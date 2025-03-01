А вот настоящие, а не проплаченные протесты. Румыны протестуют против кражи у них президентских выборов, требуют свободного голосования с участием всех кандидатов (включая Джорджеску), а также наказания коррупционеров из действующего правительства выполняющего приказы Брюсселя.Румыния сейчас самый яркий пример того, как ЕС подавляет права и свободы граждан, лишая их права выбора. На своей территории.