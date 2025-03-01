Эфир на канале Красная линия 14 февраля 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Ностальгия по социализму в российском обществе:

– Советское прошлое воспринимается как время социальных благ, возможностей для развития и величия, что вызывает рост левых настроений.

– Социологические опросы показывают: почти половина россиян хотела бы жить в социалистическом обществе, а большинство считает эпоху СССР величайшей в истории.

2. Тренд на "полевение" общества:

– В условиях СВО (специальной военной операции) наблюдается усиление левых настроений, что беспокоит либеральный лагерь.

– Коммунисты (КПРФ) отмечают рост популярности своей идеологии, связывая это как с пропагандой, так и с объективными социальными факторами.

3. Роль государственной пропаганды:

– Власть использует советскую риторику, чтобы мобилизовать общество и скрыть текущие проблемы (инфляция, низкий рост зарплат, галопирующие цены).

– Однако пропаганда вынужденная: руководители СМИ — выходцы из ельцинской эпохи, антисоветски настроенные, но под давлением сверху (от Путина) вынуждены обращаться к героическому прошлому.

4. Противоречия между властью и левыми настроениями:

– Правящий класс остается антисоветским, пытается "затоптать" или исказить социалистические ценности (например, в кинопродукции и литературе критикуется советское время).

– Власть использует советские символы (например, подвиг в ВОВ), но избегает упоминания роли Сталина, большевиков и коммунистов, включая их в антисоветский контекст.

5. Объективные причины роста левых настроений:

– Эксперты подчеркивают: общественное бытие (экономические трудности, инфляция, неравенство) определяет сознание, и пропаганда не может полностью подавить эти тенденции.

– Интересы народа и "аллигархической власти" расходятся: для элиты патриотизм — ширма для защиты капиталов и власти.

6. Позиция КПРФ:

– Коммунисты считают, что рост их поддержки идет вразрез с интересами правящего класса, и даже вынужденная советская риторика власти играет им на руку.

– Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отмечает противоречия между народом и властью, мешающие сплочению нации, и призывает к выдвижению сильных лидеров, уважающих историю.

Вывод:

В российском обществе наблюдается устойчивый рост левых настроений, связанный как с ностальгией по советскому прошлому, так и с текущими социально-экономическими проблемами. Власть использует социалистическую риторику для мобилизации и отвлечения внимания от кризисов, но делает это вынужденно и с антисоветским подтекстом, что не позволяет ей полностью подавить эти тенденции. КПРФ видит в этом возможность для укрепления своих позиций, подчеркивая разрыв между интересами народа и правящего класса. Однако объективные законы общественного развития, по мнению экспертов, сильнее пропаганды, что делает "полевение" общества неизбежным процессом.