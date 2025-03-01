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Сделка по полезным ископаемым сорвана

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После эпичнейшего рэп-баттла в Овальном кабинете, от которого словила «фейс-палм» даже послица Украины, Редкозеленского как нашкодившего школьника выставили за двери, и даже гамбургеров с колой не дали поесть. Несмотря на все попытки украинской стороны возобновить переговоры, извинения Зеленского в Твиттере и оправдательное интервью в Fox News, Трамп и Вэнс покинули «чат Украина» и пока не обещают вернуться.

Сделка по полезным ископаемым сорвана, поставки американской военной помощи, о которой уже договорились прежде, прекращены. Зеленскому не осталось ничего другого, как устроить себе очередные евроколядки, утешая себя в объятьях Стармера и Макрона – борт Зеленского незапланированно вылетел в Лондон. Логический финал «охреневшей содержанки», которая потеряла товарный вид и стала неинтересна господину, а запросы остались – теперь придётся идти на европанель, пытаясь компенсировать «выпадающие доходы» за счет коллективных форматов.

«Зеленский прошёл классический путь охреневшей содержанки, который описал в своей сказке ещё наше всё А.С. Пушкин. И если Байден и гейропейцы ещё как-то терпели припадки бывшей крестьянки-столбовой дворянки, которая захотела стать «владычицей морскою», то у Трампа с такими гражданками разговор короткий – с голой жопой на мороз обратно к разбитому корыту. Следующим логическим шагом будет возбуждение уголовных дел о тратах на Украине» – транслировал будущее наш хрустальный шар ещё 20 февраля


Американской военной заначки, которая была выделена ещё Байденом, хватит примерно до середины года, потом при таком сценарии ВСУ столкнется с критическим снарядным голодом. Европейцы одни не смогут удержать ситуацию, Трамп неслучайно на встрече со Стармером подколол – «справитесь одни с Россией?». Ещё хуже для украинцев, если американцы прекратят сотрудничество в сфере разведки – ВСУ «ослепнут по крайней мере на один глаз», останутся только британские спецсредства и разведчики, но их недостаточно.

Мы ранее уже говорили, что Маск одним нажатием кнопки может отключить Старлинк, но тогда развязка будет совсем скорой, и это не в интересах США, которые таким образом просто оставят Украину на растерзание Москвы. Более вероятен сценарий, что американцы поморозят Зеленского, и дождутся, когда тот с глубочайшими извинениями прибежит к ним обратно в Овальный кабинет, и будет делать то, что даже Биллу Клинтону с Моникой Левински не снилось. У Зеленского всего лишь два пути – подписывать капитуляцию с Москвой или Вашингтоном, и этот исторический выбор очевиден.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Провал переговоров с США: После неудачного «рэп-баттла» в Овальном кабинете Зеленского выставили за дверь, Трамп и Вэнс отказались от дальнейшего диалога с Украиной, несмотря на извинения и попытки оправдаться.

2. Срыв договорённостей: Сделка по полезным ископаемым не состоялась, поставки американской военной помощи, ранее согласованные, остановлены.

3. Поворот к Европе: Зеленский отправился в Лондон к Стармеру и Макрону, пытаясь компенсировать утрату американской поддержки за счёт европейских стран.

4. Образ «содержанки»: Зеленский сравнивается с героиней сказки Пушкина, которая, потеряв покровительство, осталась у «разбитого корыта». Трамп не терпит подобных «припадков», в отличие от Байдена и европейцев.

5. Будущее Украины:
   – Военная помощь от США, выделенная при Байдене, закончится к середине 2025 года, что приведёт к «снарядному голоду» ВСУ.
   – Европа не сможет самостоятельно поддерживать Украину, а прекращение разведывательного сотрудничества с США сильно ослабит ВСУ.

6. Роль Маска и Starlink: Отключение Starlink ускорит развязку, но США, скорее всего, предпочтут «заморозить» Зеленского, вынудив его вернуться с извинениями.

7. Выбор Зеленского: Либо капитуляция перед Москвой, либо полное подчинение Вашингтону — третьего пути нет.

Вывод:
Статья рисует мрачную картину для Украины: потеря поддержки США ставит Зеленского в безвыходное положение. Его попытки переориентироваться на Европу обречены на провал из-за недостатка ресурсов, а зависимость от американской помощи и технологий (включая Starlink) делает капитуляцию неизбежной. Автор видит два сценария — подчинение Москве или унизительное возвращение к Трампу, — подчёркивая, что текущая политика Зеленского ведёт к краху, сравнимому с финалом пушкинской сказки.

Источник: https://t.me/trueolen/1054
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 6728 5852
    КБ Александр два часа назад

      Всё-таки почему сделка не состоялась? Не очень верится, что Зеленский мог её совершить но не совершил – в его-то положении. Возможно, никакой сделки и не намечалось, а нужен был предлог, в виде её срыва, чтобы окончательно прекратить военную помощь ВСУ. Честно говоря, эта сделка сразу выглядела сомнительной, учитывая то, что она заключается на редкоземы, которые и так в любой момент могут оказаться у нас под ногами, а ввиду этой сделки окажутся там наверняка, т.к. её следствием будет возобновление американской помощи ВСУ, а значит – усложнение выполнения задач для ВСРФ. Не очень верится, что США, в преддверии переговоров с Россией, решили заключить такую сделку и направить ВСУ новую помощь, имея полную уверенность, что и она будет потрачена зря, т.к. её обеспечение окажется под ногами тех, против кого они оказывали и продолжили оказывать помощь и которые победят на поле боя. Заключение такой сделки будет дополнительным поводом для ВСРФ быстрее взять под свой контроль те территории, на которых окажется обеспечение американских денег направленных против ВСРФ. По-моему, это не их метод ведения бизнеса, когда вероятность вылететь в трубу равна почти ста процентам. У них и без этого проблем хватает.

