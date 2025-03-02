Не стоит недооценивать Дональда Трампа
Дональд Трамп в социальной сети репостнул сообщение о том, что он вынудит Зеленского уступить и принять все его условия.
И таким образом загонит Россию в угол, отняв у неё Украину.
ЦИТАТА.
«Теперь у Зеленского не будет иного выбора, кроме как пойти на попятную и принять условия Трампа. Но вот что самое гениальное – Трамп фактически защищает Украину, не втягивая США в войну.
Заключая сделку по добыче полезных ископаемых, Трамп гарантирует, что американцы будут вовлечены в горнодобывающую промышленность Украины. Это предотвратит Российское вторжение, потому что нападение на Украину будет означать угрозу жизням американцев, что вынудило бы США отреагировать.
Трамп обыграл обе стороны, как искусный шахматист. В конце концов, у Зеленского не будет иного выбора, кроме как уступить, потому что без поддержки США Украина не сможет выиграть длительную войну против России. И как только американские компании начнут добычу полезных ископаемых на Украине, Путин не сможет атаковать, не вызвав серьезных международных последствий.
Не стоит недооценивать Дональда Трампа. В этой шахматной партии он на 10 ходов впереди всех».
Конец цитаты.
Трамп даже не скрывает своих планов.
Но я тут несколько дней назад наблюдал абсолютное счастье, царившее в российской блогосфере, в связи с публичным унижением Зеленского.
И по сей день не могу понять в чём прикол.
Чему так радуются взрослые, казалось бы, люди?
Ну да: смешно, унизительно.
Но наша конкретная русская радость тут в чём состоит? Что его выгнали из Овального кабинета?
Ну и что? Дальше-то что?
Мы за унижение Зеленского воюем или за победу на Украине?
Можно как-то не путать одно с другим?
Да и унижение – оно такое как бы театральное.
Америка разве перестала помогать?
Или теперь, как у нас многие надеются, Европа будет помогать «одна», «без Америки»? Восстав «против американского гегемона»?
Да смешно это всё.
Никто не восстаёт. Все работают в одной связке.
Изнасилуют Зеленского и совместно заберут себе столько Украины, сколько им надо.
А русским покажут какую-нибудь театральную сценку, чтоб они порадовались.
Впрочем, даже Зеленского могут оставить.
Хотя это вообще не имеет никакого значения – где он, как он, что с ним, насколько весело его унижает Трамп, жив он или не вполне.
Имеет значение только насколько боеспособно ВСУ, как себя чувствует Русская Церковь на Украине, чьи военные ходят по Киеву, по Одессе, по Харькову, а также по Славянску, Краматорску, Херсону и Запорожью, находящимся согласно нашей Конституции в составе России.
Захар Прилепин
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
Часть 1: План Трампа
1. Трамп заставит Зеленского уступить через сделку по добыче ископаемых.
2. Американские компании на Украине предотвратят атаку России.
3. Зеленский сдастся без поддержки США, а Трамп "обыграет" всех.
Часть 2: Реакция и сомнения
4. Россияне радуются унижению Зеленского, но автор считает это театром.
5. Запад действует сообща, а унижение — отвлечение.
6. Цели России — победа, а не шоу с Зеленским.
Часть 3: Главное
7. Важны ВСУ, Русская Церковь и контроль над городами, а не судьба Зеленского.
Вывод:
Автор статьи подвергает сомнению восторг российской аудитории по поводу унижения Зеленского Трампом, считая это отвлекающим манёвром, не влияющим на реальные цели конфликта. Стратегия Трампа, согласно цитате, выглядит как хитроумный план по сохранению контроля над Украиной через экономические рычаги, что потенциально ограничивает действия России. Однако автор настаивает, что судьба Зеленского — второстепенна, а ключевыми остаются военные и геополитические итоги: кто контролирует территорию и каковы реальные силы сторон. Радость россиян автор считает преждевременной и поверхностной, поскольку Запад продолжает работать сообща, а театральные жесты не меняют сути противостояния.
Странное от Захарки.
404 УЖЕ раскуплена между паразитами – оккупантами. Земля и производства . Кроме атомной промышленности.
