Ладно, посмеялись над Зеленским, а теперь давайте порассуждаем, как мы будем воевать весь 2025 год. И, вероятно, ещё и половину 2026-го.

Зеленский летит из Вашингтона в Лондон. Где как раз и обсудят, как будет формираться новая антироссийская коалиция. Европейский Рейх. Не факт, что под руководством именно англичан. Но при их огромном влиянии. Европа становится отныне главным спонсором Украины, ВСУ, и Зеленского лично. Я полагал прежде, что Вашингтон оставит за собой функцию рулевого в процессе. Но нет.

Поставки техники и так идут, они, очевидно, будут усилены. Уже сейчас техники хватит на десять бригад. Дадут ещё. Мобилизация молодёжи от 18 лет позволит найти ресурс для пополнения. Поставки запчастей и электроники дадут возможность производить ещё больше дронов. А, поскольку, Европа принципиально не может позволить России победить (потому что это значит, что Европа проиграла, а не Украина), то с большой вероятностью будут поставлены европейские крылатые ракеты в товарных количествах. План весенне-летней кампании у ВСУ есть. Его как раз англичане помогали рисовать. Они же поставляют БЭКи для морских атак по Крыму.

Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом. Он обещал, что вся ответственность за войну, ВСУ и поддержку Киева ляжет на ЕС? Вот оно и происходит. Вероятно, лидеры ЕС, которые нынче спешат крикнуть, что они с Украиной до конца, желали бы Трампа наказать. Но Америка далеко. И воевать будем мы. Мирные перспективы вчерашним вечером испарились в кокаиновом дурмане.

На сколько хватит запаса прочности у Украины с участием ЕС? На год точно. Потом украинцы скорее всего, кончатся. Но 2025-й будет трудным. Думаю, что даже труднее прошлого.

Впрочем, кто не очаровывался Трампом, или рассуждениями о грядущих мирных соглашениях, тот и не будет разочарован сейчас. Да, Европейский Рейх будет воевать против нас без поддержки Вашингтона. Но и нас Трамп не поддержит. Будем, по традиции, вывозить сами.

Нет, возможны, конечно, варианты. Что вдруг, европейские лидеры возьмут и передумают убивать Украину об Россию и свою экономику об свои же санкции. Но я в такие варианты не верю. Нет для того оснований.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Европа становится основным спонсором Украины, ВСУ и Зеленского вместо США.

2. Поставки военной техники в Украину продолжатся и будут усилены со стороны европейских стран.

3. Мобилизация молодежи от 18 лет в Украине обеспечит человеческий ресурс для пополнения армии.

4. Поставки запчастей и электроники позволят Украине увеличить производство дронов.

5. Вероятны поставки европейских крылатых ракет Украине в значительных количествах.

6. План весенне-летней кампании для ВСУ разработан при участии британских специалистов.

7. Трамп стратегически выходит из украинского конфликта, перекладывая ответственность на ЕС.

8. Европейские лидеры продолжат поддерживать Украину "до конца", несмотря на отход США.

9. Перспективы мирного урегулирования, по мнению автора, исчезли.

10. Запаса прочности Украины с поддержкой ЕС хватит примерно на год, но 2025 год будет очень трудным.

11. Трамп не будет поддерживать ни одну из сторон конфликта.

Вывод:

Автор статьи прогнозирует продолжение военного конфликта в 2025 году и возможно до середины 2026 года с изменением конфигурации внешней поддержки. По его мнению, произойдет смена лидерства в поддержке Украины с США на европейские страны во главе с Великобританией. Автор скептически относится к возможности мирного разрешения конфликта в ближайшей перспективе и ожидает, что 2025 год будет даже более сложным, чем предыдущий. Он считает маловероятным, что европейские лидеры пересмотрят свою стратегию поддержки Украины, несмотря на экономические потери от санкций и отсутствие поддержки со стороны США.