Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

“Лучшие в приграничье”

19 0

Снимок экрана 2025-03-01 224612.jpg

Документальный цикл"Лучшие в Приграничье".
Сюжет первый: "За Державу обидно..".

Видео на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=m3t7QSkYugo

Аннотация:

Курск и курская область сентябрь 2024-го и январь 2025-го года. Интервью с добровольцем спецподразделения АК "БАРС КУРСК" Игорем Амелиным (ЧВК ВАГНЕР) и директором Музея Курской Битвы поискового отряда "Курган", Алексеем Васильевичем Сотниковым.

Комментарий редакции

Тезисы выпуска:

1. Текущая ситуация в Курской области:
   – В августе 2024 года произошло вторжение украинских войск в Курскую область, что вызвало панику среди населения и эвакуацию многих жителей.
   – Противник продвинулся на глубину до 15 км, захватив 11 населённых пунктов, включая Любимовку и Покровскую.
   – Военные действия сравниваются с Курской битвой 1943 года: по полям снова движутся танки (теперь "Леопарды" и "Челленджеры" вместо "Тигров" и "Фердинандов").

2. Реакция местных жителей и добровольцев:
   – Добровольцы, включая рассказчика (Игоря), организовались для защиты региона без контрактов и материальной заинтересованности.
   – Люди поднимали боевой дух, используя символику (например, флаг "Вагнера"), что вдохновляло как мирных жителей, так и солдат.
   – Отмечена нехватка подготовки и ресурсов у первоначальных защитников, включая срочников, что привело к слабому сопротивлению на первых этапах.

3. Критика военного руководства:
   – Указывается на "преступную халатность": недостаточная подготовка, отсутствие координации, ошибки в снабжении (например, гранатомёты без выстрелов, ПТУРы с несовместимыми боеприпасами).
   – Оборонительные сооружения ("зубы дракона") оказались неэффективными из-за отсутствия мин и саботажа местных руководителей, не желавших минировать поля ради сельхозтехники.

4. Цели противника:
   – Главная цель ВСУ — подойти на расстояние прямой видимости к Курску для артиллерийских обстрелов и вынудить Россию к переговорам на невыгодных условиях.
   – Западные эксперты сравнивают операцию с событиями в Белгородской области в 2023–2024 годах, но отмечают её больший масштаб.

5. Сравнение с историей и моральный дух:
   – События воспринимаются как "Курская битва номер два" с теми же участниками (Запад против России) и целями — реванш за поражение в 1945 году.
   – Надежда возлагается на Российскую армию, как в 1943 году на Красную армию, с верой в её способность защитить страну.

6. Проблемы и перспективы:
   – Отмечается превосходство противника в ресурсах (дроны как "расходный материал") и тактике, а также присутствие иностранных наёмников (французы, поляки, англичане), использующих конфликт как полигон.
   – Для победы требуется кардинальное изменение стратегии, полноценная мобилизация и превращение "странной военной операции" в "нормальную войну".
   – Прогноз: без решительных действий конфликт затянется до лета 2025 года, а занятые противником территории превратятся в "лунный пейзаж".

7. Человеческий фактор:
   – Примеры героизма: контрактник, потерявший брата и переживший плен, вернулся на фронт из чувства долга.
   – Судьба мирных жителей на оккупированных территориях остаётся неясной; многие бежали, другие остались без крова.

8. Роль Пригожина и ЧВК "Вагнер":
   – Упоминается предсказание Пригожина о создании буферной зоны в случае отсутствия подготовки, что сбылось.
   – "Вагнер" сыграл важную роль в поднятии духа и организации сопротивления на ранних этапах.

Вывод:
Выпуск представляет собой эмоциональный и детализированный рассказ очевидца о вторжении ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, подчёркивая трагизм ситуации и сравнивая её с Великой Отечественной войной. Основной акцент сделан на героизме добровольцев, неготовности официальных структур и стратегических ошибках руководства, что позволило противнику достичь успехов. Автор выражает убеждение, что без радикальных изменений в подходе к войне Россия рискует проиграть, подчёркивая необходимость национального единства и мобилизации. Ситуация воспринимается как исторический реванш Запада, а надежда на победу связана с армией и памятью о подвигах предков.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9700377.html
Метки: Видео, война на украине, вс рф, всу, добровольцы, Курск, чвк вагнер
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Харьковский бизнес уходит в Россию
Александр Коц пишет о прибытии подразделений Добровольческого Корпуса на Курское направление
О плюсах Таможенного союза для Украины
Санкции до Киева доведут
Россия — Турция! Фальшивые войны, фальшивая история…

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: