Революция в системе управления Планетой продолжается. Разумеется, люди управляются идеями и деньгами эффективнее всего. Последние десятилетия главным экспортным товаром США являлся сам доллар, и доллар одновременно является эквивалентом международной торговли, ибо всем удобно через него торговать. Эти два обстоятельства позволяли поддерживать высокий уровень жизни в США. Поэтому первый вопрос, который задал Трамп, это вопрос про деньги. Где бюджетные деньги и как они расходуются? Илон Маск заявил, что нет никаких документов, подтверждающих использование из бюджета 4,7 триллиона долларов. Т.е. куда они ушли и в чьих карманах осели – неизвестно. А по итогам этого бюджетного года США должен только на погашение государственных казначейских облигаций направить доходы этого года и доходы года следующего, которые ещё не заработаны. Просто так взять и напечатать как раньше уже нельзя, это вызовет новый виток инфляции, т.е. доллар продолжит дешеветь, а его держателям, в т.ч. шейхам арабским станет выгоднее торговать в других валютах, которые не дешевеют. Т.е. отказ от доллара будет спровоцирован самими США. Т.е. где-то надо взять деньги, но не из печатного станка. Самое простое и разумное- провести полную ревизию своего бюджета и резко сократить расходы. Поэтому уже начались сокращения различных департаментов, через которые проходили большие деньги на поддержку заграничных СМИ, устройство цветных революций и т.д. Но самое интересное прозвучало о Пентагоне: Трамп поручил сократить бюджет Пентагона на 40% в течение 5 лет. Иначе говоря, им придётся резко сокращать количество своих иностранных баз и проведение различных операций за рубежом, т.к. большая часть бюджета Пентагона – это именно содержание баз. Так, на содержание зарубежных баз уходит более 150 миллиардов долларов.

Т.к. главным врагом США и конкурентом на мировое могущество и уровень жизни определён Китай, то все ресурсы после всех сокращений должны быть брошены к границам Китая. Следовательно американские войска и базы буду выводиться из других регионов. Я уверен, что начнут со стран Восточной Европы и Ближнего Востока, в первую очередь уйдут из Сирии и Ирака. Европа от осознания этого процесса заволновалась, т.к. в Европе нет своей единой армии, которая могла бы существовать с единым командованием независимо от американского и от американских возможностей. Просто нет и пока не предвидится, как и нет своего ВПК полного цикла, независимого от американского. Поэтому Европа в панике забегала с воплями, что её кинули, что она зависит от США и что у неё нет ни возможностей, ни денег воевать с Россией украинскими руками без американского участия. А деньги в поддержку Украины влиты большие, т.е. инвестиции пропадут. И если США возместят хотя бы частично свои расходы на вооружение Украины доступом к её природным ресурсам, то Европе останется шиш с маслом, ибо Боливар не выдержит двоих. Да и нет на Украине месторождений на требуемые Америке суммы. Скорее, данное требование США есть хороший повод отползти от украинских событий в сторону, сохранив лицо. Типа, мы получили доступ к телу, щедро проплаченный ранее, теперь нам там делать нечего, а расходы Украина возместит …..когда-нибудь…

Про золото

За пределами США на руках находится 32 триллиона долларов. И они нависают над экономикой страны: а вдруг эти триллионы в одночасье ринутся в США покупать. А такую сумму просто нечем отоварить. Поэтому, чтобы снять эту угрозу и уменьшить инфляционные риски, в США всерьёз рассматривают вопрос о введение золотого обеспечения доллара, и о обмене этих денег за пределами страны на пятидесятилетние облигации, обеспеченные золотом. Посему возник вопрос, а сколько на самом деле золота у правительства в золотовалютных резервах.

Трамп и Маск высказали желание провести инвентаризацию всего золота, хранящегося в Форт-Нокс. Полной ревизии там никто не проводил уже лет семьдесят пять. Вопрос с золотом важен не только для США, но и для всех мировых финансов. На полках хранилища Форт-Нокс должно лежать золото, и собственное американское и золото многих стран, которые свезли его туда в ХХ веке. И оно обязано храниться там. Однако есть подозрения, что оно либо сменило владельца, и даже если и лежит на прежних полках, принадлежит уже неким третьим лицам, а не Америке, либо же его вообще заменили вольфрамовыми позолоченными слитками.

