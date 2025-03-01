1973. Эйно Хански в Советском Союзе. Часть 1
01. Ленинград. Книжная торговля
03. Ленинград. Субботник на проспекте Луначарского
04. Ленинград. Гостиница Астория
05. Ленинград. Двор дома на улице Ленина
06. Ленинград. У дома 41 по проспекту Щорса
07. Ленинград. Художница
08. Петродворец. Ветераны читают стихи о войне
09. Петродворец. Фонтан Зонтик
10. Вьезд в Москву. Можайское шоссе
11. Зарядье. Знаменский собор
12. Вид на Зарядье и гостиницу Россия от ул. Разина
13. Храм Николая Чудотворца в Хамовниках
14. Храм Николая Чудотворца в Хамовниках. Вход
15. Калинин. Пост ГАИ на выезде из Калинина
16. Калинин. Вид на Волгу от памяника Афанасию Никитину
17. Калинин. Район новостроек
18. Калинин. Стоянка маломерных судов в Калинине
19. Дом на шоссе Москва – Курск
20. Курск. Студентки красят ограду мемориального парка Победы
21. Курск. Памятник воину-освободителю
22. Курск. Красная площадь
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