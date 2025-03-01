Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Олешня, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Горналь, Гуево, Дмитрюков, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Старая Сорочина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Новенькое, Ободы, Сумы и Юнаковка Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также семь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64295 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 249 бронетранспортеров, 2095 боевых бронированных машин, 2264 автомобиля, 502 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России