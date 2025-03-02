Дональд Трамп в социальной сети репостнул сообщение о том, что он вынудит Зеленского уступить и принять все его условия.

И таким образом загонит Россию в угол, отняв у неё Украину.

ЦИТАТА.

«Теперь у Зеленского не будет иного выбора, кроме как пойти на попятную и принять условия Трампа. Но вот что самое гениальное – Трамп фактически защищает Украину, не втягивая США в войну.

Заключая сделку по добыче полезных ископаемых, Трамп гарантирует, что американцы будут вовлечены в горнодобывающую промышленность Украины. Это предотвратит Российское вторжение, потому что нападение на Украину будет означать угрозу жизням американцев, что вынудило бы США отреагировать.

Трамп обыграл обе стороны, как искусный шахматист. В конце концов, у Зеленского не будет иного выбора, кроме как уступить, потому что без поддержки США Украина не сможет выиграть длительную войну против России. И как только американские компании начнут добычу полезных ископаемых на Украине, Путин не сможет атаковать, не вызвав серьезных международных последствий.

Не стоит недооценивать Дональда Трампа. В этой шахматной партии он на 10 ходов впереди всех».

Конец цитаты.

Трамп даже не скрывает своих планов.

Но я тут несколько дней назад наблюдал абсолютное счастье, царившее в российской блогосфере, в связи с публичным унижением Зеленского.

И по сей день не могу понять в чём прикол.

Чему так радуются взрослые, казалось бы, люди?

Ну да: смешно, унизительно.

Но наша конкретная русская радость тут в чём состоит? Что его выгнали из Овального кабинета?

Ну и что? Дальше-то что?

Мы за унижение Зеленского воюем или за победу на Украине?

Можно как-то не путать одно с другим?

Да и унижение – оно такое как бы театральное.

Америка разве перестала помогать?

Или теперь, как у нас многие надеются, Европа будет помогать «одна», «без Америки»? Восстав «против американского гегемона»?

Да смешно это всё.

Никто не восстаёт. Все работают в одной связке.

Изнасилуют Зеленского и совместно заберут себе столько Украины, сколько им надо.

А русским покажут какую-нибудь театральную сценку, чтоб они порадовались.

Впрочем, даже Зеленского могут оставить.

Хотя это вообще не имеет никакого значения – где он, как он, что с ним, насколько весело его унижает Трамп, жив он или не вполне.

Имеет значение только насколько боеспособно ВСУ, как себя чувствует Русская Церковь на Украине, чьи военные ходят по Киеву, по Одессе, по Харькову, а также по Славянску, Краматорску, Херсону и Запорожью, находящимся согласно нашей Конституции в составе России.

Захар Прилепин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

Часть 1: План Трампа

1. Трамп заставит Зеленского уступить через сделку по добыче ископаемых.

2. Американские компании на Украине предотвратят атаку России.

3. Зеленский сдастся без поддержки США, а Трамп "обыграет" всех.

Часть 2: Реакция и сомнения

4. Россияне радуются унижению Зеленского, но автор считает это театром.

5. Запад действует сообща, а унижение — отвлечение.

6. Цели России — победа, а не шоу с Зеленским.

Часть 3: Главное

7. Важны ВСУ, Русская Церковь и контроль над городами, а не судьба Зеленского.

Вывод:

Автор статьи подвергает сомнению восторг российской аудитории по поводу унижения Зеленского Трампом, считая это отвлекающим манёвром, не влияющим на реальные цели конфликта. Стратегия Трампа, согласно цитате, выглядит как хитроумный план по сохранению контроля над Украиной через экономические рычаги, что потенциально ограничивает действия России. Однако автор настаивает, что судьба Зеленского — второстепенна, а ключевыми остаются военные и геополитические итоги: кто контролирует территорию и каковы реальные силы сторон. Радость россиян автор считает преждевременной и поверхностной, поскольку Запад продолжает работать сообща, а театральные жесты не меняют сути противостояния.