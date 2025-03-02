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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 2 марта 2025 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. 

▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Металловка, Гранов и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Загоруйковка, Лозовая, Каменка Харьковской области, Дробышево, Катериновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 240 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства и склад материальных средств.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено, Шевченко, Северск, Марково, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, трех егерских, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Зверево, Надеждинка, Гродовка, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котлино, Иванополье, Муравка и Успеновка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, а также пять автомобилей. Уничтожены пять артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка RCH 155 производства ФРГ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANT/PQ-36 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Воскресенка, Комар, Днепроэнергия, Новополь, Шевченко, Бурлацкое, Привольное Донецкой Народной Республики, Червоное, Зеленый Гай и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Степовое, Каменское, Лобковое Запорожской области, Антоновка и Велетенское Херсонской области.

ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 147 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 62 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45086 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21954 танка и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22200 орудий полевой артиллерии и минометов, 32377 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/49562
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