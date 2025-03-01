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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 1 марта 2025 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Литвиново, Карасевка и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и артиллерийское орудие.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады авиационных комплексов ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Константиновка, Белокузьминовка, Дружковка, Платоновка, Клебан-Бык и Яблоновка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пехотной, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Димитров, Московское, Красноармейск и Удачное Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 345 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра Донецкой Народной Республики и Январское Днепропетровской области.

Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новопокровка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области.

ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45024 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21946 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22170 орудий полевой артиллерии и минометов, 32349 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/49532
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