Что произойдет с ВСУ, если США прекратит поставку разведданных со спутников. Константин Сивков
На связи доктор военных наук Константин Сивков. Интервьюер – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Последствия отключения Starlink и поставок разведданных США для ВСУ:
– Нарушение системы управления (СУ): невозможность передавать приказы и получать данные о состоянии войск.
– Проблемы с организованными действиями, особенно на тактическом уровне.
– Деморализующее воздействие на личный состав ВСУ, что может привести к дезертирству или сдаче в плен.
2. Влияние на боевые возможности ВСУ:
– Снижение эффективности ударов дальнобойным оружием по объектам РФ, особенно по маневренным целям (ракетные комплексы, танковые соединения и т.д.).
– Уменьшение интенсивности атак на объекты в глубине территории РФ с использованием беспилотников и ракет, зависящих от точных данных разведки.
– Ограничение способности противника оценивать результаты своих ударов и корректировать действия.
3. Безопасность российских вооруженных сил:
– Зоны действия российских войск станут менее уязвимыми для огневого воздействия противника на оперативном и тактическом уровнях, так как точность целеуказания снизится без данных космической разведки США.
4. Роль европейской разведки:
– Европейцы могут частично заменить американскую разведку, но их потенциал значительно ниже.
– Разрешающая способность и точность целеуказания у европейских систем уступают американским.
Вывод:
Отключение Starlink и прекращение поставок разведданных от США существенно ослабит Вооруженные силы Украины. Это приведет к нарушению управления, снижению боевой эффективности, особенно в нанесении ударов по маневренным и глубоким целям на территории РФ, а также к моральному упадку среди военнослужащих. Европейская разведка не сможет полностью компенсировать утрату американской поддержки из-за меньших возможностей и точности. В результате российские войска получат тактическое и оперативное преимущество, так как их объекты станут менее уязвимыми для атак противника.
В этом и есть смысл поддерживают ли США войну с русскими или нет.
завтра в Лондоне сбор лидеров ЕС ,Зеля расскажет про Успех..Плачут три страны Балтии -их не взяли ..Гоаорят ,что это геноцид прямо -опять нас кидают..
Я это тоже слышал. Самолет уже сегодня прибыл. Видать англичане что то готовят сценическое. А прибалты они уже давно лишний нищий балласт.