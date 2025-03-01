Для людей имеющих отношение к войне известно, что ничто так хорошо не справляется с изоляцией района боевых действий, как FPV-дроны. Ни артиллерия, ни классическая авиация и близко не могут сделать того, что вытворяют дроны и это на данный момент является самой большой проблемой.

Свободная охота вдоль логистических маршрутов, минирование, разведка, огневые налёты, атака одиночных целей типа человек, превращает войну в постоянное напряжение сил, где даже на расстоянии в 20 км от переднего края, нельзя чувствовать себя в безопасности.

Понятно, что необходимо оказывать противодействие, но еще более важным является собственное воздействие на логистические маршруты противника и для этого у нас должно быть очень много дронов, способных на дальности 20+ км наносить удары серьёзным боеприпасом ( кумулятивный и ОФС), способным уничтожить бронированную технику противника, а равно гарантировано поражать пехоту в радиусе 7-10 метров и уничтожать автомобиль вместе со всем личным составом.

Ежедневная охота на таких дальностях не только существенно сокращает наступательные и оборонительные возможности врага, но и оказывает очень серьёзное психологическое воздействие. На каждый вражеский дрон, должно быть 5 наших, на каждый снаряд, 10 наших, на каждую вражескую ракету, сотня русских ракет. Война, это прежде всего промышленность, логистика и экономика и уже потом непосредственно огневое поражение.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. FPV-дроны эффективнее артиллерии и авиации в изоляции района боевых действий.

2. Дроны создают постоянную угрозу даже на расстоянии 20 км от линии фронта.

3. Необходимо превосходство в количестве и качестве собственных дронов.

4. Требуются дроны с дальностью 20+ км и мощными боеприпасами.

5. На каждый вражеский дрон должно быть 5 своих, на снаряд — 10, на ракету — 100.

6. Война — это прежде всего промышленность, логистика и экономика.

Вывод:

Статья анализирует современную тактику ведения боевых действий с акцентом на важность FPV-дронов как революционного инструмента войны. Автор считает, что эти устройства кардинально изменили характер конфликтов, создавая постоянную угрозу даже в глубоком тылу. Ключевой тезис заключается в необходимости количественного и качественного превосходства в дронах и других вооружениях для эффективного воздействия на логистические возможности противника. Автор подчеркивает фундаментальную роль промышленного и экономического потенциала в современных военных конфликтах, ставя их важность выше непосредственного огневого поражения.