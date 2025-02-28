Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Новая Сорочина.



Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, 1-й Княжий, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены четыре контратаки противника.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасская Конопелька, Южный, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Журавка, Новенькое, Сумы, Хотень и Юнаковка Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в т.ч. САУ «Богдана», шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также семь пунктов управления БпЛА и три склада боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64075 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 248 бронетранспортеров, 2084 боевые бронированные машины, 2251 автомобиль, 495 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России