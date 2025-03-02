В 1978 году, когда я поступал в КПИ в Красноярск приехала племянница поэта Василия Фёдорова поэтесса Аида Фёдорова. Она оказалась талантливым литературным педагогом, психологом и наставником литературных команд. Она создала литературное объединение «Диалог», куда аккумулировала весь цвет непрофессиональных авторов города. В разное время у неё занимались Сергей Пилипенко, Надя Омелко, Игорь Потехин, Галина Бояркина, Роман Лесик, Нина Бондарева, Стёпа Шкандрий, Миша Шаповалов, Анатолий Василовский, Лена Белова, Лёша Багрец и т.д.

В 2000 г в Красноярске начался литературный бум, Аида уехала, артисты остались. Они не могли самостоятельно организоваться и вести занятия на высоком уровне, но задела хватило надолго. В 2006-10 годах, воспользовавшись этим обстоятельством, я с Борисом Пестряковым, Мариной Плавко и Надей Омелко сумел на короткое время собрать цвет красноярской поэзии и сделать литературный проект «Часовенка». Мы издавали альманах, 12 номеров альманаха, и 10 номеров доп. изданий, авторские сборники, до 40 сборников, проводили встречи и конкурсы поэтов, я дополнительно занимался любительской концертной деятельностью и сам собирал сборники в бумаге.

Самым успешным был пятый номер Часовенки о столбистах (красноярских скалолазах). Это были буквально народные герои Красноярска - Баякин, Седой, Теплых, Губанов, Деньгин… литературную информацию по ним нам дал Алексей Бабий. Т.е. эти герои красноярских скал помимо подвигов оставили литературное наследие, как в виде тем и героев событий, так и в виде лит. произведений. Прекрасные авторы Бабий, Седой, Адамович, Драгунов… дали нам и городу рассказы и стихи, которые и создали славу этому изданию. У Пётра Драгунова в пятом номере бы рассказ «Тайга» который уже опубликован на ЯП. Прошло почти 20 лет и Драгунов снова через контакт попал в область нашего внимания с авторскими песнями. Часовенка было таким изданием, которое всегда давало сильную эмоциональную энергетику. Поэтому я хочу читателей ЯП познакомить с треками песен Драгунова, как образцами прекрасного музыкального и литературного творчества. Кроме того в этих песнях и мелодиях есть глубокий патриотический и духовный подтекст, и они оказались очень своевременны теперь.

Одинокая дача

Одинокая дача, в которой никто не бывает,

Одинокое время, в котором никто не живет.

Только капли дождя сквозь чердак пролетают,

Но ладони под дождь не подставит никто.

Пыль плодит миражи, пыль воронкою в память,

Разговоров чужих незаконченный след.

Мы сидели за чаем, болтали часами,

Только чашки побились, и чая уж нет.

Рыжих пятен игра и плетеные кресла,

Ситец платьев и снов разноцветный букет.

Боже мой, Боже мой, как вы были нечестны,

Растянув свое пламя на тысячу лет.

Пыль затянет окно, пыль осядет на скатерть,

Пыль морщин иссечет мне лицо за двоих.

Боже мой, Боже мой, перестаньте же, хватит

Бередить мои сны на своих и чужих.

Впрочем, станется с ведьмы, глаза роковые,

Темной ночи глаза, светлый пепел волос.

Но скажите тогда: хоть секунду любили?

Ваш вопрос на вопрос, не ответ на вопрос.

https://vk.com/audio2000335570_456245172_3beb05a0412018a835

Неба лицо

У неба очень странное лицо,

Раскрытое зрачками в безвременье.

Оно рождает судорогу часов.

Но не дает, окончится мгновенью.

И стонут пустоцветом облака,

Прикрыв как пух изнеженную землю

От крыл палящих желтым мотылька,

И капель завершенного паденья.

В такт шепчут губы трепетом листка,

Об осени спокойной колыбели,

Где золотом закаты отгорели

И улетели в лоне ветерка.

Где капли сожалели о былом

И падали неделя за неделей,

Где краски в белый цвет пообмело,

И мы склонились пред её постелью.

Я снял колпак, зажал его в руке,

Смотрю я в лужу, небо привечая.

Я странностей его не замечаю,

Я сам скольжу ладонью по реке.

https://vk.com/audio2000255897_456247071_260a643b52883e8ca7

Безветрие

Безветрие, да гомон журавлей,

Опустошенность трав, испитых семенам,

Их лица, будто лица матерей,

Все ждущих, что случится с нами.

Осенним клином птичьи стаи,

Пришла пора для воронья,

Они жнивьё уже склевали

и доберутся до меня.

