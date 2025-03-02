Комментарий редакции

Тезисы выступления Джефри Сакса:

1. Личная вовлеченность и опыт: Сакс подчеркивает свой многолетний опыт работы с лидерами Восточной Европы, бывшего СССР, России и США, что позволяет ему говорить на основе личных наблюдений, а не идеологии.

2. Роль США в глобальных конфликтах: Он утверждает, что многие войны последних 40 лет (включая Украину, Сербию, Ирак, Сирию, Ливию и др.) были инициированы или поддержаны США, которые после распада СССР в 1991 году решили, что могут игнорировать международные обязательства и интересы других стран.

3. Расширение НАТО как провокация: Сакс считает, что расширение НАТО на восток, вопреки обещаниям 1990–1991 годов не продвигаться "ни на дюйм восточнее", было целенаправленным проектом США для установления униполярного мира, что привело к конфликту с Россией, особенно в случае с Украиной и Грузией.

4. Европейская политика и зависимость: Европа, по мнению Сакса, не имеет собственной внешней политики, следуя за США, что привело к утрате ее голоса на международной арене после 2003 года (Иракская война). Он критикует ЕС за отсутствие стратегической автономии.

5. Украинский конфликт: Сакс рассматривает войну на Украине как результат американской политики смены режима (переворот 2014 года) и отказа от выполнения Минских соглашений. Он утверждает, что цель России в 2022 году была не захват Украины, а принуждение к переговорам о нейтралитете.

6. Переговоры и мир: Сакс уверен, что война на Украине завершится в ближайшие месяцы благодаря переговорам между Трампом и Путиным, но подчеркивает, что Европе нужно самой выстраивать мир с Россией, а не полагаться на США.

7. Критика американской стратегии: Он осуждает подход США, основанный на одностороннем принятии решений без диалога с другими сторонами, что ведет к ошибочным прогнозам и конфликтам.

8. Европейская идентичность и потенциал: Сакс призывает Европу разработать независимую внешнюю политику, основанную на дипломатии, а не на конфронтации, и отмечает ее лидерство в устойчивом развитии, климатической повестке и качестве жизни.

9. Миротворческая роль: Он видит возможность для Европы стать глобальным лидером в продвижении мира, особенно в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и отношений с Китаем, который не считает врагом.

10. Технологический оптимизм: Сакс верит в потенциал технологий для создания "эры изобилия", если человечество избежит самоуничтожения через войны.

Вывод:

Джефри Сакс представляет конфликт на Украине и другие глобальные кризисы как результат американской политики униполярности и расширения НАТО, считая это стратегической ошибкой, дорого обошедшейся Европе. Он призывает ЕС освободиться от зависимости от США, выстроить собственную внешнюю политику, основанную на дипломатии и реализме, и взять на себя инициативу в создании мира в Европе и за ее пределами. Несмотря на критику текущего положения, Сакс оптимистичен относительно будущего, если удастся преодолеть конфронтацию и использовать технологический прогресс для общего блага. Его выступление — это одновременно обвинение в адрес США и НАТО и призыв к Европе стать самостоятельным актором на мировой арене.

Дополнительный вывод:

1. Роль Сакса в 1990-х годах:

– Сакс был советником Горбачева в 1990–1991 годах и позже Ельцина в 1991–1993 годах, а также консультировал правительства Польши, Украины и других постсоветских стран. Его подход, известный как "шоковая терапия", способствовал быстрому переходу к рыночной экономике, что в случае России сопровождалось экономическим спадом, приватизацией и ростом влияния западных интересов. Критики, включая российских аналитиков, утверждают, что эта политика не укрепляла Россию, а напротив, ослабляла ее, открывая путь для западных компаний и политического давления. Сакс в выступлении упоминает, что предлагал финансовую помощь СССР в 1991 году, но его инициатива была отвергнута американскими коллегами. Это может быть правдой, но не исключает того, что его рекомендации в целом соответствовали интересам Запада, а не России.

2. Смена риторики:

– С 1990-х Сакс не выступал с громкими заявлениями о необходимости мира с Россией или против расширения НАТО. Его молчание в те годы, когда формировалась политика униполярности США, контрастирует с нынешней активной критикой американской гегемонии. Это может наводить на мысль, что его позиция изменилась под влиянием текущей ситуации — побед России на украинском фронте и ослабления позиций Запада. Если он "всегда знал", что Россия защищается, почему он не говорил об этом раньше? Возможно, тогда это было не в его интересах или не соответствовало политическому климату.

3. Мир как тактический ход:

– Запад, столкнувшись с неудачей в открытом противостоянии через Украину, может использовать призывы к миру как способ выиграть время. Сакс, будучи известным интеллектуалом, может служить инструментом этой стратегии, представляя "гуманистическую" версию западного нарратива: "Мы ошибались, давайте договариваться". Это позволяет Западу сохранить лицо, перегруппироваться и подготовить новые подходы к сдерживанию России. Его акцент на переговорах Трампа и Путина и скором конце войны может быть попыткой убедить Россию расслабиться, пока Запад ищет другие рычаги давления.

4. Политическая игра:

– Сакс подчеркивает независимость своего мышления, утверждая, что он никогда не был связан с политическими партиями. Однако его связи с американским истеблишментом (например, с Джеком Салливаном или Викторией Нуланд) и его работа на высоком уровне в интересах США в прошлом ставят под сомнение эту "независимость". Его выступление в Европарламенте, где он призывает Европу к самостоятельности, может быть частью более широкой игры: ослабить единство Запада в глазах России, чтобы отвлечь внимание от американских планов.

Контраргументы в защиту Сакса:

- Сакс мог искренне эволюционировать в своих взглядах, осознав последствия политики 1990-х и последующих десятилетий. Его критика США и НАТО может быть результатом разочарования в том, как его идеи были реализованы или проигнорированы.

- Его призывы к миру и дипломатии могли быть заглушены в прошлом из-за доминирования милитаристского нарратива в США, а сейчас он получил площадку благодаря изменению глобального контекста.

- Он действительно может считать, что Россия защищается, но ранее не имел достаточно влияния, чтобы изменить политику Запада, а теперь использует момент, чтобы донести свою точку зрения.

Вывод:

Сакс, возможно, не вполне откровенен, и его нынешняя позиция может быть продиктована как личными убеждениями, так и политической целесообразностью. Его прошлые действия как экономического советника в 1990-х годах способствовали ослаблению России, что делает его призывы к миру сегодня подозрительными в глазах тех, кто видит в этом тактический ход Запада. Скорее всего, его выступление — это смесь искреннего желания избежать эскалации и попытки адаптироваться к новой реальности, где Россия демонстрирует силу. Однако нельзя исключать, что за его словами стоит расчет Запада: перевести конфликт в фазу переговоров, чтобы сохранить влияние и подготовиться к следующему этапу противостояния. Таким образом, его речь может быть частью "очередной политической игры", где мир — это не цель, а средство.