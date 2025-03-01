Сенсация! В Сибири родился мальчик ТРАМП! Папу зовут Владимир. Новость я услышал по радио 25 февраля этого года, года великих перемен, как говорят эксперты. Знамение? Конечно! Но с древних времён известно, что знамения даются по Воле Всевышнего, с Неба. А это откуда? Из сознания людей, мозги которых СМИ утрамповали настолько, что даже счастье своё родители назвали именем лидера паразитической державы.

Со знамениями у США всё по-настоящему, от Неба. В полночь, в момент наступления 2025 года, в шпиль здания Конгресса США на Капитолийском холме ударила молния. Одновременно с этим ещё три молнии ударили в три знаковых для американцев объекта: Всемирный торговый центр и знаменитый небоскрёб, гордость американцев Эмпайр-стейт-билдинг. Молния ударила и в монумент Джорджу Вашингтону, символизирующий лидерство США во всём мире. Удары стихии совпали с массовой забастовкой рабочих на Восточном побережье США. Ещё одним дурным предзнаменованием сами жители США считают целую череду катастроф, обрушившихся на Калифорнию. Есть предзнаменования, касающиесяся не только США, но и всей Северной Америки. Мексиканские индейцы утверждают, что такое было только один раз в истории — перед появлением конкистадоров. Накануне президентских выборов 2024 года в туристической зоне Ихуацио (Мексика) обрушилась пирамида индейцев пурапеча, которая стояла 1100 лет. Через две недели после этого в США обрушилась знаменитая двойная арка (природная!) в штате Юта возрастом 190 миллионов лет.

Американский профессор истории Альфред Маккой ещё в 2010 году предсказал падение США в 2025 году. В 2008 году потеряно первое место по количеству патентов на изобретения. В 2009 году США опустились на 40-е место в рейтинге по конкурентоспособности и инновациям. Их обскакали китайцы, представившие самый быстрый компьютер в мире. По качеству образования в 2010 году США опустились на 12-е место. По качеству преподавания математики США заняли 54-е место среди 139 стран. Маккой предупредил, что произойдёт падение доллара. После этого некоторые страны перейдут на платежи в юанях, иенах или рублях, США начнут стремительно терять мировое господство. Кстати, профессор слегка ошибся в прогнозе. Третья мировая война, по его мнению, могла начаться не с Украины, а с захвата компьютеров на американских военных базах китайским вредоносным программным обеспечением. После чего противники США перенаправили бы американские ракеты и дроны на нужные им цели. Но горячая фаза world war III началась на Украине… Всё по плану мировой закулисы!

Из докладов Римского клуба видно, что борьба за энергию и ресурсы – доминанта мировой политики. Ресурсов планеты уже не хватает. Решение этой проблемы Запад сформулировал давно. Збигнев Бжезинский ещё в прошлом веке заявил: «Новый мировой порядок будет построен против России, на обломках России и за счет России».

При внимательном взгляде на новейшую историю видно, что РФ является проводником этой политики. Украина – обломок исторической России. Война идёт, но не объявлена, поскольку финансирование Незалежной продолжается. Не только в прокачке российского газа, а в тайных контактах олигархов воюющих сторон. Руководство РФ выводило и выводит накопления за рубеж. В итоге эти средства заморожены, а теперь оборачиваются против России. Всё идёт по плану.

…Возможно, авторы чада с чудным именем - люди продвинутые. Цитирую интернет от 3 мая 2020 года: «ВАШИНГТОН. ИНТЕРСАКС. Президент США считает необходимым возродить Советский Союз, чтобы в международных отношениях «снова наступили гармония и порядок». «Распад Советов принес Америке некоторые дивиденды, однако в долгосрочной перспективе это нам невыгодно, поскольку сильный соперник всегда держит тебя в форме», — написал Дональд Трамп в Твиттере. По его словам, место второй сверхдержавы пустует, а «этим узкоглазым из Поднебесной никогда его не занять в силу непривлекательности образа жизни и недостатка воображения». «Всё, что они умеют, – это тырить американские и европейские технологии, выдавая их за свои», — добавил лидер США.

…Тем временем идею Дональда Трампа с воодушевлением встретили пока только в Кремле. …Между тем очевидцы сообщают, что во время пробежки по парку президент Эстонии Керсти Кальюлайд упала в обморок. А главу Литвы Гитанаса Науседу увезли с сердечным приступом в одну из больниц Вильнюса».