Глаза от сумрака устанут,

Диоптрий минуса отсчет.

И туч набрякших караваны

Река так медленно течет.

Всю жизнь не знаю чем измерить шаг,

Чем выплеснуть мое существованье.

Я не озлоблен, я напоминанье

О яблонях в заснеженных садах.

https://vk.com/audio2000075894_456245222_df6b08da1eb0f2a67d

Дожди плетут узор

Дожди плетут узор в окне,

Меняют небо многократно.

И звуком скрипа от дверей

Листва волной катит внезапной.

В ночи плетут немой узор

Желаний, что уже не сбылись,

Несут шипуче всякий вздор,

Вороны скомканные крылья.

И нем от тысячи причин,

Глотаю сумрак горлом сиплым,

Меняя сонм своих личин,

Так и не смог к себе привыкнуть.

Дождя прохлады лепестки

Взрастут зелёною травою,

На расстоянии руки

Вода прощением омоет.

И поплывут, и поплывут

Сквозь аромат цветения розы

Слоенья памяти минут

За невозможным.

Где я и ты, и рябь времён

Таятся в каждой тёплой луже.

И мы с тобой одни вдвоём

Нам мир отчаянно не нужен.

Без вёсел лодка по ветру

Стремится вдаль, и мы обнявшись,

Не верим в каменную мглу,

В пути к рассвету встретим завтра.

https://vk.com/audio2000250723_456245998_3851e6967ef181048f

Моей судьбе нет перемен

Моей судьбе нет перемен,

Пергамент чувств достоин рая,

Все также тихо угасает,

Брат во Христе - желаний тлен.

Под небом в зиму черно-белым,

Раскат распаханных полей

И трупы грешных тополей

С ошкуренным и гладким телом.

Лежат и ждут борьбы зимы

И человеческой теплушки.

Расколют сердце на полушки,

И ввергнут в Ад для кутерьмы.

Чтоб пела печка чью-то песню

О тратах сил и искрах грез.

Чтоб ветер холод не занес

В Его божественную келью.

https://vk.com/audio2000176511_456246099_fdd006c5c9729dc211

Не умру так выживу

Не умру, так выживу,

Небо Солнцем рыжее

Тянет поступь мерную

Моего коня.

По степи, что пламенем,

Как косою выжата,

Данью непомерною

Нас нагнёт война.

От неё не спрячешься,

Не родиться заново,

Не видаться с мамою,

Грудничком не стать.

Пить зарю багряную,

Выть на ночь раскатисто.

И принять на веру.

Веры благодать.

По лиманам серым

Караси гуляют.

Верно, иль не верно

Точно я не знаю.

Расплету косынку

Милой вдоль дороги,

Серой, мглистой дымкой

Родина со мною.

https://vk.com/audio2000178067_456245988_2b9a4ab2e116cf4972

Коммнетарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В 1978 году в Красноярск приехала Аида Фёдорова, племянница поэта Василия Фёдорова, которая создала литературное объединение «Диалог».

2. Аида Фёдорова собрала в «Диалог» талантливых непрофессиональных авторов города.

3. В 2000 году в Красноярске начался литературный бум, хотя Аида уехала из города.

4. В 2006-2010 годах автор статьи вместе с единомышленниками создал литературный проект «Часовенка».

5. В рамках проекта «Часовенка» издавали альманах (12 номеров), дополнительные издания (10 номеров), авторские сборники (около 40), проводили встречи и конкурсы поэтов.

6. Наиболее успешным был пятый номер «Часовенки», посвященный красноярским скалолазам ("столбистам").

7. Среди авторов «Часовенки» был Пётр Драгунов, чьи стихи-песни автор статьи хочет представить читателям.

8. Автор отмечает глубокий патриотический и духовный подтекст в песнях Драгунова.

9. В статье приведены тексты пяти песен Драгунова: «Одинокая дача», «Неба лицо», «Безветрие», «Дожди плетут узор» и «Не умру так выживу».

10. К каждой песне даны ссылки на аудиозаписи.

Вывод:

Статья представляет собой краткий экскурс в историю литературного движения Красноярска с конца 1970-х до 2010-х годов, с особым фокусом на проект «Часовенка». Основная цель статьи — познакомить читателей с творчеством Петра Драгунова, одного из авторов «Часовенки», представив его стихи-песни, которые, по мнению автора, отличаются глубоким патриотическим и духовным содержанием и остаются актуальными сегодня. Автор подчеркивает культурную значимость локальных литературных объединений и их роль в сохранении и развитии поэтического наследия Красноярска.