История про вольфрамовые слитки всплыла, когда, если не ошибаюсь, в 2011 году китайские специалисты решили проверить слитки, купленные в США, то выяснилось, что это вольфрам, покрытый небольшим слоем золота. Естественно, Китай вернул их все назад. Если Трамп действительно решится провести доскональный аудит Форт-Нокса и выявится либо пропажа американского золота и замена его вольфрамовыми слитками, либо путаница с правом собственности на лежащие там слитки и другие неприятные факты, то как от одного камушка, упавшего с горы может начаться страшный камнепад, так и от факта пропажи золота, может случиться огромный и стремительный финансовый кризис. Так как под это уже несуществующее золото выпускались ценные бумаги, выдавались кредиты и совершались прочие финансовые операции.

Конечно, США могут не выводить свои военные базы из Восточной Европы, если государства, на территории которых они находятся, возьмут их на полное содержание. Но оно той же Польше надо? Помнится польские начальники расписывали, сколько можно денег заработать на обслуживание американских баз и их сотрудников. А тут – раз- и сам все оплачивай. А где же выгода?

Кроме того, пока Европа начала обсасывать любые слухи о российско-американских договорах, то они не заметили главного: Россия и США обсуждали не столько Украину, сколько совместное сосуществование на этой планете и последующие наши отношения после окончания СВО. Иначе говоря, эстафету Тегеранской конференции 1943 года принял Эр-Рияд. И Китай, как говорится, на проводе.

Кроме того, уже стало явным противостояние между США и Великобританией. Англия поставила на Зеленского и подписала соответствующий договор на 100 лет с правом доступа к телу Украины, ведёт активную работу с Турцией по выдавливанию США из региона, очевидно руководит созданием трудностей для создания Великого Индийского пути через Иран и Азербайджан в Россию, прокладке газопровода из России через Азербайджан в Иран и т.д., и всячески сопротивляется попыткам США убрать английское влияние из биржевых и торговых площадок в Шанхае, Гонконге и Гуанчжоу. Если раньше это всё считалось выдумками конспирологов, то нынче всё видно как на ладони. Трамп и Маск активно атакуют Лондон, понимая откуда исходит вечная угроза существованию США. Россия тем временем продолжает теснить ВСУ по всем фронтам, при этом мы понимаем, что ещё будет попытка переломить ход событий, ибо и деньги, и ресурсы, и солдаты для этого у ВСУ ещё есть. Трамп громко обвинил правительство Байдена в том, что Россию довели до необходимости начать СВО, а также в отмыве и воровстве денег через Украину. Итак, судя по всему по итогам СВО Россия прирастёт новыми территориями, США получат хоть какие-то деньги в качестве возмещения расходов страны на вооружение и ведение войны Украиной, Европа не сможет вернуть ничего, хотя Румыния, Венгрия и Польша могут урвать небольшие куски территорий Украины, Англия, которая меньше всех вложилась в Украину финансово, также получит доступ на какие-то природные ресурсы. Наиболее пострадавшей будет сама Украина, точнее ёе остатки, и Европа, ибо не на ту лошадь поставила. А пока…пока продолжаются тяжёлые бои по всей линии фронта и продолжают гибнуть люди.

Жить

Льют свинец не по воле Господней,

И срезают цветы тишины.

До любви в мире много голодных,

А у смерти о жизни мечты.

Землю пашут то плуг, то снаряды,

А лопатят – во все времена,

Нету большей на свете услады,

Чем любить, быть любимым всегда.

Припев:

Ты не жди по записи чуда,

Уже чудо-дарованный день!

Мы приходим все ниоткуда,

И Уходим в неясную тень.

А у нас много дел, будто нужных,

Бой за право немного пожить,

В мире много людей добродушных,

Но они не желают любить.

Грусть побед настигает не сразу,

Боль разлук исчезает быстрей.

Жизнь похожа на хрупкую вазу

Для хранения острых камней.

Припев:

Ты не жди по записи чуда,

Уже чудо-дарованный день!

Мы приходим все ниоткуда,

И Уходим в неясную тень.

Артналёт заставляет креститься

Даже тех, кто не знает креста,

Самый срок в жизнь немедля влюбиться,

Избегая дождя из свинца.

Где-то там ждут все те, кому дорог,

Где-то здесь рыщет волком судьба,

Я вернусь и взойду на пригорок,

Где впервые я обнял тебя.

В этой жизни, а, может, в грядущей

Все найдут и причал и судьбу,

Нет сильнее Души чуда ждущей:

"Возвращайся! Я жду и люблю!".

Припев:

Ты не жди по записи чуда,

Уже чудо-дарованный день!

Мы приходим все ниоткуда,

И Уходим в неясную тень.

26.02.2025г. г.Москва

Российская действительность

С первого дня создания нынешней РФ вся наша экономика строилась из тезиса о том, что надо продавать сырье, а всё остальное купим. Под это было создано соответствующее законодательство, в первую очередь налоговое. Например, НДС у нас всем экспортёрам возвращается назад, а в Китае экспортёрам сырья НДС возврату не подлежит, а вот тем, кто экспортирует из Китая готовую продукцию – НДС возвращается. Несколько девальваций, которые произошли в России, оказались реальным благом именно для экспортеров, а вот для импортёров и для обычных потребителей – бедой.

