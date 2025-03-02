Происходящие события полностью укладываются в прогноз, обоснованный в книге Последняя мировая война: США начинают и проигрывают, ссылка на которую была последний раз дана на этом канале 26 февраля. Новое руководство США отказалась от провалившейся стратегии Бжезинского, которой следовало предыдущее, увлекая в пропасть своих сателлитов. Она состояла из пяти этапов: установление русофобского режима на Украине и столкновение ее с Россией; отрыв от России Европы; организацию цветной революции в России с установлением марионеточного режима; уничтожение Ирана; изоляция Китая с целью его удушения посредством блокирования импорта энергетических и продовольственных ресурсов. Хотя первые два этапа этой стратегии были выполнены, в целом она была изначально нереалистичной и провалилась на третьем этапе. Малообразованные и недалекие лидеры западных стран не учли ни естественную для народа России реакцию объединения вокруг власти и всемерной поддержки государства перед внешней угрозой, ни объективные закономерности долгосрочного экономического развития. С мирового финансового кризиса начался переход к новым технологическому и мирохозяйственному укладам, который завершается в этом году. Центр мировой экономики уже сместился в Восточную и Южную Азию. Запад уже не может диктовать Востоку свою волю. Эпоха его полутысячелетнего господства закончилась. Вслед за завершением Испанского, Голландского, Британского вековых системных циклов накопления капитала, закончился и Американский, начался Азиатский. Новая администрация США это понимает, поэтому выходит из мировой гибридной войны, начатой глубинным государством США еще при Обаме, которому за ее развязывание дали Нобелевскую премию мира. Марионеточные европейские правители в силу архаичности своего мышления и пещерной русофобии этого не понимают. Они хотят продолжения войны против России, которая в очередной раз губит Европу. Вместо того, чтобы заниматься модернизацией экономики на основе нового технологического уклада и решать проблемы вымирания европейских наций, они пытаются самоутверждаться в своей извечной русофобии, в очередной раз пытаясь сокрушить нашу страну. Они не отдают себе отчет в том, что созданная ими украинская катастрофа перерастает в общеевропейскую. Пока европейские лидеры поддерживают русофобский нацизм на Украине, подрывая в войне против России конкурентоспособность своей экономики, в их собственных странах формируются инокультурные социальные структуры, а города превращаются в трущобы. Они ведут европейскую цивилизацию к краху. Трамп мог бы предотвратить сползание Европы в хаос и внести весомый вклад в прекращение войны, если бы Маск отключил Старлинк над Украиной, и обрек бы управление ВСУ на быстрый развал и поражение. Но войны в Европе, разжигавшиеся английскими спецслужбами, были всегда хорошими для США. Поэтому рассчитывать на это не стоит. Следует ожидать самоубийственную для Европейского союза попытку его коррумпированных руководителей организовать очередной Поход на Восток, чтобы сохранить свою бюрократическую империю. Выскочившая из ЕС Англия, как всегда, подстрекает недалеких европейских лидеров сложить свои головы за интересы крупного капитала. Наступает последний момент мировой гибридной войны, развязанной десятилетие назад спецслужбами США и Британии. Мы сталкиваемся с агонией глубинного государства западных стран, разрушительная сила которой, как всегда, направляется против России, за счет присвоения ресурсов которой они хотят выжить в новом мирохозяйственном укладе. Чтобы отразить эту силу, необходима мобилизация всех имеющихся у нас производственных, научно-технических, интеллектуальных возможностей, консолидация нашего общества вокруг государства и его главы.

@glazieview

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Соответствие прогнозу: Текущие события подтверждают прогноз из книги «Последняя мировая война: США начинают и проигрывают», где описан провал американской стратегии.

2. Отказ от стратегии Бжезинского: Новая администрация США отказалась от плана, включавшего пять этапов: русофобский режим на Украине, конфликт с Россией, отрыв Европы от России, цветная революция в России, уничтожение Ирана и изоляция Китая.

3. Провал стратегии: Первые два этапа выполнены, но третий (революция в России) провалился из-за недооценки сплоченности российского народа и экономических закономерностей.

4. Смена мирового порядка: С 2008 года идет переход к новому технологическому и экономическому укладу, завершающийся в 2025 году. Центр экономики сместился в Восточную и Южную Азию, эпоха западного господства закончилась.

5. Конец американского цикла: Завершился американский цикл накопления капитала, начался азиатский. Новая администрация США осознает это и выходит из гибридной войны, начатой при Обаме.

6. Европейская русофобия: Европейские лидеры, движимые устаревшим мышлением и русофобией, продолжают войну против России, губящую Европу, вместо модернизации экономики и решения демографических проблем.

7. Украинская и европейская катастрофа: Поддержка русофобского нацизма на Украине подрывает конкурентоспособность Европы, усиливает внутренний кризис и ведет к краху европейской цивилизации.

8. Роль США и Британии: Трамп мог бы остановить войну, отключив Starlink над Украиной, но США исторически выигрывают от европейских конфликтов, подогреваемых Британией.

9. Последний этап войны: Глубинное государство Запада в агонии пытается выжить за счет ресурсов России, развязав гибридную войну 10 лет назад.

10. Необходимость мобилизации: Россия должна консолидировать общество и ресурсы для противостояния этой угрозе.

Вывод:

Статья утверждает, что мир переживает конец западного доминирования и переход к азиатскому экономическому укладу. США, осознавая это, отказываются от агрессивной стратегии, тогда как Европа, ведомая русофобией и устаревшим мышлением, продолжает саморазрушительную войну против России. Это часть агонии западного глубинного государства, стремящегося сохранить влияние за счет российских ресурсов. Для победы Россия должна мобилизовать все силы и сплотиться вокруг государства.