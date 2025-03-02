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1973. Эйно Хански в Советском Союзе. Часть 2

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1973. Эйно Хански в Советском Союзе. Часть 1

23. Изба недалеко от Новгорода.jpg
23. Изба недалеко от Новгорода

24. Озеро с банями недалеко от Новгорода.jpg
24. Озеро с банями недалеко от Новгорода

25. Новгород. Областная доска почета.jpg
25. Новгород. Областная доска почета

26. Ростов на Дону. Ул. Станиславского и Собор Рождества Пресвятой Богородицы.jpg
26. Ростов на Дону. Ул. Станиславского и Собор Рождества Пресвятой Богородицы

27. Ростовский театр драмы имени М. Горького.jpg
27. Ростовский театр драмы имени М. Горького

28. п. Новотерский, Терский конный завод.jpg
28. п. Новотерский, Терский конный завод

29. Станция Орджоникидзе.jpg
29. Станция Орджоникидзе

30. Верхний Фиагдон.jpg
30. Верхний Фиагдон

31. Верхний Фиагдон. Памятник воинам-куртатинцам.jpg
31. Верхний Фиагдон. Памятник воинам-куртатинцам

32. Харисдмин.jpg
32. Харисдмин

33. Пятигорск. Верхняя радоновая лечебница.jpg
33. Пятигорск. Верхняя радоновая лечебница

34. Пятигорск. Вечный огонь и памятник павшим в Великой отечественной войне.jpg
34. Пятигорск. Вечный огонь и памятник павшим в Великой отечественной войне

35. Пятигорск. Массовое еврейское захоронение на горе Машук.jpg
35. Пятигорск. Массовое еврейское захоронение на горе Машук

36. Пятигорск. На месте дуэли Лермонтова.jpg
36. Пятигорск. На месте дуэли Лермонтова

37. Сочи. У сквера у кинотеатра Сочи.jpg
37. Сочи. У сквера у кинотеатра Сочи

38. Винница. Аистиное гнездо на пути в Винницу.jpg
38. Винница. Аистиное гнездо на пути в Винницу

39. Винница. Мальчик ведет корову на пастбище.jpg
39. Винница. Мальчик ведет корову на пастбище.

40. Винница. Площадь Гагарина.jpg
40. Винница. Площадь Гагарина

41. Винница. Памятник погибшим при строительстве бункера Гитлера под Винницей.jpg
41. Винница. Памятник погибшим при строительстве бункера Гитлера под Винницей

42. Винница. Памятник летчикам-освободителям Винницы.jpg
42. Винница. Памятник летчикам-освободителям Винницы

43. Сельский двор в Винницкой области.jpg
43. Сельский двор в Винницкой области.

44. Ялта. Порт. Теплоход Узбекистан.jpg
44. Ялта. Порт. Теплоход Узбекистан

45. Ялта. Собор Александра Невского.jpg
45. Ялта. Собор Александра Невского

46. Ялта. Дом-музей А.П.Чехова.jpg
46. Ялта. Дом-музей А.П.Чехова.

47. Дом Чехова в Ялте. Кабинет писателя.jpg
47. Дом Чехова в Ялте. Кабинет писателя.

48. Дом Чехова в Ялте. Спальня.jpg
48. Дом Чехова в Ялте. Спальня

49. Дом Чехова в Ялте. Комната сестры писателя.jpg
49. Дом Чехова в Ялте. Комната сестры писателя

50 Ливадийский дврец.jpg
50. Ливадийский дврец
Источник: https://humus.livejournal.com/10266048.html
Метки: история, крым, Россия, фото
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