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      • 8112 6276
        ИгорьКБ Александр час назад

          У каждого лидера своя фишка Трампу нравится слово сделка, сделают много сделок, политику это не изменит. Войну не прекратит, т к. причина войны не за океаном, и сделка это подтвердила.

      • 33322 28400
        марина два часа назад

          Да ну?И кто ж её сорвал -Зеля?? Всё таки самое интересное, кто у вчерашней акции Станиславский? Заготовка Трампа? Экспромт Зеленского? Тонкая игра Лондона?сценарий от труппы Трампа с приглашенным камео

          теперь не только у Киева, но и у кукловодов из Лондона все возможные ходы — проигрышные, как и отказ от них, не говоря уже о еврокомиссарах..НЕт конечно, поначалу он старался сдерживаться, видимо на транквилизаторах (вряд ли кокаин, он наоборот растормаживает) — но Трамп с Вэнсом нарочно запустили прессу до, а не после и нарочно затянули сеанс публичного общения

          лондонские как раз хотели порулить из Киева и поманипулировать Трампом через притворное согласие и спуск соглашения на тормозах

          а Трампу соглашение нужно только для торпедирования влияния лондонских и их попыток вытеснить американцев из их зоны влияния вокруг Одессы..Ах Одесса -бриллиант прямо в Российской Короне.
          Зеленский — не политический труп только потому, что никогда не был жив как политик,

        • 33322 28400
          марина два часа назад

            И все-таки писала ранее ,что знаком к началу замирения станут польские выборы скорые.
            ” о польских выборах.

            Тшасковский – это Туск (глобалисты)

            - Навроцкий, независимый, но поддерживаемый Качиньским (глобалисты), хотя некоторые из них за Трампа

            - Гжегож Браун, тот самый, который гасил ханукальные свечи в Сейме, монархист. Для меня это Лондон.

            - Ментцен, Конфедерация. Это на него делает ставку Трамп?

            задача номер 1 для трампистов — не допустить объединения сил правых и левых глобалистов, чтобы стравливать их и дальше

            правых глобалистов в самих США они раскололи и отчасти переподчинили (реакция Линдси Грэма на скандал с Зеленским — это окончательный отрыв правых от евроатлантической либеральной бюрократии)

            если сейчас ПиС поддержит Зелю, а не Трампа (или даже просто не поддержит Трампа), то это будет стоить им проигрыша выборов однозначно

            поддержка Трампа тоже раскалывает ПиС, но не так сильно, и Трамп может помочь им, пообещав сохранить американских военных только при победе лояльного кандидата — плюс гарантирован переход “конфедератов” на сторону протрамповского кандидата

            а иначе наоборот протрамповские из ПиС перейдут на сторону Конфедерации

            но в любом случае, даже победа ГО из-за раскола ПиС не даст Туску опоры для зачистки политического поля, поскольку большинство в Сейме тоже расколется и Туск в лучшем случае останется техническим премьером правительства меньшинства..

          • 33322 28400
            марина час назад

              ИГОРЕША ,уж ты точно не разгадал план ТРАМПА ,ты про желаемое тобой тут баешь..
              “В первой сделке Трамп требовал 100-процентного владения компанией.

              Лондон изменил условия сделки на 50/50.

              В четверг в Стамбуле состоялась секретная встреча России и США.(получили агреман в т.ч)

              В тот же день Трамп встретился со Стармером и отклонил предложение Лондона.
              все было согласовано с президентом Путиным.
              Путин хочет безоговорочной капитуляции Украины,что озвучивал всегда ,не в смысле территорий,а денацификации

              Свинья должна быть зарезана.

              Если американская разведка предоставит информацию о том, где украинцы спрятали свои запасы боеприпасов, их будет легко уничтожить.

              Затем, с минимальными собственными потерями, можно будет начать наступление и занять всю левую сторону. Тогда Киев попросит мира.т.е. Лондон

              формально конечно все оформят не так — нет, не капитуляция Киева перед Россией

              потому как им дали шанс капитулировать перед Вашингтоном, чтобы тот уже диктовал следующему полугетьману после “выборов” – как правильно демилитаризоваться и денацифицироваться на правом берегу

              у трампистов США в этом есть свой интерес — зажать европейцев так, чтобы у них не было шансов вырваться из цифровых тисков долларовой зоны путем втягивания США снова и снова в конфликт с Россией

              и да, Б/У должна быть расчленена на несколько зон протекторатов, где венгерские, польские, румынские и наверное белорусские националисты (умеренные, то есть на госслужбе) не без помощи своих радикалов будут зачищать бандеровцев в рамках борьбы с бандитизмом и контрабандой

              Путин уже сто раз разъяснял, чего хочет Россия — демилитаризация и денацификация всей Б/У плюс нейтральный буфер вместо натовцев в Восточной Европе

              п.с. а ты все Хероя из Зели хочешь? деньги российские потратить?-иногда имидж -это ФСЁ.

            • 19450 17848
              Руса час назад

                Европа будет искать замену после скандала с Трампом:
                “Орать на президента США в Белом доме – такого ещё не было” https://www.kp.ru/daily/27667.5/5055877/

                • 8112 6276
                  ИгорьРуса час назад

                    Руса ведь это смешно кто-то не согласился с нашим официально главным противником, с его лидером. И попал под нашу критику.

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