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Что произойдет с ВСУ, если США прекратит поставку разведданных со спутников. Константин Сивков

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На связи доктор военных наук Константин Сивков. Интервьюер – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Последствия отключения Starlink и поставок разведданных США для ВСУ:
   – Нарушение системы управления (СУ): невозможность передавать приказы и получать данные о состоянии войск.
   – Проблемы с организованными действиями, особенно на тактическом уровне.
   – Деморализующее воздействие на личный состав ВСУ, что может привести к дезертирству или сдаче в плен.

2. Влияние на боевые возможности ВСУ:
   – Снижение эффективности ударов дальнобойным оружием по объектам РФ, особенно по маневренным целям (ракетные комплексы, танковые соединения и т.д.).
   – Уменьшение интенсивности атак на объекты в глубине территории РФ с использованием беспилотников и ракет, зависящих от точных данных разведки.
   – Ограничение способности противника оценивать результаты своих ударов и корректировать действия.

3. Безопасность российских вооруженных сил:
   – Зоны действия российских войск станут менее уязвимыми для огневого воздействия противника на оперативном и тактическом уровнях, так как точность целеуказания снизится без данных космической разведки США.

4. Роль европейской разведки:
   – Европейцы могут частично заменить американскую разведку, но их потенциал значительно ниже.
   – Разрешающая способность и точность целеуказания у европейских систем уступают американским.

Вывод:
Отключение Starlink и прекращение поставок разведданных от США существенно ослабит Вооруженные силы Украины. Это приведет к нарушению управления, снижению боевой эффективности, особенно в нанесении ударов по маневренным и глубоким целям на территории РФ, а также к моральному упадку среди военнослужащих. Европейская разведка не сможет полностью компенсировать утрату американской поддержки из-за меньших возможностей и точности. В результате российские войска получат тактическое и оперативное преимущество, так как их объекты станут менее уязвимыми для атак противника.

Источник: https://rutube.ru/video/b609929b49d2e662860f787d1717facb/
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 13475 10547
    chu два часа назад

      В этом и есть смысл поддерживают ли США войну с русскими или нет.

      • 33323 28401
        маринаchu час назад

          завтра в Лондоне сбор лидеров ЕС ,Зеля расскажет про Успех..Плачут три страны Балтии -их не взяли ..Гоаорят ,что это геноцид прямо -опять нас кидают..

          • 13475 10547
            chuмарина только что

              Я это тоже слышал. Самолет уже сегодня прибыл. Видать англичане что то готовят сценическое. А прибалты они уже давно лишний нищий балласт.

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