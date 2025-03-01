Румыны требуют свободных и честных выборов
А вот настоящие, а не проплаченные протесты. Румыны протестуют против кражи у них президентских выборов, требуют свободного голосования с участием всех кандидатов (включая Джорджеску), а также наказания коррупционеров из действующего правительства выполняющего приказы Брюсселя.
Румыния сейчас самый яркий пример того, как ЕС подавляет права и свободы граждан, лишая их права выбора. На своей территории.
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У нас бы ОМОН разогнал и многие бы сели.
дикий народ
Если например раньше за Ельцина, то пожалуйста. А сейчас против чего то, только мигрантам можно несанкционированные мероприятия устраивать.
а шо? они ктото у себя – они себе не принадлежат