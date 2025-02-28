Песня “Наши просторы” Владимира Захарова на стихи Сергея Михалкова в исполнении Академического хора русской песни ЦТ и ВР. Художественный руководитель Николай Кутузов, солистки – Нина Кудрявцева и Алевтина (Алла) Лаптева.Фрагмент программы “Песни Владимира Захарова”Главная редакция музыкальных программ, 1978 г.#ХорРусскойПесни #НашиПросторыМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1