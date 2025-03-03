Запись встречи с участниками политучебы КПРФ в Снегирях 7 февраля 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы лекции Евгения Юрьевича Спицына

1. Фальсификация истории как инструмент влияния:

– Спицын утверждает, что исторические события, особенно советского периода, сознательно искажаются антисоветскими и антикоммунистическими силами для переформатирования общественного сознания. Пример — термин «голодомор», который подменяет понятие «голод» и используется для создания образа сознательного геноцида.

2. Голод в истории России:

– Голода были регулярным явлением в царской России (каждые 4–5 лет), но о них умалчивают, в отличие от голода 1932–1933 годов, который раздувается до масштабов «голодомора». Реальные цифры жертв голода 1930-х — около 750–770 тысяч человек, а не миллионы, как утверждают некоторые источники. Основная причина смерти — септическая ангина от отравленного зерна, а не дистрофия.

3. Советская власть и борьба с голодом:

– Советское руководство принимало меры для борьбы с голодом: снижало экспорт зерна, направляло помощь в пострадавшие регионы. Утверждения о сознательном геноциде (например, украинцев или казахов) не подтверждаются фактами.

4. Антисоветская пропаганда:

– Спицын видит усиление антисоветских настроений в современной России, особенно среди монархических и правых кругов. Он критикует заявления деятелей вроде Смолина, которые призывают к физическому уничтожению советской идеологии и символики, считая это угрозой для молодежи.

5. Украина как пример последствий антисоветизма:

– Процесс переформатирования сознания на Украине начался с антисоветской риторики (включая «голодомор»), что привело к русофобии и нынешнему кризису. Спицын считает это предупреждением для России.

6. Репрессии в СССР:

– Тема репрессий используется для очернения советской эпохи, заменяя достижения (победа в войне, индустриализация) негативным образом. Репрессии носили классовый характер и были законными в рамках правовой системы государства рабочих и крестьян. Цифры жертв преувеличены: например, за 1917–1926 годы погибло 870 священников, а не десятки тысяч, как утверждают некоторые.

7. Роль церкви в антисоветской пропаганде:

– Русская православная церковь (РПЦ) и особенно канал «Спас» обвиняются в сознательной антисоветской деятельности. Объединение РПЦ с зарубежной церковью в 2008 году усилило эту тенденцию. Спицын приводит пример: в 1920-е годы религиозная жизнь была насыщенной, а церковные праздники были выходными днями, что противоречит тезису о гонениях.

8. Коллективизация и кулачество:

– Коллективизация была необходима для индустриализации и преодоления отсталости страны. Кулаки (1,3% сельского населения) держали экономику в заложниках, отказываясь продавать зерно по государственным ценам. Раскулачивание было направлено на уничтожение их экономической базы, а не физическое истребление.

9. Развал СССР:

– Непосредственными виновниками развала СССР названы Горбачев и Яковлев. Горбачев характеризуется как нерешительный, поверхностный лидер, зависимый от жены Раисы и боящийся западной критики. Яковлев разработал план перестройки, целью которого было уничтожение социализма через последовательное очернение Ленина, Сталина и советской системы.

10. Историческая правда vs пропаганда:

– Спицын призывает опираться на факты и документы, а не на навязанные интерпретации. Примеры: пакт Молотова-Риббентропа не развязал Вторую мировую войну (война началась раньше, и СССР не нападал на Польшу), а присоединение Западной Украины и Белоруссии в 1939 году было законным по ноте Керзона.

11. Современные вызовы:

– Антисоветизм мимикрирует и усиливается, проникая в образование и культуру. Спицын видит в этом угрозу национальной идентичности и призывает к активному противодействию с помощью знаний и аргументов.

Вывод

Евгений Спицын в своей лекции выступает как защитник исторической правды о советском периоде, утверждая, что она сознательно искажается антисоветскими силами для подрыва национального самосознания. Он подчеркивает необходимость классового подхода к анализу истории, развенчивает мифы о «голодоморе», репрессиях и роли СССР во Второй мировой войне, опираясь на факты и документы. Основной акцент делается на том, что фальсификация истории — это инструмент информационной войны, который привел к развалу СССР и нынешнему кризису на Украине. Спицын призывает аудиторию вооружаться знаниями, чтобы противостоять пропаганде, особенно со стороны правых и религиозных кругов, которые, по его мнению, стремятся захватить власть в современной России. Лекция носит идеологический характер, сочетая научный анализ с эмоциональной риторикой и личными наблюдениями.