Напомню, что ссудный процент рождает т.н. воздушные деньги, которые не обеспечены в классическом понятии товаром, эти лишние воздушные деньги рано или поздно создают перекосы в ценообразованиях и создают т.н. пузыри, например, на рынке жилья. Иначе говоря, кредит, включённый в стоимость продукции, создаёт инфляцию, а девальвация валюты её только подстегивает. Можно, конечно, ввести обязательную 100% продажу всей валютной выручки экспортёров чтобы снизить курс иностранной валюты, но тогда на счетах скопится избыток рублей, которые и породят новые пузыри, т.е. инфляция рванет быстрее и сильнее. Кроме того, когда страна находится под самыми многочисленными экономическими санкциями за всю историю, то валюта экспортёров, которая осталась у них на валютных счетах в иностранных банках, очень даже помогает расшивать валютные платежи и при импорте.

Таким образом, в результате санкций перекосы в нашей экономике только усугубились. С одной стороны, некоторые предприятия пытаются провести реальное импортозамещение, что вообще-то сложно, с другой стороны, продукцию европейскую просто-напросто заместила продукция китайская. ВВП вырос, и ВПК увеличил производство военной продукции, но покупательная способность домохозяйств пошла вниз, и ряд российских предприятий- не экспортёров тупо пошли на банкротство, т.к. при такой процентной кредитной ставке и при уменьшении покупательной способности домохозяйств – выжить сложно.

На складах дилеров и производителей в РФ скопилось более 500 тыс. автомобилей, а запасы «АвтоВАЗа» приблизились к отметке в 100 тыс. машин при норме в 60 тыс., сообщил 25 февраля журналистам глава компании Максим Соколов. Т.е. такое количество непроданных новых автомобилей было только во время всемирного кризиса 2008 года, когда многие остались без денег.

А это означает, что после окончания СВО, когда оборонка уменьшит свою деятельность, то ВВП страны может немедленно просесть.

Что делать? Изменять налогообложение и кредитную политику таким образом, чтобы было выгодно производить не только экспортную продукция и защищать её таможенными тарифами от конкурентов.

Кстати, в число новых и жадных до электричества отраслей вошел майнинг криптовалют.

Возможно, имелись в виду изменения потребления электроэнергии в России с 1991 по 2024 год.

В 1991 году в рамках ЕЭС России потребление электроэнергии составило 1017,6 млрд кВт·ч. Затем начался период спада, связанный с экономическим обвалом и деиндустриализацией. Дно было достигнуто в 1998 году, на который пришлось обострение экономического кризиса в стране.

После этого начался период восстановления спроса, который прервался в 2009 году из-за мирового экономического кризиса.

Период восстановления завершился в 2016 году, когда был превышен показатель 1991 года (на 9,2 млрд кВт·ч). С этого времени потребление электрической энергии практически всегда демонстрировало рост.

В 2024 году потребление электроэнергии в рамках ЕЭС России достигло 1174,1 млрд кВт·ч, что на 156,5 млрд кВт·ч (на 13,3%) больше, чем в 1991-м.

За этот период изменилась структура потребления: сократилась доля промышленных потребителей, выросла доля населения, что связано с возросшим количеством электроприборов, которыми оно пользуется в быту. Вот вам и последствия самоликвидации СССР- уровень потребления промышленностью электроэнергии меньше, чем в 1991году. Т.е. есть куда стремиться.

И как видим из этого графика экономика страны, которая стимулирует в первую очередь экспорт сырья, стать страной-экспортёром готовой продукции не спешит. Если бы налогообложение и кредитные ставки были в пользу промышленников, а не сырьевиков, то базовый сценарий безусловно оправдался бы. Но…. Прогнозы пишутся мечтателями, а реальность часто оказывается иной. Мало произвести конкурентоспособную продукцию, так её ещё надо продать, преодолев сопротивление конкурентов. Собственно говоря, войны торговые и войны настоящие – это и есть способ переделить рынки источников сырья и рынки сбыта товаров. За мировым кризисом перепроизводства товаров, услуг и долгов 2008 года просто обязана была прийти эпоха торговых и горячих войн. Она и началась, глобальный мир будет распадаться на регионы, которые ощетинятся таможенными пошлинами (см. инициативы США). Есть у нас шанс уцелеть и развиваться? Есть, конечно, но только пора для этого изменить всю налоговую систему страны, а экспортёрам это совсем не надо, они будут сопротивляться. Но как известно, в борьбе противоположных начал и рождается новый мир.