Полный контроль, – это новый передел собственности между ж/саксами, местными ж/ами , турками и пр. жульём . А такой передел ,- только силовой. Т.е. войсками США или ЧВК от ТНК по защите пере-ворованного майна и недр вна Украине .
П.С. “Включение” международного пгава для решения таких задач упрётся в “стрелку” с РФ.
По вашему уважаемый Шапов. коррупция на территории Украины должна быть только украинской выгоды. Но ведь когда приезжал помощник Трампа, чтобы подписать документ, то Зеленский к нему не вышел. Этот момент вы помните. А когда Трамп пригласил Зеленского и в овальном зале демонстративно его унизил, то это выглядит плохо. А при таком развороте событий с вашей юристикой международной и одним и тем же народом Россия обязана спасти Украину. Но ведь до сих пор Россия задачи СВО не решила.
Как быть ?
Я в шоке -это действительный уровень образования (две лаборатории создал )-здесь представленные Посвященным и Доктора психиатрии.материалы.Это же уровень ,в лучшем случае маргиналов?Да ладно Карл -они спецом играют в простачков,закатывать здесь истерики и притащить Захарку (все помнят его встречу с Навальнером ,видео)-тогда какова его цель..Но больше поразил Просветленный -Сакс !!??-должен был нас поразить,да он издеватся ,а где его аналитеческое эссе,п.с. т.с.Может напишет еще за ночь..И опять хитрят и юлят ,ведь им известно же ;”
Всем очевидно, что европейскую армию будут строить на базе резерва ВСУ. Только линия фронта станет чуть протяженнее, но одновременно никто с Германией в штыковую атаку ходить не будет.
Украина переживает удары по энергетике, так как это аграрная постсоветская страна, где главное богатство – зерно и кукуруза.
В Европе же все технологичненько. На тоненького все.
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Condottiero ™
В НАТО и Британии принято решение не возвращать пока на Украину военнослужащих ВСУ проходящих обучение в Европе и Британии. Они могут быть задействованы в рамках замены сил НАТО в Европе.
Информация активно обсуждается на пабликах западных военных экспертов…п.с. кто в это не поверит ?? А эти двое в несознанке ,мол нас одурачил фининтерн,Сион . А поведение сегодня ,истеричное ,нас обманули ,нападают
“меня обманывать не надо я сам обманываться рад… “Кто знает полную версию…
“правобережные уже пару тысяч лет только в таком майданном режиме и живут, кроме небольших периодов вхождения в империи
их не нужно и невозможно оболванить, как нельзя оболванить или тем более как-то воспитать прирожденную истеричку — они всегда мимикрируют ради мелкой выгоды здесь и сейчас, проголосовать за пакет гречки, разнести страну за печеньки
а еще ради лести в свой адрес — “на дурака не нужен нож…”
именно что людская масса, истеричная толпа без индивидуальностей, родоплеменной пережиток
а с помощью современных соцсетей безличное состояние мнительной толпы достигается и поддерживается независимо от местонахождения — хоть на хуторе, хоть в европах,Хоть Захаркой ,кстати Левинским.
Неудачное вложение денег США, неудачная организация наемников НАТО и техники. Теперь надо каким то образом выступить перед украинским народом, что они победили, и скоро они это почувствуют. Надо решить как отдавать деньги США. Оружия для продажи Украине уже нет. Все это тоже нужно как то объяснить украинскому народу.
И последний вопрос кто будет это все восстанавливать, и кто даст денег на восстановление.
И рассказывать что у Европы есть оружие на еще пол года не нужно.
Задачи сложные.
Все нормально у США. Они устранили конкурента в продаже газа, стремный сланцевый продают дороже нашего нормального. Подорвали мирную экономику Европы и перестроили ее на военный лад. Создали рынок для своего оружия размахом с ВОВ. Отвлекли свой народ для внутренних проблем. Разрушили потуги азиатских стран в создании своих азиатских союзов. Разгромили суверенные страны Югославию Ирак Ливию Сирию подбираются к Ирану. Сейчас создают волну овцелюбия с волчьим оскалом. Зе в этой волне их вполне устраивает.