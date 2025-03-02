1973. Эйно Хански в Советском Союзе. Часть 2
1973. Эйно Хански в Советском Союзе. Часть 1
23. Изба недалеко от Новгорода
24. Озеро с банями недалеко от Новгорода
25. Новгород. Областная доска почета
26. Ростов на Дону. Ул. Станиславского и Собор Рождества Пресвятой Богородицы
27. Ростовский театр драмы имени М. Горького
28. п. Новотерский, Терский конный завод
29. Станция Орджоникидзе
30. Верхний Фиагдон
31. Верхний Фиагдон. Памятник воинам-куртатинцам
32. Харисдмин
33. Пятигорск. Верхняя радоновая лечебница
34. Пятигорск. Вечный огонь и памятник павшим в Великой отечественной войне
35. Пятигорск. Массовое еврейское захоронение на горе Машук
36. Пятигорск. На месте дуэли Лермонтова
37. Сочи. У сквера у кинотеатра Сочи
38. Винница. Аистиное гнездо на пути в Винницу
39. Винница. Мальчик ведет корову на пастбище.
40. Винница. Площадь Гагарина
41. Винница. Памятник погибшим при строительстве бункера Гитлера под Винницей
42. Винница. Памятник летчикам-освободителям Винницы
43. Сельский двор в Винницкой области.
44. Ялта. Порт. Теплоход Узбекистан
45. Ялта. Собор Александра Невского
46. Ялта. Дом-музей А.П.Чехова.
47. Дом Чехова в Ялте. Кабинет писателя.
48. Дом Чехова в Ялте. Спальня
49. Дом Чехова в Ялте. Комната сестры писателя
50. Ливадийский дврец
Поделиться:
Нужны фото как Советский Союз приехал в гости к Хаски.