Василий Андреевич Жуковский (9 февраля 1783 — 24 апреля 1852)

Певец во стане русских воинов: фрагмент стиха.

Певец

Сей кубок чадам древних лет!

Вам слава, наши деды!

Друзья, уже могущих нет;

Уж нет вождей победы;

Их домы вихорь разметал;

Их гробы срыли плуги;

И пламень ржавчины сожрал

Их шлемы и кольчуги;

Но дух отцов воскрес в сынах;

Их поприще пред нами…

Мы там найдем их славный прах

С их славными делами.

Смотрите, в грозной красоте,

Воздушными полками,

Их тени мчатся в высоте

Над нашими шатрами…

О Святослав, бич древних лет,

Се твой полет орлиной.

«Погибнем! мертвым срама нет!»-

Гремит перед дружиной.

И ты, неверных страх. Донской,

С четой двух соименных,

Летишь погибельной грозой

На рать иноплеменных.

И ты, наш Петр, в толпе вождей.

Внимайте клич: Полтава!

Орды пришельца снедь мечей,

И мир взывает: слава!

Давно ль, о хищник, пожирал

Ты взором наши грады?

Беги! твой кань и всадник пал!

Твой след — костей громады;

Беги! и стыд и страх сокрой

В лесу с твоим сарматом;

Отчизны враг сопутник твой:

Злодей владыке братом.

Но кто сей рьяный великан,

Сей витязь полуночи?

Друзья, на спящий вражий стан

Вперил он страшны очи;

Его завидя в облаках,

Шумящим, смутным роем

На снежных Альпов высотах

Взлетели тени с воем;

Бледнеет галл, дрожит сармат

В шатрах от гневных взоров…

О горе! горе, супостат!

То грозный наш Суворов.

Хвала вам, чада прежних лет,

Хвала вам, чада славы!

Дружиной смелой вам вослед

Бежим на пир кровавый;

Да мчится ваш победный строй

Пред нашими орлами;

Да сеет, нам предтеча в бой,

Погибель над врагами;

Наполним кубок! меч во длань!

Внимай нам, вечный мститель!

За гибель — гибель, брань — за брань,

И казнь тебе, губитель!

Игорь Нагаев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи

1. Финансовая ситуация в США:

– США столкнулись с проблемой бюджетного дефицита (4,7 триллиона долларов)

– Трамп инициировал ревизию бюджета и сокращение расходов

– Планируется сокращение бюджета Пентагона на 40% в течение 5 лет

– Рассматривается введение золотого обеспечения доллара

– Существуют опасения относительно реальных запасов золота в Форт-Ноксе

2. Геополитические изменения:

– США перенаправляют ресурсы к границам Китая, определив его основным конкурентом

– Американские военные базы будут выводиться из Восточной Европы и Ближнего Востока

– Обострилось противостояние между США и Великобританией

– Россия продолжает военные действия на Украине и, вероятно, получит новые территории

3. Российская экономика:

– Экономика РФ построена на экспорте сырья, что закреплено налоговым законодательством

– Санкции усугубили перекосы в экономике

– Выросло производство в ВПК, но снизилась покупательная способность населения

– На российском рынке наблюдается кризис перепроизводства (например, 500 тыс. непроданных автомобилей)

– Потребление электроэнергии в 2024 году на 13,3% выше, чем в 1991, но изменилась структура потребления

4. Мировые тенденции:

– После кризиса 2008 года мир вступил в эпоху торговых и "горячих" войн

– Происходит распад глобального мира на закрытые экономические регионы

– Войны — способ перераспределения рынков сырья и сбыта

Вывод

Статья описывает переломный момент в мировой экономике и геополитике, когда происходит трансформация глобальной финансовой системы и переоценка стратегических приоритетов ведущими державами. Автор подчеркивает несколько ключевых процессов:

1. США переживает внутренний финансовый кризис и вынуждены сокращать внешнеполитические расходы, что меняет глобальный баланс сил.

2. Международная финансовая система стоит на пороге серьезных изменений, связанных с возможным переходом к золотому обеспечению доллара.

3. Россия сталкивается с системными экономическими проблемами, усугубленными санкциями и однобоким развитием экспортно-сырьевой модели.

4. Мир входит в новую эпоху фрагментации глобальной экономики и усиления региональных блоков.

Для адаптации к новым условиям России необходимо изменить налоговую систему, чтобы стимулировать не экспорт сырья, а развитие промышленного производства и конкурентоспособного экспорта готовой продукции, преодолевая сопротивление экспортно-сырьевого лобби.