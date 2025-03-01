"Уважаемые друзья,

cегодня мы отдаём дань памяти подвигу бойцов 6-й парашютно-десантной роты, которые 25 лет назад приняли неравный бой с террористами.

Солдаты и офицеры легендарной роты служили Отечеству в сложное, драматичное время, когда международный терроризм развязал против нас преступную, несправедливую войну, и речь, без преувеличения, шла о судьбе России, её независимости и территориальной целостности. Защищая родную землю, десантники нерушимой стеной встали на пути бандитов и, несмотря на численное превосходство врага, не щадя себя, своих жизней, с честью выполнили свой долг. Их беспримерная отвага и мужество навечно останутся в героической летописи Родины, в памяти близких, однополчан, товарищей и друзей, в наших сердцах.

Традиции преданного, беззаветного служения Отчизне, заложенные отцами, дедами и прадедами, достойно продолжают наши бойцы в ходе специальной военной операции, защищая свободу и суверенитет России.

Владимир Путин".

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Глава государства позвонил матери командира 6-й парашютно-десантной роты Марка Евтюхина (гвардии подполковник, Герой России) Лидии Евтюхиной.

С сайта Кремля: "В телефонном разговоре Президент ещё раз дал высочайшую оценку подвигу героев 6-й парашютно-десантной роты, отметив, что в России этот подвиг никогда не забудут. Лидия Евтюхина поддерживает связь со всеми, кто потерял своих родных в том славном бою, занимается координацией помощи, удовлетворением различных запросов семей погибших, делает это добровольно — и уже очень долгое время. Владимир Путин неоднократно общался с женщиной, поддерживает с ней тёплые отношения. 1 марта 2000 года — в период контртеррористической операции на Северном Кавказе — бойцы 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознамённого полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием Марка Евтюхина вступили в неравную схватку с крупным незаконным вооружённым формированием. Тяжёлый бой длился более 15 часов: 90 человек сдерживали натиск 2500 боевиков, 84 десантника погибли".

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Память о подвиге 6-й роты: 25 лет назад бойцы 6-й парашютно-десантной роты приняли неравный бой с террористами, защищая Россию.

2. Исторический контекст: Событие произошло в сложное время, когда международный терроризм угрожал независимости и целостности России.

3. Героизм десантников: Несмотря на численное превосходство врага (90 десантников против 2500 боевиков), бойцы с честью выполнили долг, пожертвовав жизнями.

4. Вечная слава: Подвиг десантников навсегда останется в истории России и в памяти народа.

5. Преемственность традиций: Современные бойцы в ходе специальной военной операции продолжают традиции служения Родине.

6. Личная оценка Президента: Владимир Путин высоко чтит подвиг 6-й роты и лично поддерживает связь с родственниками погибших, включая мать командира Марка Евтюхина — Лидию Евтюхину.

7. Детали боя: 1 марта 2000 года в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе 90 десантников 15 часов сдерживали 2500 боевиков; 84 из них погибли.

8. Общественная поддержка: Лидия Евтюхина добровольно помогает семьям погибших, координируя их нужды.

Вывод:

Статья подчёркивает героизм и самопожертвование бойцов 6-й парашютно-десантной роты, которые 25 лет назад ценой своих жизней защитили Россию от террористической угрозы. Их подвиг остаётся символом мужества и верности долгу, вдохновляющим современное поколение военных. Президент Владимир Путин не только отдает дань памяти героям, но и поддерживает их семьи, что подчёркивает государственное и общественное признание их вклада в историю страны.