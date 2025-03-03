Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев о людях, задающих «правила игры» по которым живёт Россия.

Ведущий: Илья Бокатов

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Благодарим за участие!

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Критика текущего управления страной:

– В беседе обсуждается идея о том, что власть в России после 1990-х годов досталась не тем, кто "выжил", а тем, кто был назначен внешними силами для управления активами страны в интересах этих сил.

– Упоминается капитуляция в холодной войне при Горбачёве, после чего страна потеряла суверенитет, промышленность и самостоятельность в принятии решений.

2. Отсутствие суверенитета и идеологии:

– Россия живёт по внешним правилам (МВФ, ВТО, "зелёная повестка"), что подчёркивает отсутствие национального суверенитета.

– В Конституции закреплён запрет на государственную идеологию, что рассматривается как препятствие для создания собственного проекта развития.

3. Метафора строительства:

– Страна сравнивается с кирпичами, из которых строят некий объект (сарай, тюрьма или магазин вместо обещанного "храма"). Народ — это "кирпичи", а власть — "строители" и "прорабы", действующие по чужому проекту.

– Проблема не в исполнителях ("строителях"), а в самом проекте, который не меняется, несмотря на смену кадров.

4. Неспособность народа влиять на проект:

– Государственная Дума и выборы воспринимаются как формальность, не отражающая реальных чаяний народа.

– Даже если народ хочет изменений, он не имеет рычагов для смены "проекта" или "проектантов".

5. Примеры глобальных проектов:

– Существует несколько глобальных проектов, использующих ресурсы России, но страна не имеет собственного целеполагания и используется как "топливо" для чужих идей.

6. Личный вклад и сопротивление:

– Владимир Николаевич (интервьюируемый) рассказывает о своём проекте — создании российского погрузчика с высокой локализацией (70%, с планом довести до 95%). Это пример попытки вернуть технологический суверенитет на микроуровне.

– Народная поддержка (донаты на станок) демонстрирует желание людей участвовать в строительстве "своего домика", а не быть пассивными кирпичами.

7. Скептицизм и надежда:

– Обсуждается наивность идеи просто "поменять строителей", так как без изменения проекта ничего не изменится.

– Однако подчёркивается, что массовое недовольство и "внутренний саботаж" могут стать материальной силой, способной разрушить старые правила, как это происходит в мире (пример США).

8. Вопрос без ответа:

– Спикер Сергей Караганов задал Путину вопрос: "Что мы строим?" — и не получил ясного ответа, что подчёркивает неопределённость целей страны.

Вывод:

Беседа раскрывает глубокий кризис идентичности и управления в современной России. Главная мысль — страна не является субъектом собственного развития, а выступает объектом чужих проектов, заданных ещё в 1990-е годы. Отсутствие национальной идеологии и суверенитета делает невозможным создание собственного "проекта строительства". Однако на индивидуальном уровне (пример Владимира Николаевича) возможны попытки сопротивления и создания альтернатив, что поддерживается народом. Для системных изменений нужен не просто поиск новых "строителей", а разработка нового "проекта" — видения будущего, чего пока нет. Надежда связана с пробуждением массового сознания и внутренним саботажем, который может дать шанс на пересмотр правил игры.