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Хрущевский доклад как пролог гибели СССР. Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе Стиллавин Today

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Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 25 февраля 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. 20-й съезд КПСС и доклад Хрущева (февраль 1956 года):
   – На съезде прозвучал доклад Никиты Хрущева о культе личности Сталина, что стало значимым историческим событием.
   – Доклад вызвал серьезные последствия как внутри СССР, так и на международной арене (например, ухудшение отношений с Китаем).

2. Мотивы Хрущева:
   – Хрущев стремился обозначить новый политический курс, отличающийся от сталинского, и укрепить свою власть, очерняя предшественника.
   – Личная месть: у Хрущева и его окружения (например, Анастаса Микояна) были личные счеты со Сталиным (история с Ленинградским делом и семьей Микояна).
   – Эмоциональный, а не рациональный подход: Хрущев не осознавал всех последствий своих действий.

3. Роль окружения:
   – Анастас Микоян, вероятно, сыграл ключевую роль в подталкивании Хрущева к разоблачению культа личности.
   – Над докладом работала группа, включая Поспелова, Шепилова, Серова и др., но Хрущев лично дорабатывал текст, отступая от него во время выступления.

4. Последствия доклада:
   – Удар по авторитету КПСС и СССР на мировой арене.
   – Зарождение еврокоммунизма и идей конвергенции, которые повлияли на партийную элиту и привели к появлению Горбачева как представителя «прогнившей» номенклатуры.
   – Внутри партии: открытие «ящика Пандоры», как предупреждали Молотов, Ворошилов и другие представители старой гвардии.

5. Реакция общества:
   – Доклад был закрытым, его содержание не сразу стало известно широким массам. Текст распространялся только по партийным каналам и стал известен общественности лишь в 1989 году.
   – Несмотря на секретность, в народе сохранялась популярность Сталина, что выразилось в протестах (например, в Грузии в марте 1956 года) и символическом возвращении портретов Сталина.

6. Культурные изменения:
   – После доклада началась «оттепель» (или «слякоть», по мнению Спицына), что отразилось в кинематографе и искусстве: новые темы, критическое осмысление сталинского прошлого.

7. Партноменклатура и антипартийная группа:
   – Номенклатура поддержала Хрущева из страха перед возвращением сталинской ответственности.
   – Антипартийная группа (Молотов, Маленков, Каганович и др.) выступила как альтернатива хрущевскому курсу, но потерпела поражение.

8. Долгосрочные последствия:
   – Разложение партийной элиты началось при Хрущеве и привело к кризису, аналогичному упадку дворянства в Российской империи, что в итоге поставило под угрозу существование СССР.

Вывод:
Доклад Хрущева о культе личности Сталина был не только попыткой обозначить новый политический курс и укрепить личную власть, но и эмоциональным шагом, продиктованным личными мотивами и влиянием окружения (в частности, Микояна). Его последствия оказались катастрофическими для авторитета партии и государства, вызвав раскол в обществе и партии, а также заложив основу для будущих кризисов (включая перестройку). Хрущев действовал импульсивно, недооценивая долгосрочные эффекты, что подчеркивает его противоречивую роль: с одной стороны, он инициировал «оттепель», с другой — открыл путь к разложению системы, которую пытался реформировать. Реакция общества показала сохраняющуюся поддержку Сталина, а сопротивление внутри партии выявило наличие альтернатив, которые, однако, не смогли победить из-за интересов номенклатуры.

 
Источник: https://rutube.ru/video/eea4fa9f705bbc139bd39d9e721deea2/
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