Прекрасно помню комментарии той поры. Писали, что «План Трампа» - это быстрое возвращение всех «самостийников» в лоно Союза. Больше того, писали, что задружившись с Путиным, Дональд заставит всех заплатить за мародёрство имущества СССР, за унижение русских. В ООН (юридически, на мировом уровне) нет никакой «новой государственности», в том числе РФ. Там по-прежнему Союз Советских Социалистических республик! Есть, правда, письмецо Ельцина, известившего, что мы тут теперь хозяева - РФ…

Демократы тормознули Трампа на целых четыре года. И теперь надо спешить, пока США окончательно не развалились под гнётом собственного паразитизма. Новый лидер Штатов обрубил финансирование фондов, несущих «демократию» по планете. В СМИ говорят, что уже взвыли антисоветчики в Украине, Молдове, Грузии, Румынии и так далее. Стоит запустить на радио и ТВ советские песни и дело пойдёт. «Шуточки» с Гренландией, Канадой – спешка в освоении Северного морского пути. Надо не пустить в выгодную логистику Китай. Оторвать РФ (стратегический тыл противника) от Поднебесной!

Вот теперь про «этих узкоглазых». В мае будет 21 год со дня обнародования Русской Доктрины Победы с именем НЕБОПОЛИТИКА. Полковник ГРУ в отставке, публицист и китаевед Андрей Девятов, непрестанно озвучивающий Проект, уже устал повторять, что только вместе с Китаем Россия не проиграет в идущем переустройстве мира. Китайская специфика в части летоисчисления происходит от восприятия времени не как линейного прогресса, а как порядка следования событий в цикле перемен. Так же было на Руси до религий. Исторически мы уже были в едином государстве (по-китайски И-Го) во времена Чингисхана и в единой Семье Народов во времена Сталина. Мао получил посвящение от Сталина и тоже стал Великим. Этот титул – только потому, что Китай встал на ясный и Великий Путь. А Большой Брат, как называли там Союз, встал на путь предательства сразу после смерти Вождя Народов. Зачем Китай устроил «войнушку» на Даманском в марте 1969 года? Только ради того, чтобы публично «откреститься» от СССР, который начал терять лицо. Китайцы не признают «диалектику». Это от Европы, где «диавол». Да и на Руси всё было «на три», начиная с троичного кода (от зачатия Человека до его перехода в родительскую фазу – в тот Свет), заканчивая привычным «на троих». Так вот, эти «узкоглазые» и без «воображения», получив идею (смысл) и технологии Союза, поняв суть предательства Идеи, задружились с США и стали «тырить» технологии. Предприятия капиталисты построили в Поднебесной сами. Результат известен: США в технологиях уже отстает.

Небополитики давно доказывают, что в связке трёх сил «пассивная» выигрывает. СССР и США, схлестнувшись, словно два тигра, ослабили друг друга. США устояли лишь за счет мародерства богатств СССР. А КНР, в схватке не участвовавшая, заняла лидирующее положение в мировой экономике.

В мироздании действует универсальный закон сохранения энергии. В связке трёх сил общества людей сила образуется от соединения энергии с духом. Только тогда "ярость благородная вскипает как волна" и стремительным напором сокрушает любые преграды. Ни в США, ни в Европе никакая активация ЭТОГО невозможна. Нечего активировать: не было никогда и не будет.

Небополитики уже третье десятилетие, как выразился Девятов, «стучат глоткой», доказывая, что Россия – это ВОСТОК. Это понимали советские учёные, Гагарин полетел в космос на корабле «Восток». А руководители РФ упорно лезут на Запад. Распугали, предали и разогнали друзей и союзников по всему миру. Ельцин в угоду «партнёру» ставил Россию «раком, боком, всяко», лишь бы понравилось. Медведев в бытность президентом, затеял кампанию десталинизации страны, которая по факту стала демонизацией советского прошлого, сатанизмом. Но события развиваются словно по плану небополитиков, хотя их во власти и СМИ близко нет. На Восток РФ пинками загонял Запад. Это обстоятельства непреодолимой силы, тектонические изменения космического порядка. Вперёд России, потерявшей честь в перевороте девяностых, можно только «вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет Китая». В Поднебесной знают, что подлинная вера Руси – это Правильное Восточное Учение. Учение, учение, учение! А не религия. Только с воцарением Романовых произошла подмена. Кстати, именно эта семейка выпестовала США. Чего стоят только две эскадры кораблей во время Гражданской войны, блокировавшие поставки противникам федералов. Львиная доля вклада в Федеральную резервную систему – Романовых. А это худородные Захарьевы-Юрьевы. Богатство – за счёт обкрадывания народов Руси.

У китайцев в древней парадигме простое: «мы сами» (с уважением) побеждаем наших врагов руками наших союзников, с которыми нас связывают общие ценности и которых мы всячески поддерживаем. Нет для РФ и не будет братской поддержки, пока она не вернулась к исконным ценностям.

