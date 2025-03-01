ФСБ России предотвратила в Москве попытку убить митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), организованную военной разведкой Украины. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины. Ими оказались клирик Никита Иванкович и помощник митрополита Денис Попович. В ФСБ сообщили, что у них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными данными.

Арестованные уже дали признательные показания. В их телефонах обнаружили более 70 украинских контактов, среди которых пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ревчаченко. Установлено, что исполнителей теракта завербовали в середине 2024 года посредством мессенджера Telegram. В декабре 2024 года через тайник им передали самодельное взрывное устройство.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. Помощник митрополита Тихона Денис Попович, являющийся уроженцем города Черновцы, сообщил, что был завербован спецслужбами Украины под угрозой убийства его родственников. Арестованные признались, что должны были заложить взрывное устройство в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве. Бомбу в храм должен был принести Попович.

Покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, предотвращенное ФСБ, подтвердило, что для Киева нет ничего святого, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Нынешний митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов) родился в 1958 году в московской семье. Вот как он рассказал о себе в своей книге: «Меня крестили сразу после окончания института в 1982 году. Тогда мне было 24 года. Никто не знал, был ли я крещен в детстве. В те годы такое случалось нередко: бабушки и тетушки часто крестили детей втайне от неверующих родителей».

По словам митрополита, к вере он пришел во время учебы во ВГИКе. Там, как вспоминал Тихон, было много прекрасных преподавателей, которые заставляли задуматься над главными вопросами жизни. Сейчас о.Тихон (в миру – Георгий Александрович Шевкунов) – глава Крымской митрополии, также он руководит комиссией по взаимодействию РПЦ с музейным сообществом. Кроме того, Тихон – сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, председатель Патриаршего совета по культуре.

Но почему все-таки укронацисты хотели убить именно его? А, скажем, не генерала СВО, что сегодня для них важнее? А по той же причине, по которой пытались убить русского православного философа Александра Дугина.

Русские философы, русское православие – вот главная угроза для укронацистов и их западных кураторов, о чем они уже давно открыто говорят, понимая, что православие – становой хребет Государства российского. А потому на Украине уничтожаются и разоряются храмы, убивают священников.

Но православных преследуют не только на Украине, где уже принят закон о запрете канонического православия, но и в европейских странах, и в США. Все это поддерживается на уровне их правительств. Так раскол ПЦУ, в который силой загоняют православных Украины, создавался при активнейшей поддержке бывшего главы Госдепа Майка Помпео.

А когда, например, сербский дзюдоист Неманья Майдов перекрестился перед схваткой на Олимпийских играх-2024 в Париже, то за это его дисквалифицировали на пять месяцев. В Чехии была начата странная проверка спецслужбами православных приходов, которую инициировал глава местного комитета по безопасности Павел Фишер, заявивший, что они якобы могут быть использованы спецслужбами России для распространения своего влияния среди чешских прихожан. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский при этом заявил: «Я не считаю Русскую Православную Церковь Московского патриархата Церковью, а ее представителей – духовенством».

Не случайно не так давно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что в СВО и вообще в противостоянии с Западом мы «сражаемся против тех, кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру».

А ведь отец Тихон не только высокопоставленный церковный иерарх, но еще и выдающийся русский православный писатель. Именно его книга «Несвятые святые» издается самыми большими в России, миллионными тиражами. И это тоже – не случайно. Потому что его книга, ставшая бестселлером, о самом главном – о поисках в сегодняшнем мире Бога. О пути к нему, о пути к Храму, к которому мы все должны идти, если хотим, чтобы наша жизнь была наполнена высоким смыслом, светом и добром, а не стала суетливой погоней за благополучием, деньгами и славой.

И нет сомнения, что попытка убить митрополита Тихона, страстного проводника таких высоких духовных истин, есть, прежде всего, попытка нанести удар по русскому православию руками украинских неонацистов.

Покушение на митрополита в соцсетях прокомментировал священник и блогер Павел Островский. Он назвал теракт «пробитием властями Украины дна мерзости и глупости».

«Мерзости – потому что это не только чистой воды терроризм, а еще и потому, что хотели сделать как можно больнее, что свойственно уже только откровенным маньякам. Глупости – потому что в России не так много людей, которые в полной мере вокруг себя консолидируют общество; и митрополит Тихон, конечно же, один из них», – отметил Островский, подчеркнув, что, если террористы из Киева хотели как-то запугать русских терактом, то только сильнее сплотили людей, и раскрыли свое истинное лицо.

«А если этой неудавшейся мерзостью хотели сорвать начавшиеся переговоры о перемирии, то только наоборот дали русским дипломатам лишние доводы занять более принципиальную позицию. Свои же позиции на переговорах ослабили, так как с террористами мало кто хочет особо связываться», – заметил отец Павел.

Специально для «Столетия»

Андрей Соколов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Покушение на митрополита Тихона:

– ФСБ предотвратила попытку убийства митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в Москве.

– Организатором теракта названа военная разведка Украины.

– Задержаны два исполнителя: клирик Никита Иванкович и помощник митрополита Денис Попович, у которых изъяты взрывное устройство и поддельные паспорта.

2. Детали подготовки теракта:

– Исполнители завербованы в середине 2024 года через Telegram.

– В декабре 2024 года им передали взрывчатку через тайник.

– Цель — заложить бомбу в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре.

3. Признания и мотивы:

– Денис Попович завербован под угрозой убийства родственников.

– В телефонах арестованных найдены контакты с представителями ВСУ.

4. Реакция властей и общества:

– Кремль осудил покушение, назвав его доказательством аморальности киевского режима.

– Священник Павел Островский назвал теракт проявлением «мерзости и глупости», отметив, что он сплотил российское общество.

5. Причина выбора цели:

– Митрополит Тихон — видный деятель русского православия, автор книги-бестселлера «Несвятые святые».

– Русское православие рассматривается русофобами как угроза, основа российской государственности.

– Аналогичная мотивация прослеживается в покушении на философа Александра Дугина.

6. Контекст преследования православия:

– На Украине принят закон о запрете канонического православия, уничтожаются храмы, убивают священников.

– В Европе и США также фиксируются случаи давления на православных (дисквалификация сербского спортсмена, проверки в Чехии).

7. Значение Тихона для России:

– Высокопоставленный иерарх РПЦ, занимается культурной и общественной деятельностью.

– Его творчество и проповеди укрепляют духовные ценности, что делает его фигурой, консолидирующей общество.

Вывод:

Попытка убийства митрополита Тихона была организована украинскими спецслужбами не только как террористический акт, но и как удар по русскому православию, которое воспринимается как духовная основа российского государства. Выбор Тихона в качестве цели обусловлен его влиянием как церковного лидера, писателя и символа православных ценностей, что делает его опасным для русофобов и их западных союзников. Неудавшееся покушение, напротив, укрепило позиции России и обнажило террористическую сущность организаторов, что может повлиять на дальнейшее противостояние.