. Вопрос: Грешно ли смотреть аниме (не 18+)? 
   Суть ответа: Отец Андрей не считает аниме грехом сам по себе, но советует избегать пустой траты времени или скверны, если они есть. Он сам не знаком с аниме и счастлив этим незнанием.

8. Вопрос: Что за персонаж Левиафан в книге Иова (гл. 40–41), почему он появляется? (Дмитрий) 
   Суть ответа: Левиафан — мифическое морское чудовище, символ хаоса и зла, возможно, связанное с древними ящерами. В книге Иова Бог показывает его как пример своей силы над всем, даже самым страшным, напоминая человеку о его слабости и Божьем величии.

9. Вопрос (косвенный): О покушении на владыку Тихона — почему враги выбирают таких людей? (Дарья) 
   Суть ответа: Это сатанинское дело, подобное предательству Иуды. Враги нападают на тех, кто несёт слово Божие, потому что борются с русской цивилизацией и верой. Тихон здесь — образ Авеля, а нападающие — Каины.

Вывод: 
Отец Андрей Ткачёв в своих ответах фокусируется на духовной борьбе, преодолении сомнений и сохранении веры в условиях современного мира. Он подчёркивает важность личной ответственности за свою душу, призывает избегать лишней суеты и ложной информации, а также видит в каждом вопросе возможность углубления духовной жизни. Его подход сочетает практические советы (например, фильтрация информации) с глубокими богословскими размышлениями (о Каине и Авеле, Левиафане), подчёркивая, что вера и любовь побеждают страх и грех. Беседа отражает его убеждение, что духовная война продолжается, и христианин должен быть внимательным и активным в этом противостоянии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ACcqcmbxcqY
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1882 1570
    Valeriy Bondarik два часа назад

      ,=,PrrriveTT,=,

      Под РАЗНЫМ СКРЫТО – “окормление”=поРАБощение…
      и ЭТОТ Андрюша проводит РЕГУЛЯРНЫЕ – ВНУШЕНИЯ…
      Посредством РЕЛИГИИ – проводит ЗОМБИрование…
      * НАВЯЗЫВАНИЕ религиозности – ЭТО – ЗАКАБАЛЕНИЕ!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ~~~ V E P A ~~~

      _ПСИхологической-ОПРИЧНИНОЙ – религия является,
      и именно ЕЮ – социУМ поРАБощаает’ся!
      Религия(ЛЮБАЯ) – на ОБМАНе базируется!
      Религия – ДОГМАми ВНУШАЕТся…
      * Религией социУМ(ы)- КОЛОНИЗИРУЕТся!

      _Религия – древнейший поРАБотитель!
      Религия – древнейший ЗАВОЕВАТЕЛЬ!
      Народов И стран – она ЗАХВАТыватель!
      ОБМАНа – она главный ВНУШИТЕЛЬ!
      * она Правды – основой ВНУШИТЕЛЬ!

      _Религия – Историю ИСКАЖАЕТ!
      Религия – Историю ПЕРЕПИСЫВАЕТ(под-себя)!
      Религия СТОЛЕТИЯМИ – Мир ОБМАНывает!
      и КАЖДЫЙ её служитель – это Знает!
      * Говорить Правду – религия ЗАПРЕЩАЕТ!

      _А ведь религией(ВЕРАЮ)”окормлённые”,
      ФАКТически(100%)- поРАБощённые!
      Потому,что – Здравомыслия ЛИШЁННЫЕ…
      Они,на РАБство(ВЕРАЮ)- обречённые…
      * “кто-они” – на веру “ПОДСАЖЕННЫЕ”…

      _На веру(в НЕсуществующего “боха”)”ПОДСАЖЕННЫЕ”…
      В итоге – ПСИхологически,КАК-БЫ “zаболевшие”…
      Они сами-себя – Здравомыслия ЛИШИВШИЕ…
      Надежды на “боха” – себе ВНУШИВШИЕ…
      * “они” ВЕРАЮ – себя,КАК-БЫ “контузившие”…

      _ВНУШЕНИЕ веры – Н А В Я З Ы В А Е Т С Я!
      К вере – социУМ П Р И Н У Ж Д А Е Т С Я!
      А всё Светское – религией В Ы Т Е С Н Я Е Тся!
      * Вера – в О К К У П А Н Т А превращается!(50-840)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …и ЭТОТ товарищ…(“слуга-боший”…)- ВСЁ “это” ВНУШАЕТ…
      …но “разъяснительнОЙ” терминалогией – “это” ПРИКРЫВАЕТ…
      …Он РЕЛИГИЮ(веру в Т.Н.”боха”)-неЗАМЕТНО ВНУШАЕТ… :-(
      …Он НА-ВЕРУ – по-РАЗНОМУ “П О Д С А Ж И В А Е Т”…
      …ИНСТРУКЦИИ “своИХ” кураторов – он ВЫПОЛНЯЕТ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ОсоЗНАЙте:НЕТ никакого “боха” и никогда НЕбыло!!!
      Это относится КО-ВСЕМ,Т.Н. “бохам”(ВСЕХ “мастей”=конфессий)!!!
      :-)”верун’ы” – ДОКАЖИте ОБРАТНОЕ…НИКТО не докажет,т.к.НЕЧЕМ!!!
      ################################################################

      …Ну,давайте:”ПАРАНЖИ”=НИКi СНИМАЙте и вещайте…
      (но про Культуру общения – НЕ забывай’те…)

      - Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 03-3-25

    • 30102 28030
      жора шапов 12 мин. назад

        пп.1, 2, 3 , 9 – явное враньё , как обычно , от Андрейки-на-работе. Для паствы (пасты).

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