После эпичнейшего рэп-баттла в Овальном кабинете, от которого словила «фейс-палм» даже послица Украины, Редкозеленского как нашкодившего школьника выставили за двери, и даже гамбургеров с колой не дали поесть. Несмотря на все попытки украинской стороны возобновить переговоры, извинения Зеленского в Твиттере и оправдательное интервью в Fox News, Трамп и Вэнс покинули «чат Украина» и пока не обещают вернуться.



Сделка по полезным ископаемым сорвана, поставки американской военной помощи, о которой уже договорились прежде, прекращены. Зеленскому не осталось ничего другого, как устроить себе очередные евроколядки, утешая себя в объятьях Стармера и Макрона – борт Зеленского незапланированно вылетел в Лондон. Логический финал «охреневшей содержанки», которая потеряла товарный вид и стала неинтересна господину, а запросы остались – теперь придётся идти на европанель, пытаясь компенсировать «выпадающие доходы» за счет коллективных форматов.

«Зеленский прошёл классический путь охреневшей содержанки, который описал в своей сказке ещё наше всё А.С. Пушкин. И если Байден и гейропейцы ещё как-то терпели припадки бывшей крестьянки-столбовой дворянки, которая захотела стать «владычицей морскою», то у Трампа с такими гражданками разговор короткий – с голой жопой на мороз обратно к разбитому корыту. Следующим логическим шагом будет возбуждение уголовных дел о тратах на Украине» – транслировал будущее наш хрустальный шар ещё 20 февраля



Американской военной заначки, которая была выделена ещё Байденом, хватит примерно до середины года, потом при таком сценарии ВСУ столкнется с критическим снарядным голодом. Европейцы одни не смогут удержать ситуацию, Трамп неслучайно на встрече со Стармером подколол – «справитесь одни с Россией?». Ещё хуже для украинцев, если американцы прекратят сотрудничество в сфере разведки – ВСУ «ослепнут по крайней мере на один глаз», останутся только британские спецсредства и разведчики, но их недостаточно.



Мы ранее уже говорили, что Маск одним нажатием кнопки может отключить Старлинк, но тогда развязка будет совсем скорой, и это не в интересах США, которые таким образом просто оставят Украину на растерзание Москвы. Более вероятен сценарий, что американцы поморозят Зеленского, и дождутся, когда тот с глубочайшими извинениями прибежит к ним обратно в Овальный кабинет, и будет делать то, что даже Биллу Клинтону с Моникой Левински не снилось. У Зеленского всего лишь два пути – подписывать капитуляцию с Москвой или Вашингтоном, и этот исторический выбор очевиден.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Провал переговоров с США: После неудачного «рэп-баттла» в Овальном кабинете Зеленского выставили за дверь, Трамп и Вэнс отказались от дальнейшего диалога с Украиной, несмотря на извинения и попытки оправдаться.

2. Срыв договорённостей: Сделка по полезным ископаемым не состоялась, поставки американской военной помощи, ранее согласованные, остановлены.

3. Поворот к Европе: Зеленский отправился в Лондон к Стармеру и Макрону, пытаясь компенсировать утрату американской поддержки за счёт европейских стран.

4. Образ «содержанки»: Зеленский сравнивается с героиней сказки Пушкина, которая, потеряв покровительство, осталась у «разбитого корыта». Трамп не терпит подобных «припадков», в отличие от Байдена и европейцев.

5. Будущее Украины:

– Военная помощь от США, выделенная при Байдене, закончится к середине 2025 года, что приведёт к «снарядному голоду» ВСУ.

– Европа не сможет самостоятельно поддерживать Украину, а прекращение разведывательного сотрудничества с США сильно ослабит ВСУ.

6. Роль Маска и Starlink: Отключение Starlink ускорит развязку, но США, скорее всего, предпочтут «заморозить» Зеленского, вынудив его вернуться с извинениями.

7. Выбор Зеленского: Либо капитуляция перед Москвой, либо полное подчинение Вашингтону — третьего пути нет.

Вывод:

Статья рисует мрачную картину для Украины: потеря поддержки США ставит Зеленского в безвыходное положение. Его попытки переориентироваться на Европу обречены на провал из-за недостатка ресурсов, а зависимость от американской помощи и технологий (включая Starlink) делает капитуляцию неизбежной. Автор видит два сценария — подчинение Москве или унизительное возвращение к Трампу, — подчёркивая, что текущая политика Зеленского ведёт к краху, сравнимому с финалом пушкинской сказки.