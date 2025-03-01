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1973. Эйно Хански в Советском Союзе. Часть 1

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01. Ленинград. Книжная торговля.jpg
01. Ленинград. Книжная торговля

02. Ленинград. Невский проспект.jpg

03. Ленинград. Субботник на проспекте Луначарского.jpg
03. Ленинград. Субботник на проспекте Луначарского

04. Ленинград. Гостиница Астория.jpg
04. Ленинград. Гостиница Астория

05. Ленинград. Двор дома на улице Ленина.jpg
05. Ленинград. Двор дома на улице Ленина

06. Ленинград. У дома 41 по проспекту Щорса.jpg
06. Ленинград. У дома 41 по проспекту Щорса

07. Ленинград. Художница.jpg
07. Ленинград. Художница

08. Петродворец. Ветераны читают стихи о войне.jpg
08. Петродворец. Ветераны читают стихи о войне

09. Петродворец. Фонтан Зонтик.jpg
09. Петродворец. Фонтан Зонтик

10. Вьезд в Москву. Можайское шоссе.jpg
10. Вьезд в Москву. Можайское шоссе

11. Зарядье. Знаменский собор.jpg
11. Зарядье. Знаменский собор

12.Вид на Зарядье и гостиницу Россия от ул. Разина.jpg
12. Вид на Зарядье и гостиницу Россия от ул. Разина

13. Храм Николая Чудотворца в Хамовниках.jpg
13. Храм Николая Чудотворца в Хамовниках

14. Храм Николая Чудотворца в Хамовниках. Вход.jpg
14. Храм Николая Чудотворца в Хамовниках. Вход

15. Калинин. Пост ГАИ на выезде из Калинина.jpg
15. Калинин. Пост ГАИ на выезде из Калинина

16. Калинин. Вид на Волгу от памяника Афанасию Никитину.jpg
16. Калинин. Вид на Волгу от памяника Афанасию Никитину

17. Калинин. Район новостроек.jpg
17. Калинин. Район новостроек

18. Калинин. Стоянка маломерных судов в Калинине.jpg
18. Калинин. Стоянка маломерных судов в Калинине

19. Дом на шоссе Москва - Курск.jpg
19. Дом на шоссе Москва – Курск

20. Курск. Студентки красят ограду мемориального парка Победы.jpg
20. Курск. Студентки красят ограду мемориального парка Победы

21. Курск. Памятник воину-освободителю.jpg
21. Курск. Памятник воину-освободителю

22. Курск. Красная площадь.jpg
22. Курск. Красная площадь
Источник: https://humus.livejournal.com/10264200.html
Метки: история, калинин, Курск, Ленинград, Москва, Россия, фото
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