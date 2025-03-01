На связи доктор военных наук Константин Сивков. Интервьюер – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Последствия отключения Starlink и поставок разведданных США для ВСУ:

– Нарушение системы управления (СУ): невозможность передавать приказы и получать данные о состоянии войск.

– Проблемы с организованными действиями, особенно на тактическом уровне.

– Деморализующее воздействие на личный состав ВСУ, что может привести к дезертирству или сдаче в плен.

2. Влияние на боевые возможности ВСУ:

– Снижение эффективности ударов дальнобойным оружием по объектам РФ, особенно по маневренным целям (ракетные комплексы, танковые соединения и т.д.).

– Уменьшение интенсивности атак на объекты в глубине территории РФ с использованием беспилотников и ракет, зависящих от точных данных разведки.

– Ограничение способности противника оценивать результаты своих ударов и корректировать действия.

3. Безопасность российских вооруженных сил:

– Зоны действия российских войск станут менее уязвимыми для огневого воздействия противника на оперативном и тактическом уровнях, так как точность целеуказания снизится без данных космической разведки США.

4. Роль европейской разведки:

– Европейцы могут частично заменить американскую разведку, но их потенциал значительно ниже.

– Разрешающая способность и точность целеуказания у европейских систем уступают американским.

Вывод:

Отключение Starlink и прекращение поставок разведданных от США существенно ослабит Вооруженные силы Украины. Это приведет к нарушению управления, снижению боевой эффективности, особенно в нанесении ударов по маневренным и глубоким целям на территории РФ, а также к моральному упадку среди военнослужащих. Европейская разведка не сможет полностью компенсировать утрату американской поддержки из-за меньших возможностей и точности. В результате российские войска получат тактическое и оперативное преимущество, так как их объекты станут менее уязвимыми для атак противника.