Пока в РФ работает формула Запада «Разделяй и властвуй», гармонии не будет, как это всегда в двоичной схеме балансов и противовесов. Там, где только интересы, нет ни врагов, ни союзников. Вчерашний враг, уже нанёсший народу страшный урон, сегодня уже друг, снова «взасос», коли припёрло в интересе. А завтра – снова всё наоборот.

Очень показательна порка Зеленского в овальном кабинете Трампа. Упираться начал вчерашний «друг и брат» на предмет расчета редкоземельными материалами. Выгнали! Конец тебе, братец. В России этих РЗМ полным-полно. Да и сама Украина будет в совместном Союзе. Эти металлы не так уж и редкие. Проблема в затратах и длинном плече до результата. Кто вложится в разработку дальних месторождений в той же Якутии, если отдачи «здесь и сейчас» не жди? В КНР это делает государство, вкладываясь вдолгую тем денежным контуром, который в СССР называли «безналичкой». Двухконтурная денежная система.

…Трудящийся человек – “накопительный и хранительный резервуар энергии” на Земле. Такие “резервуары” необходимы планете, и чем их больше, тем здоровее Земля. Поэтому, естественно, она будет покровительствовать им и в то же время освобождаться от непригодных “оболочек” — людей не трудящихся, а если точней – паразитов. Это есть в завещаниях крупнейших ученых России и мира. На первом месте тут советский ученый Побиск Георгиевич Кузнецов, последний из генеральных конструкторов СССР, крупнейший отечественный специалист по системам целевого управления и планирования. Имя для Руси какое-то чудное? Родители сделали аббревиатуру из «Поколение Октября, Борцов И Строителей Коммунизма». Побиск Кузнецов был руководителем академии Дубна, секретным ученым, которой входил в группу ученых, предназначенную для управления страной в случае крупной катастрофы. В 2000 году в комитете безопасности думы РФ Побиск Георгиевич зачитал завещание нашему президенту Путину. Оно было напечатано в количестве 300 экземпляров, которые сразу были уничтожены. Завещание «не услышано». И катастрофу мы ощущаем, стали её жертвами.

…Было такое: даже в Сибири давали имена, ранее невиданные. 17 июля 1924 года в Томске родился мальчик Влаиль. Имя – производное от Владимир Ильич Ленин. Будущий великий учёный в области медицины, биофизики, экологии, социологии, педагогики. Доктор медицинских наук, академик РАМН и РАН, профессор. Основные научные труды Влаиль Петрович Казначеев посвятил изучению проблем адаптации человека к различным климатогеографическим и социально-производственным условиям. Он доказал наличие полей в мироздании, которые тоньше по частотам электромагнитных, торсионных и других известных доныне. Ключ к ним – высочайшая нравственность Человека. «Ноосфера превращается в некросферу» - так называется последнее интервью В.П. Казначеева, данное Бразильскому научному фонду Николы Тесла, от 10 апреля 2013 года. А мы что делаем? Ноосферу радостью обогащаем?

… Известен документ, названный манифестом общественных сил, противостоящих либеральной порче русской земли. Это «Письма о современном состоянии России» (1882 год!!!) Р.А. Фадеева. Там указано, что на Руси ещё связано с подлинно нравственными идеалами: «живут только населения, выделившиеся в раскол; одни эти населения способны и в мирских делах к общему почину и дружному взаимодействию; потому же они неуязвимы как крепость для тлетворных политических учений... Люди идут в раскол для удовлетворения душевных потребностей, которого они лишены в господствующей церкви. Этим и объясняется упорство раскольников: они не хотят духовного рабства». Показав источники подлинной нравственности, Фадеев призывает не засорять их всякими ненужными вещами: парламентаризмом, «пустыми мечтами о разделении властей». «Раскольники» - это те кто сохранил Веру – Правильное Восточное Учение.

Известны записки Д.П. Шелехова (1842 год), который поразился кредиту «на веру, по совести», без всяких бумаг. Автору пояснили, что если обманул, то «глаз не показывай и не живи на свете, покинь здешнюю сторону и весь свой привычный промысел». Шелехов заключает: «В совести ищите основание кредита, доверия, народной совестью и честыо поднимайте доверие и кредит, о которых так много нынче говорят и пишут ученые по уму, но без участия сердца и опыта».

Есть у нас реальное участие сердца и опыта! Те, кто сохранил нравственные устои Руси и есть большевики, преодолевшие трёхвековой раскол в 1917 году и построившие первую на планете Державу Трудящихся.

…Трамп умница и молодец, заставляет прекратить войну и думает о народе. Своём! А мы кто? «Суверенные», но уже принявшие терминологию бизнеса, когда слово договор (дороже денег!) заменилось крутым – СДЕЛКА. На Руси это слово употреблялось только тогда, когда идёшь против совести.

Эдуард Наипов,

Кострома