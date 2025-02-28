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Хор русской песни ЦТ и ВР “Наши просторы” (1978)

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Песня “Наши просторы” Владимира Захарова на стихи Сергея Михалкова в исполнении Академического хора русской песни ЦТ и ВР. Художественный руководитель Николай Кутузов, солистки – Нина Кудрявцева и Алевтина (Алла) Лаптева.

Фрагмент программы “Песни Владимира Захарова”
Главная редакция музыкальных программ, 1978 г.

#ХорРусскойПесни #НашиПросторы

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uViyIp9c2Bc
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